"Tanpa Cristiano Ronaldo, tidak ada yang akan menonton Liga Pro Saudi" - Toni Kroos membela bintang Al-Nassr terkait aksi mogoknya.

Ronaldo memutuskan untuk menarik diri dari persaingan untuk bermain di Nassr, setelah melihat PIF, pemilik empat klub teratas di negara tersebut, mengizinkan Karim Benzema pindah dari Ittihad ke Hilal, yang memperkuat rival terdekat Nassr dalam perebutan gelar.

Namun, Liga Pro Saudi menegur Ronaldo atas tindakannya, dengan mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.

“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.

“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—seberapa pun pentingnya—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.

“Aktivitas transfer terbaru dengan jelas menunjukkan independensi tersebut. Satu klub memperkuat diri dengan cara tertentu. Klub lain memilih pendekatan berbeda. Keputusan-keputusan tersebut diambil oleh klub, dalam parameter keuangan yang disetujui.

“Kekompetitifan liga berbicara sendiri. Dengan selisih poin yang tipis antara empat besar, persaingan gelar masih sangat terbuka. Tingkat keseimbangan tersebut mencerminkan sistem yang berfungsi sesuai tujuan.

“Fokus tetap pada sepak bola—di lapangan, tempatnya seharusnya—dan pada menjaga kompetisi yang kredibel dan kompetitif bagi pemain dan penggemar.”