Tanpa Bruno Fernandes & Kobbie Mainoo, Bos Manchester United Ruben Amorim Siapkan 'Strategi Darurat'

Dalam konferensi pers pra-pertandingan melawan Newcastle, Amorim ditanya apakah Fernandes atau Mainoo akan fit untuk bermain, dan ia menjawab: "Tidak, bukan untuk pertandingan ini, mereka sedang dalam masa pemulihan. Saya rasa tidak akan memakan waktu lama, saya pikir Kobbie akan kembali lebih cepat daripada Bruno. Saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja saya punya firasat, tetapi mari kita lihat. Kami memiliki pemain lain, mungkin kami perlu melihat cara bermain yang berbeda."

Selain itu, Amorim juga memberikan kabar terbaru tentang bek tengah Harry Maguire dan Matthijs de Ligt, yang absen melawan Newcastle karena masalah hamstring dan punggung. "Kami masih bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak tersedia untuk pertandingan ini, tetapi mari kita lihat untuk pertandingan berikutnya," kata manajer United itu tentang kedua pemain tersebut.

Sebaliknya, Amorim memberikan pujian penuh kepada pemain akademi Jack Fletcher dan Shea Lacey, yang keduanya melakoni debut mereka dari bangku cadangan melawan Villa akhir pekan lalu. "Saya pikir Jack Fletcher melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan itulah mengapa ketika kita memiliki kesempatan seperti ini, kita perlu memberi ruang kepada pemain seperti Jack dan yang lainnya," imbuhnya.

"Mereka normal, mereka anak-anak yang baik. Perilaku yang mereka tunjukkan selama minggu ini sangat bagus. Saya tidak merasa mereka sedikit berbeda karena saya pernah memainkan mereka untuk Manchester United. Tidak, mereka benar-benar fokus, mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan dan mereka percaya bahwa mereka bisa bermain. Itu perasaan yang bagus, jadi tidak ada yang berbeda dari apa yang saya lihat dalam beberapa minggu terakhir."