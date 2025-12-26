Getty Images Sport
Tanpa Bruno Fernandes & Kobbie Mainoo, Bos Manchester United Ruben Amorim Siapkan 'Strategi Darurat'
Fernandes terpaksa ditarik keluar dalam pertandingan melawan Villa
United dikalahkan oleh dua gol spektakuler Morgan Rogers di Villa Park akhir pekan lalu, hasil yang membuat Setan Merah tertinggal tiga poin dari Chelsea yang berada di posisi keempat. Tim asuhan Amorim memiliki peluang besar untuk menyamai poin The Blues pekan ini menjelang pertandingan tim London itu melawan Aston Villa.
Kekalahan United di Villa Park semakin pahit setelah Fernandes terpaksa ditarik keluar pada jeda laga karena diduga mengalami masalah hamstring, dan pemain internasional Portugal itu diperkirakan akan absen hingga Tahun Baru. Absennya Fernandes merupakan pukulan besar bagi Amorim, karena sang playmaker memainkan peran vital di lini tengah United musim ini.
Dan menjelang pertandingan melawan Newcastle, Amorim telah memberikan kabar terbaru tentang kondisi Fernandes dan Kobbie Mainoo, yang absen sepenuhnya dalam kekalahan melawan Villa karena cedera.
Amorim beri kabar terbaru kondisi Fernandes dan Mainoo
Dalam konferensi pers pra-pertandingan melawan Newcastle, Amorim ditanya apakah Fernandes atau Mainoo akan fit untuk bermain, dan ia menjawab: "Tidak, bukan untuk pertandingan ini, mereka sedang dalam masa pemulihan. Saya rasa tidak akan memakan waktu lama, saya pikir Kobbie akan kembali lebih cepat daripada Bruno. Saya tidak ingin mengatakannya. Tentu saja saya punya firasat, tetapi mari kita lihat. Kami memiliki pemain lain, mungkin kami perlu melihat cara bermain yang berbeda."
Selain itu, Amorim juga memberikan kabar terbaru tentang bek tengah Harry Maguire dan Matthijs de Ligt, yang absen melawan Newcastle karena masalah hamstring dan punggung. "Kami masih bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak tersedia untuk pertandingan ini, tetapi mari kita lihat untuk pertandingan berikutnya," kata manajer United itu tentang kedua pemain tersebut.
Sebaliknya, Amorim memberikan pujian penuh kepada pemain akademi Jack Fletcher dan Shea Lacey, yang keduanya melakoni debut mereka dari bangku cadangan melawan Villa akhir pekan lalu. "Saya pikir Jack Fletcher melakukan pekerjaan yang sangat baik, dan itulah mengapa ketika kita memiliki kesempatan seperti ini, kita perlu memberi ruang kepada pemain seperti Jack dan yang lainnya," imbuhnya.
"Mereka normal, mereka anak-anak yang baik. Perilaku yang mereka tunjukkan selama minggu ini sangat bagus. Saya tidak merasa mereka sedikit berbeda karena saya pernah memainkan mereka untuk Manchester United. Tidak, mereka benar-benar fokus, mereka mempersiapkan diri untuk pertandingan dan mereka percaya bahwa mereka bisa bermain. Itu perasaan yang bagus, jadi tidak ada yang berbeda dari apa yang saya lihat dalam beberapa minggu terakhir."
"Mustahil untuk mencari pengganti Bruno"
Absennya Fernandes akan sangat memengaruhi permainan United, dengan gelandang Portugal itu menargetkan kembali bermain di derby Manchester bulan depan. Namun, Amorim percaya bahwa 'mustahil' untuk menggantikan pemain sekaliber Fernandes, mengatakan: "Mustahil untuk menggantikan Bruno, tetapi saya mengatakan itu pagi ini kepada tim, saya pikir kita perlu mengambil hal baik jika ada hal baik di dalamnya, bahwa banyak orang perlu meningkatkan performa."
"Bukan hanya kreasi, tetapi setiap bola mati, dia adalah orang yang mengatur tim dan itu adalah kesempatan bagus bagi semua orang untuk meningkatkan performa dan memahami bahwa kita tidak dapat bergantung pada satu pemain untuk segalanya."
"Terkadang kita bergantung pada Bruno dalam pengorganisasian, dalam kreasi. Kami kehilangan Bruno dalam situasi bola mati, kami kehilangan Bryan (Mbeumo) dalam situasi bola mati tersebut, jadi ini sangat besar bagi tim, tetapi ini adalah kesempatan bagi para pemain untuk meningkatkan kemampuan dan menunjukkan kepemimpinan yang kami butuhkan dalam tim."
Dan mengenai apa yang hilang dari tim tanpa Fernandes, Amorim menambahkan: "Semuanya. Semuanya karena dia memahami setiap posisi di lapangan. Dia memperhatikan setiap detail. Setiap situasi bola mati ketika ada pergantian pemain, dia selalu menjadi orang yang memberi tahu pemain lain di mana mereka harus berada."
"Tetapi ini adalah kesempatan yang sangat baik bagi pemain seperti Licha, Luke Shaw, semua pemain ini. Kita perlu memiliki lebih banyak pemimpin untuk tampil karena ini bisa terjadi pada Bruno, ini tidak biasa, tetapi ini bisa terjadi, jadi ini adalah kesempatan besar bagi pemain lain."
Skuad Man United: Sejumlah pemain absen
United kehilangan sejumlah pemain kunci untuk pertandingan melawan Newcastle, Sabtu (27/12) dini hari WIB. Tidak hanya Fernandes, Mainoo, Maguire, dan De Ligt yang absen, tetapi Mbeumo, Amad, dan Noussair Mazraoui juga sedang menjalani tugas internasional bersama Kamerun, Pantai Gading, dan Maroko di Piala Afrika.
Namun, Casemiro akan kembali bermain melawan The Magpies setelah absen dalam kekalahan melawan Villa karena skorsing.
