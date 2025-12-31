Getty Images
Tandem Jay Idzes Laris Manis, Sassuolo Akui Inter Milan & Bologna Lakukan Pendekatan
Sassuolo mengonfirmasi Inter dan Bologna melakukan pendekatan
Nama dua bek Sassuolo, Tarik Muharemovic dan Jay Idzes, sempat dikabarkan sedang dipantau AC Milan yang ingin memboyong salah satu dari pemain tersebut pada bursa transfer musim dingin. Namun Muharemovic lebih diminati, karena kini bukan hanya Milan, tetapi juga Inter dan Bologna. Bahkan kedua klub sudah menghubungi Sassuolo mengenai kemungkinan merekrut Muharemovic. Hal itu diungkapkan direktur Sassuolo Giovanni Carnevali.
Membantah Muharemovic didekati klub Liga Primer
Muharemovic merupakan bagian penting dalam keberhasilan Sassuolo meraih gelar Serie B ketika didatangkan dari Juventus dengan status pinjaman pada Agustus 2024. Sassuolo pun kemudian mempermanenkan status Muharemovic pada Mei 2025, dan memperpanjang kontraknya di Oktober lalu hingga Juni 2031. Carnevalli menyebut saat ini baru Inter dan Bologna yang menaruh minat serius, serta membantah kabar tentang pendekatan yang dilakukan klub Liga Primer Bournemouth.
Sassuolo belum memasang banderol Muharemovic
“Kami tidak harus menjual Muharemovic dengan segala cara. Kami ingin mengembangkan dan meningkatkan nilainya. Bagi kami, Tarik tidak memiliki harga saat ini, karena banyak bergantung pada siapa yang akan memintanya,” ungkap Carnevalli dalam wawancara dengan Tuttosport.
“Kami sudah mendapat beberapa tawaran. Bukan dari Bournemouth, tetapi dari Inter, meski belum ada tawaran resmi. Bologna juga menanyakan tentang Muharemovic beberapa hari lalu.”
“Muharemovic memiliki potensi besar, dan wajar jika klub besar datang, kami akan mempertimbangkannya, namun kami juga harus mencari pengganti.”
Carnevalli menantikan kemungkinan Muharemovic pulang ke Juventus
Juventus masih memegang klausul penjualan kembali 50 persen untuk Muharemovic, dan menurut Sky Sport Italia, Bianconeri dapat melepaskan persentase mereka untuk mempermudah negosiasi antara Inter dan Sassuolo, dan mendapatkan biaya transfer yang lebih rendah untuk gelandang Nerazzurri, Davide Frattesi.
“Saya memikirkan pasar transfer kami sendiri, tentu saja bukan pengaturan keuangan Juventus. Mungkin Juventus juga tertarik pada Muharremovic, siapa tahu...” pungkas Carnevali.
