Tampil Beda, Konsep Baru Erspo & Pitch+ Hadirkan Flagship Store Pertamanya Di Indonesia
Apa Yang Terjadi?
Sportswear lokal yang juga menjadi apparel resmi Timnas Indonesia, Erspo, secara resmi menggelar Grand Launching Flagship Store pertamanya, yang juga hasil kolaborasi dengan Pitch+ di FX Sudirman, Jakarta, pada Jumat (2/1) malam WIB.
Kehadiran Flagship Store ERSPO FX Sudirman menghadirkan pengalaman ritel yang lebih menyeluruh dengan menampilkan beragam koleksi terbaru, mulai dari produk casual dan lifestyle.
Konsep ini juga tak lagi membuat store Erspo 'bernuansa' Timnas Indonesia. Kini mereka mengembangkan beragam sportswear yang mencakup kategori Running, Court (Tennis, Padel dan Golf), Training & Yoga, Combat Sports BYON, serta Racing melalui kolaborasi ERSPO x VR46.
Sebagai highlight khusus dalam rangkaian grand launching, Erspo juga merilis Special Drop Track Suit kolaborasi ERSPO x Darbotz yang sangat terbatas, hanya 100 pcs dan eksklusif tersedia di Flagship Store FX Sudirman.
Ambil Langkah Baru
Founder Erspo, Muhammad Saddat merasa bersyukur dengan kehadiran store dengan konsep baru ini, dimana pengunjung bisa merasakan pengalaman berbelanja yang berbeda.
"Ini mungkin langkah baru buat Erspo. Kami menghadirkan store yang keenam, bersama Pitch+ yang mana ini store flagship pertama Erspo. Ukurannya juga paling besar di antara store-store yang lainnya. Di sini ada tempat retailnya, coffee shop, dan communal space, meeting room, dan tempat untuk gathering komunitas," ujarnya.
"Konsep ini kan belum banyak ada dan pertama juga buat Erspo menghadirkan konsep seperti ini. Kita juga tahu FX ini tempat berkumpulnya komunitas-komunitas untuk olahraga."
"Saya ini kan background-nya di Erigo, lebih ke fashion, tapi kami gak lupain, bagaimana caranya fashion dan sports itu bisa menjadi sebuah kesatuan dan sekarang kami coba," jelas Sadad.
Cafe Di Dalam Store
Tidak hanya menghadirkan produk, Flagship Store ini juga membawa konsep gaya hidup yang lebih lengkap dengan kehadiran Pitch+, sebuah café yang berada di dalam area store Erspo.
"Jadi memang Pitch+ ini pertama kali buka dengan berbarengan dengan Erspo. Terima kasih kepada Pak Sadad telah memberikan kesempatan bagi Pitch+ menjadi bagian dari Erspo Store ini," kata Founder Pitch+, Helmi Suhartono.
"Kolaborasi ini terjalin karena memang Pitch+ ini cafe yang berkonsep dengan sedikit olahraga dan Erspo ini kan brand olahraga, jadi secara konsep juga sama. Saya dan Pak Sadad juga sudah kenal lama," imbuhnya.
"Kami sudah memiliki rencana untuk membuka di kota lain, terdekat di Bekasi, mungkin pada tahun ini juga. Sepanjang ada Erspo di sana ada Pitch+," ungkap Helmi.
Menjadi Gaya Hidup
Ke depannya, Erspo berharap Flagship Store di FX Sudirman dapat menjadi benchmark baru untuk pengalaman ritel sportswear di Indonesia, sekaligus memperkuat posisi sebagai brand olahraga modern yang relevan dengan kebutuhan performa dan gaya hidup.
"Konsepnya ini tidak hanya di toko, tapi mungkin ada di tempat olahraga lain, seperti padel, mini soccer, e-sport mungkin," tandas Sadad.
