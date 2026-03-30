Tanpa tawaran lanjutan, Milan secara resmi mundur dari perburuan André

Milan tidak melanjutkan negosiasi dan secara resmi mundur dari perburuan André: seperti dilaporkan oleh MilanNews.it, klub Rossoneri telah memutuskan untuk mundur dari perburuan gelandang berusia 19 tahun milik Corinthians tersebut, yang tampaknya sudah hampir mengenakan seragam Si Iblis, akibat campur tangan dari presiden klub Brasil tersebut, yang memutuskan untuk menghentikan negosiasi dan mengubah syarat pembelian, sehingga kesepakatan pun batal.
BERITA DARI BRASIL
Pada sore hari, ESPN Brasil melaporkan adanya tawaran baru kepada Timao untuk mendapatkan André, dengan tawaran sebesar 22 juta euro, yang terdiri dari bagian tetap sebesar 18 juta euro dan tambahan 4 juta euro yang terkait dengan bonus, berdasarkan target olahraga, untuk memperoleh 70% hak ekonomi sang pemain. Gelandang berusia 19 tahun tersebut telah bersedia melepas 30% hak ekonominya, demi memastikan kesuksesan kesepakatan tersebut.
TIDAK ADA LELANG
Di sisi lain, Corinthians mengambil waktu untuk mempertimbangkan tawaran tersebut, didukung oleh minat dari klub-klub lain seperti Benfica dan Atlético Madrid: Milan, yang telah menyepakati pembelian dalam tiga angsuran, akhirnya memutuskan untuk mundur dari meja perundingan, agar tidak terlibat dalam lelang, setelah presiden klub Brasil tersebut, Osmar Stabile, tidak memberikan persetujuan akhir meskipun bagian hukum Corinthians telah menyiapkan dokumen yang mengesahkan kesepakatan awal. Jadi, tidak ada Rossonero untuk André: pemain Brasil itu tidak akan datang ke Milan.