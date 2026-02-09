AFP
"Tanpa Cristiano Ronaldo, tidak ada yang akan menonton Liga Pro Saudi" - Toni Kroos membela bintang Al-Nassr terkait aksi mogoknya.
Pemogokan yang sedang berlangsung oleh Ronaldo
Menurut A Bola, Ronaldo sudah kembali berlatih bersama Al-Nassr setelah absen dalam dua pertandingan terakhir sebagai protes terhadap kebijakan transfer Januari klub. Al-Nassr telah menjadwalkan kembalinya Ronaldo dalam pertandingan melawan Al-Fateh pada akhir pekan depan. Al-Nassr akan menghadapi Arkadag di Turkmenistan dalam Liga Champions Asia 2 pada pertengahan pekan, namun Ronaldo tidak akan bermain dalam pertandingan tersebut.
Kini, mantan rekan setimnya Kroos, yang bermain bersama Ronaldo di Real Madrid, membela tindakan Ronaldo, dengan menegaskan bahwa tidak ada yang akan menonton Liga Pro Saudi jika Ronaldo tidak aktif di kompetisi tersebut.
Dia mengatakan dalam podcast-nya, menurut O Jogo: "Liga Saudi adalah fenomena yang aneh. Tidak ada yang pernah mendengar tentang liga ini sebelum kedatangan Cristiano Ronaldo, dan sekarang mereka menghina pria yang membawa mereka ke peta dunia. Jika Cristiano pergi besok, liga ini akan kehilangan semua pesonanya. Tanpa Ronaldo, tidak ada yang akan menonton Liga Saudi."
Kemarahan Ronaldo
Ronaldo memutuskan untuk menarik diri dari persaingan untuk bermain di Nassr, setelah melihat PIF, pemilik empat klub teratas di negara tersebut, mengizinkan Karim Benzema pindah dari Ittihad ke Hilal, yang memperkuat rival terdekat Nassr dalam perebutan gelar.
Namun, Liga Pro Saudi menegur Ronaldo atas tindakannya, dengan mengeluarkan pernyataan yang berbunyi: “Liga Pro Saudi didasarkan pada prinsip sederhana: setiap klub beroperasi secara independen di bawah aturan yang sama.
“Klub-klub memiliki dewan direksi sendiri, eksekutif sendiri, dan kepemimpinan sepak bola sendiri. Keputusan mengenai perekrutan, pengeluaran, dan strategi berada di tangan klub-klub tersebut, dalam kerangka keuangan yang dirancang untuk memastikan keberlanjutan dan keseimbangan kompetitif. Kerangka tersebut berlaku sama di seluruh liga.
“Cristiano telah sepenuhnya terlibat dengan Al Nassr sejak kedatangannya dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan ambisi klub. Seperti pesaing elit lainnya, dia ingin menang. Namun, tidak ada individu—seberapa pun pentingnya—yang menentukan keputusan di luar klubnya sendiri.
“Aktivitas transfer terbaru dengan jelas menunjukkan independensi tersebut. Satu klub memperkuat diri dengan cara tertentu. Klub lain memilih pendekatan berbeda. Keputusan-keputusan tersebut diambil oleh klub, dalam parameter keuangan yang disetujui.
“Kekompetitifan liga berbicara sendiri. Dengan selisih poin yang tipis antara empat besar, persaingan gelar masih sangat terbuka. Tingkat keseimbangan tersebut mencerminkan sistem yang berfungsi sesuai tujuan.
“Fokus tetap pada sepak bola—di lapangan, tempatnya seharusnya—dan pada menjaga kompetisi yang kredibel dan kompetitif bagi pemain dan penggemar.”
Ambisi Ronaldo
Ronaldo saat ini mendapatkan gaji sekitar £400.000 per hari, namun ia menjadi sosok kunci dalam upaya Nassr meraih gelar juara musim ini.
Dia telah mencetak 17 gol dalam 18 pertandingan liga, dan bahkan diberitahu untuk tidak pernah pensiun, meskipun dia baru saja merayakan ulang tahun ke-41-nya.
Legenda Brasil Roberto Carlos mengatakan: “Cristiano tidak bisa berhenti, selamanya. Jika dia pernah memutuskan untuk berhenti bermain, aku akan meneleponnya dan mengatakan padanya untuk tidak berhenti. Dia adalah salah satu pemain yang mewakili banyak hal, baik untuk klub maupun tim nasional, untuk anak-anak, dan pemain muda. Dia seharusnya tidak pernah berhenti bermain sepak bola, bahkan jika hanya dengan satu kaki atau merangkak. Dia menyebarkan banyak kekuatan dan energi kepada setiap anak yang ingin memulai.”
“Bagi mereka yang mencintai Cristiano dan sepak bola, melihatnya terus membuat sejarah dan memecahkan rekor adalah hal yang indah. Satu-satunya pemain yang pernah mencetak 1.000 gol adalah Pele, tetapi Cristiano bisa bergabung dalam daftar itu. Saya melihatnya bahagia dan percaya diri di liga Saudi. Saya yakin dia akan mencapai tonggak sejarah itu. Dia tidak pernah cedera. Dia terus bermain dengan baik, dia adalah panutan, Portugal layak mendapat ucapan selamat.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Al-Nassr akan menghadapi Fateh dalam pertandingan liga berikutnya pada akhir pekan mendatang, dengan Ronaldo diperkirakan akan kembali ke starting XI.
