Tampil Beda, Konsep Baru Erspo & Pitch+ Hadirkan Flagship Store Pertamanya Di Indonesia

Sportswear lokal yang juga menjadi apparel resmi Timnas Indonesia, Erspo, secara resmi menggelar Grand Launching Flagship Store pertamanya, yang juga hasil kolaborasi dengan Pitch+ di FX Sudirman, Jakarta, pada Jumat (2/1) malam WIB.

Kehadiran Flagship Store ERSPO FX Sudirman menghadirkan pengalaman ritel yang lebih menyeluruh dengan menampilkan beragam koleksi terbaru, mulai dari produk casual dan lifestyle.

Konsep ini juga tak lagi membuat store Erspo 'bernuansa' Timnas Indonesia. Kini mereka mengembangkan beragam sportswear yang mencakup kategori Running, Court (Tennis, Padel dan Golf), Training & Yoga, Combat Sports BYON, serta Racing melalui kolaborasi ERSPO x VR46.

Sebagai highlight khusus dalam rangkaian grand launching, Erspo juga merilis Special Drop Track Suit kolaborasi ERSPO x Darbotz yang sangat terbatas, hanya 100 pcs dan eksklusif tersedia di Flagship Store FX Sudirman.