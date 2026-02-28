Getty/GOAL
Diterjemahkan oleh
Tandatangani Darwin! Chelsea mengatakan Nunez bisa menjadi Dennis Bergkamp berikutnya saat legenda Chelsea memuji transfer untuk mantan penyerang Liverpool
Rekor Nunez di Liverpool: Gelar Liga Premier & Gol
Mantan pemain internasional Belanda, Bergkamp, kesulitan menampilkan performa terbaiknya di Italia bersama Inter, namun menjadi legenda klub bersama The Gunners setelah pindah ke London Utara pada 1995. Ia menjadi bagian dari skuad legendaris pemenang gelar 'Invincibles' pada musim 2003-04.
Nunez sudah memiliki gelar juara liga utama di Inggris, setelah membantu Liverpool mengembalikan dominasi domestik pada musim 2024-25. Ia pindah ke Liga Pro Saudi bersama Al-Hilal setelah mencetak 40 gol dalam 143 penampilan untuk The Reds.
Konsistensi menjadi masalah selama masa baktinya di Merseyside, setelah pindah dari Benfica dengan biaya £64 juta ($86 juta), namun perubahan lingkungan lain sedang direncanakan setelah posisinya menurun dalam hierarki tim selama petualangan di Timur Tengah.
Chelsea menjelaskan mengapa transfer Nunez bisa masuk akal.
Mantan pemain internasional Prancis, Desailly, percaya bahwa Chelsea seharusnya mencari pemain berusia 26 tahun yang masih memiliki potensi besar. Ia mengatakan kepada FootItalia: "Saya sebenarnya merekomendasikan Nunez untuk Chelsea. Dia pemain yang sangat baik, pemain yang cerdas – dia hanya membutuhkan lingkungan yang tepat untuk tampil maksimal. Ketika Liverpool mengenali potensinya, mereka tahu apa yang mereka miliki secara statistik.
"Tapi ketika Anda memulai dengan catatan buruk, kepercayaan diri hilang dan pertimbangan dari orang-orang di sekitar Anda pun ikut hilang. Ini seperti Dennis Bergkamp pindah ke Inter Milan – segalanya berjalan salah. Atau Roberto Carlos di awal karirnya, menendang bola ke tribun penonton. Kepercayaan diri tidak ada. Itulah yang terjadi pada Nunez di Liverpool. Tapi kualitasnya masih ada. Dia sekarang di Al-Hilal dan telah mencetak sekitar enam gol dalam 16 pertandingan – tidak buruk sama sekali."
"Saya senang melihat dia ingin kembali ke sepak bola Eropa – itu menunjukkan uang bukan segalanya. Klub seperti Chelsea, atau Manchester United yang baru, akan menjadi pilihan terbaik baginya. Dia perlu dikelilingi oleh pemain berpengalaman dan percaya diri yang tahu mereka akan bermain setiap akhir pekan dan akan memberikan bola kepadanya pada kesempatan pertama. Itu detail kecilnya – saat dia melakukan sprint, dia perlu mendapatkan bola segera. Jika tidak, dia akan kehilangan kepercayaan diri dengan cepat.
"Kami pernah mengalami hal serupa dengan Frank Lampard – pemain hebat, tapi kadang-kadang dia mencari opsi lain daripada langsung memberikan bola kepada striker. Anda bisa melihat striker kehilangan ritme mereka. Nunez membutuhkan bola segera. Tapi dia pemain berkualitas dan masih cukup muda."
Apakah Will Palmer akan tetap di Chelsea atau kembali ke Manchester United?
Darwin bisa menjadi bintang Chelsea jika dia didukung oleh pemain seperti Cole Palmer. Pemain internasional Inggris itu dikabarkan akan kembali ke akar Manchester-nya di United. Desailly mengakui bahwa gelandang serang berusia 23 tahun itu harus membuat keputusan besar tentang masa depannya.
Pemain Prancis itu menambahkan: "Chelsea akan lolos ke Liga Champions. Tapi bahkan jika tidak – para penggemar sekarang memiliki pandangan yang berbeda. Ini tentang klub, bukan pemain tertentu. Chelsea memiliki potensi untuk tampil tanpa Palmer. Dia memiliki kontrak panjang, jadi jika dia pergi, uang yang signifikan akan masuk yang dapat diinvestasikan kembali pada pemain yang sesuai dengan filosofi manajer.
“Saya yakin dia memberikan yang terbaik untuk membawa Chelsea masuk empat besar. Tapi jika hatinya mengatakan untuk pergi – ya, saya pernah harus memilih antara Monaco dan Marseille, dan saya mengikuti hati saya. Saya pergi ke Marseille karena saya penggemar. Pemain datang dan pergi dalam sepak bola modern, tapi klub adalah prioritas di hati para pendukung."
Perburuan trofi: The Blues berambisi untuk meraih lebih banyak trofi besar.
Chelsea saat ini berada di peringkat kelima klasemen Premier League, tertinggal tiga poin dari Manchester United. Mereka kini dilatih oleh Liam Rosenior dan telah lolos ke babak 16 besar Liga Champions serta babak kelima Piala FA - di mana mereka akan menghadapi Wrexham yang diperkuat Ryan Reynolds dan Rob Mac.
