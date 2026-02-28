Tandatangani Darwin! Chelsea mengatakan Nunez bisa menjadi Dennis Bergkamp berikutnya saat legenda Chelsea memuji transfer untuk mantan penyerang Liverpool

Mantan pemain internasional Prancis, Desailly, percaya bahwa Chelsea seharusnya mencari pemain berusia 26 tahun yang masih memiliki potensi besar. Ia mengatakan kepada FootItalia: "Saya sebenarnya merekomendasikan Nunez untuk Chelsea. Dia pemain yang sangat baik, pemain yang cerdas – dia hanya membutuhkan lingkungan yang tepat untuk tampil maksimal. Ketika Liverpool mengenali potensinya, mereka tahu apa yang mereka miliki secara statistik.

"Tapi ketika Anda memulai dengan catatan buruk, kepercayaan diri hilang dan pertimbangan dari orang-orang di sekitar Anda pun ikut hilang. Ini seperti Dennis Bergkamp pindah ke Inter Milan – segalanya berjalan salah. Atau Roberto Carlos di awal karirnya, menendang bola ke tribun penonton. Kepercayaan diri tidak ada. Itulah yang terjadi pada Nunez di Liverpool. Tapi kualitasnya masih ada. Dia sekarang di Al-Hilal dan telah mencetak sekitar enam gol dalam 16 pertandingan – tidak buruk sama sekali."

"Saya senang melihat dia ingin kembali ke sepak bola Eropa – itu menunjukkan uang bukan segalanya. Klub seperti Chelsea, atau Manchester United yang baru, akan menjadi pilihan terbaik baginya. Dia perlu dikelilingi oleh pemain berpengalaman dan percaya diri yang tahu mereka akan bermain setiap akhir pekan dan akan memberikan bola kepadanya pada kesempatan pertama. Itu detail kecilnya – saat dia melakukan sprint, dia perlu mendapatkan bola segera. Jika tidak, dia akan kehilangan kepercayaan diri dengan cepat.

"Kami pernah mengalami hal serupa dengan Frank Lampard – pemain hebat, tapi kadang-kadang dia mencari opsi lain daripada langsung memberikan bola kepada striker. Anda bisa melihat striker kehilangan ritme mereka. Nunez membutuhkan bola segera. Tapi dia pemain berkualitas dan masih cukup muda."