Tandem Jay Idzes Laris Manis, Sassuolo Akui Inter Milan & Bologna Lakukan Pendekatan

“Kami tidak harus menjual Muharemovic dengan segala cara. Kami ingin mengembangkan dan meningkatkan nilainya. Bagi kami, Tarik tidak memiliki harga saat ini, karena banyak bergantung pada siapa yang akan memintanya,” ungkap Carnevalli dalam wawancara dengan Tuttosport.

“Kami sudah mendapat beberapa tawaran. Bukan dari Bournemouth, tetapi dari Inter, meski belum ada tawaran resmi. Bologna juga menanyakan tentang Muharemovic beberapa hari lalu.”

“Muharemovic memiliki potensi besar, dan wajar jika klub besar datang, kami akan mempertimbangkannya, namun kami juga harus mencari pengganti.”