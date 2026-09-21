Tim Italia baru asuhan Roberto Mancini resmi dimulai lewat konferensi pers perkenalan sang pelatih tim nasional di Coverciano. Dalam daftar pemain yang dipanggil terdapat beberapa absensi, sebagian pada saat-saat terakhir seperti Federico Dimarco, tetapi salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah Marco Palestra, yang masih cedera. Winger mantan Cagliari itu jelas menjadi salah satu nama yang paling ramai diperbincangkan sepanjang musim panas ini, tetapi petualangannya dengan seragam Chelsea masih kesulitan untuk meledak.
Tanpa Italia dan nol penampilan, bagaimana perjalanan Palestra di Chelsea
Transfer musim panas
Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan di bursa transfer menjadi incaran Inter, yang sama sekali tidak berusaha menyembunyikan negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikannya.
Namun pada akhirnya, dengan masuk pada saat-saat terakhir lewat tawaran balasan di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mendapatkan pemain kelahiran 2005 itu dengan nilai total €60 juta termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai €5 juta bersih per musim.
Hype besar dan penantian tinggi
Nilai transfernya, kekecewaan Inter, dan kisah satu lagi pemain Italia di Premier League tak terelakkan membuat hype dan ekspektasi terhadap bek kanan itu meledak. Sejak awal, di bawah arahan Xabi Alonso, ia menunjukkan dalam laga-laga persahabatan musim panas bahwa dirinya mampu memenuhi apa yang diminta pelatih asal Spanyol itu darinya. Penampilan solid melawan Tottenham, AC Milan, dan Juventus membuatnya diperkirakan akan mengawali musim sebagai starter utama.
CEDERA】
Semuanya sudah siap untuk debut resmi melawan Fulham pada 24 Agustus lalu, tetapi beberapa hari sebelum kick-off, cedera pun datang. Sebuah masalah yang bagi Chelsea seharusnya hanya berupa kelelahan otot ringan namun sejak saat itu, pada kenyataannya, memaksa Palestra terus menunda hari debut resminya yang tak pernah datang.
Masih di pit lane
Meski Chelsea belum mengonfirmasi adanya cedera, satu-satunya pernyataan yang memberi gambaran bahwa absennya pemain Italia itu serius diucapkan pelatih Xabi Alonso dalam konferensi pers.
Dalam konferensi pers jelang laga Carabao Cup melawan Luton Town, pelatih asal Spanyol itu memang menegaskan bahwa "Untuk Palestra mungkin kami harus mendalami sedikit masalah ini".
SIAP SETELAH JEDA INTERNATIONAL
Hasil pemeriksaan kemudian mengonfirmasi adanya cedera tersebut dan, sebagai konsekuensinya, ia akan absen sepanjang bulan September. Dari tujuh pertandingan resmi yang dimainkan Chelsea, Palestra tidak memainkan satu pun.
"Cedera itu mengenai quadriceps. Dia hampir memasuki fase akhir pemulihan" tutup Xabi Alonso beberapa hari lalu. Yang pasti, akhir dari mimpi buruk itu kini tinggal selangkah lagi dan, setelah absen melawan Brentford, kini bidikannya tertuju pada laga melawan Bournemouth usai jeda internasional.
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