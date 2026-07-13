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"Tantangan Terbesar" Memanaskan Pertemuan Puncak Prancis dan Spanyol... Siapa yang Berhasil Mengatasinya?

FEATURES
France vs Spain
France
Spain
World Cup
K. Mbappe
O. Dembele
L. Yamal
Prancis
Spanyol
AS

Pertandingan yang dinantikan di semifinal Piala Dunia

Para penggemar sepak bola menantikan pertandingan seru antara Prancis dan Spanyol, besok Selasa, di semifinal Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Surat kabar "Marca" menyebutkan bahwa pertandingan besok akan menjadi "tantangan terbesar" yang akan memanaskan persaingan dalam laga yang dinanti-nantikan tersebut.

Spanyol sangat menyadari besarnya tantangan yang dihadapi; hal ini tidak hanya terbatas pada Kylian Mbappé, meskipun kapten timnas Prancis tersebut tampil gemilang di Piala Dunia dengan performa yang sangat tinggi.

Hal ini tidak hanya terbatas pada Ousmane Dembélé, peraih Ballon d’Or, atau Ousmane Dembélé, pemain dengan kontribusi assist terbanyak di turnamen ini, melainkan merupakan kombinasi dari mereka semua… sekelompok penyerang luar biasa yang telah mengubah Prancis menjadi kekuatan serangan terkuat dalam sejarah Piala Dunia.

  • Pasukan Serangan Prancis yang Sangat Ganas

    Pasukan Luis de la Fuente akan menjalani pertandingan penentu untuk lolos ke final melawan tim dengan rata-rata gol terbanyak di turnamen ini. Timnas Prancis telah mencetak 16 gol dalam enam pertandingan, dengan rata-rata 2,67 gol per pertandingan, meraih kemenangan dalam semua pertandingannya selama 90 menit, serta melepaskan 110 tembakan, 47 di antaranya mengarah ke gawang.

     Belum pernah ada tim lain yang menyerang seagresif ini atau mencetak gol dengan konsistensi seperti ini. Sejak pertandingan pembuka mereka, timnas Prancis hanya sekali mencetak kurang dari dua gol.

    Ancaman ini semakin terlihat jelas saat melihat nama-nama pemainnya. Mbappé telah mencetak delapan gol, dan Dembélé lima gol. Keduanya bersama-sama mencetak 13 dari total 16 gol Prancis, melampaui jumlah gol gabungan hampir semua tim peserta lainnya.

     Penyerang Real Madrid ini, bersama Messi, memimpin perburuan Sepatu Emas (meski Dembélé juga memiliki tiga assist), namun menyederhanakan potensi Prancis hanya pada Mbappé saja merupakan penyederhanaan yang berlebihan.

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  • france Getty Images

    Tantangan Terbesar di Dunia


    Mbappé, Dembélé, Oliisi, Doi, Parkola, dan Mateta lolos ke Piala Dunia setelah mencetak sekitar 150 gol bersama klub masing-masing selama musim 2025/2026.

    Ditambah dengan gol-gol yang mereka cetak di Amerika Serikat, total gol mereka mendekati 165 gol. Jika dihitung bersama umpan-umpan penentu gol, keenam pemain ini dengan mudah melampaui 200 kontribusi langsung terhadap gol sepanjang musim.

     Statistik ini mencerminkan besarnya tantangan. Timnas Prancis tidak hanya bergantung pada para pencetak gol, tetapi juga memiliki pemain yang mampu mencetak gol, memberikan umpan, dan menciptakan peluang, serta melakukannya dari berbagai posisi.

     Deschamps dapat memainkan Mbappé sebagai penyerang tengah atau di sayap kiri; menggunakan Dembélé sebagai sayap, playmaker, atau penyerang palsu; memberikan kebebasan kepada Oliasi untuk bergerak ke dalam; memanfaatkan ruang kosong bersama Parkola; serta memanfaatkan kreativitas Doi; atau mengubah dinamika pertandingan sepenuhnya dengan memasukkan Mateta yang bertubuh raksasa dengan tinggi 192 sentimeter.

    Mbappé merupakan pilar utama dalam sistem permainan Real Madrid. Ia mengakhiri musim bersama klubnya dengan 42 gol resmi, dan menambahkan delapan gol lagi di Piala Dunia.

     Dengan demikian, total golnya bersama klub dan tim nasional mencapai 50 gol pada musim di mana ia juga dinobatkan sebagai pencetak gol terbanyak Liga Champions dengan 15 gol. Piala Dunia juga memperlihatkan sisi paling mematikan darinya, di mana ia mencetak 20 gol dalam 20 pertandingan selama tiga penampilannya, dan ia memang sedang berupaya memecahkan rekor turnamen tersebut.

     Sedangkan bersama timnas Prancis, catatannya benar-benar menakjubkan: 101 kontribusi gol (64 gol dan 37 assist) dalam 104 pertandingan, atau rata-rata 0,97 kontribusi per pertandingan.

    Di sisinya ada Dembélé, yang kurang menonjol namun tak kalah menentukan. Setelah musim yang produktif lainnya bersama Paris Saint-Germain, ia mencetak lima gol di Piala Dunia, dan bersama Mbappé, keduanya telah mengumpulkan total 13 gol.

      Lalu ada Oliisi… Sayap Bayern München ini tidak perlu mencetak gol untuk mendominasi turnamen; ia melakukannya melalui umpan-umpannya.

    Ia memimpin daftar pemberi assist dengan lima umpan kunci, dan hampir memecahkan beberapa rekor bersejarah. Ia adalah pemain yang memberikan makna pada serangan Prancis yang melimpah.

     Musimnya di Jerman memang luar biasa, di mana ia mengakhiri musim dengan 54 kontribusi gol di semua kompetisi, salah satu angka tertinggi di sepak bola Eropa.

     Dengan demikian, Prancis berhasil mengumpulkan tiga pemain paling produktif dari lima liga besar dalam satu barisan penyerang: Dembélé berkontribusi pada satu gol setiap 71 menit, Mbappé setiap 75 menit, dan Oulissi setiap 84 menit. Ini sungguh luar biasa.

    Rasa superioritas semakin terasa saat melihat bangku cadangan, yang dipenuhi dengan pilihan tak terhitung yang dapat dimanfaatkan Deschamps tanpa mengorbankan daya serang tim.

  • Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Spanyol tidak berniat bersembunyi

    Tantangan yang dihadapi Spanyol adalah tetap teguh tanpa mengorbankan identitasnya. Pasukan Luis de la Fuente melaju ke semifinal dengan pertahanan kokoh yang tak mampu ditembus oleh lawan mana pun.

     Gawang mereka hanya kebobolan satu gol sepanjang Piala Dunia, yaitu gol yang dicetak oleh pemain Belgia, De Keteler, sementara lima tim lainnya gagal mencetak gol dan tidak mampu menciptakan ancaman serangan yang konsisten di dekat gawang Unai Simón.

     Austria, Portugal, dan tim-tim lainnya berulang kali menemui tembok pertahanan yang menjadikan ketangguhan sebagai salah satu ciri khasnya. Kini, tembok ini menghadapi ujian terakhirnya: menghentikan kekuatan serangan terkuat di turnamen ini

    Namun, Spanyol tidak hanya mengandalkan pertahanan yang rapat; garis pertahanan utama mereka justru adalah penguasaan bola. Dengan rata-rata penguasaan bola sebesar 59%, yang tertinggi di Piala Dunia, dan akurasi umpan mencapai 91%, tim nasional Spanyol melindungi gawangnya dengan mengendalikan jalannya pertandingan.

    Semakin lama mereka menguasai bola, semakin sedikit peluang lawan untuk melancarkan serangan balik, dan ketika mereka kehilangan penguasaan bola, mereka langsung menekan untuk merebutnya kembali dan menghindari skenario di mana tim Prancis berada pada puncak ancamannya.

    Perpaduan antara penguasaan bola, tekanan setelah kehilangan bola, dan solidaritas tim inilah yang menjelaskan mengapa Spanyol jarang memberikan peluang kepada lawan, serta mengapa hanya Belgia yang mampu mengalahkan mereka sepanjang turnamen dengan mencetak satu-satunya gol ke gawang mereka.

     Saat menghadapi Prancis, rencana tersebut tampaknya tidak akan berubah. Cara terbaik untuk bertahan melawan mesin gol terhebat bukanlah dengan mundur ke dekat gawang Unai Simón, melainkan memaksa Mbappé dan rekan-rekannya menghabiskan lebih banyak waktu mengejar bola daripada menyerang dengan bola tersebut.

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