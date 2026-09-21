Kembali ke Atalanta setelah setahun dipinjamkan ke Cagliari, Palestra selama lebih dari sebulan di bursa transfer menjadi incaran Inter, yang sama sekali tidak berusaha menyembunyikan negosiasi yang sedang berlangsung dan ketertarikannya.

Namun pada akhirnya, dengan masuk pada saat-saat terakhir lewat tawaran balasan di luar harga pasar, Chelsea-lah yang mendapatkan pemain kelahiran 2005 itu dengan nilai total €60 juta termasuk bonus dan kontrak berdurasi 6 tahun senilai €5 juta bersih per musim.