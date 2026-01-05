Bojan Hodak - Persib BandungPersib Bandung
Donny Afroni

Takut Gaji Dipotong, Bojan Hodak Ogah Komentari Kinerja Wasit

Kepemimpinan wasit mendapat sorotan dari Bojan Hodak ketika Persib Bandung bermain imbang melawan Persik Kediri yang membuat mereka gagal memuncaki klasemen.

  Persik Kediri vs Persib Bandung Super League 05012026

    Hodak tidak senang dengan kinerja pengadil lapangan

    Persib Bandung gagal merebut puncak klasemen sementara Super League setelah bermain imbang 1-1 melawan Persik Kediri di Stadion Brawijaya, Senin (5/1) malam WIB. Di laga ini, Persib mendapatkan enam kartu merah, satu diantaranya berujung kartu merah. Ketidakberhasilan merebut tiga poin itu membuat Bojan Hodak merasa kecewa, terutama dengan kepemimpinan wasit Muhammad Tri Santoso. Kendat demikian, pelatih Persib ini enggan memberikan keterangan lebih detail tentang kinerja pengadil lapangan, karena tak ingin gajinya dipotong.

  Persib akan mengirim surat protes terhadap kinerja wasit

    Persib akan mengirim surat protes terhadap kinerja wasit

    Memberikan komentar miring terkait kepemimpinan wasit memang tidak jarang berujung kepada sanksi denda kepada pemain, pelatih, ofisial, atau manajemen yang memberikan pernyataan.

    “Pertama-tama saya akan menyebutkan wasit. Saya tidak senang dengannya, tentu saja. Kami akan mengirimkan surat [protes], karena saya tidak tahu harus berkata apa,” ujar Hodak.

    “Saya tidak bisa membicarakan wasit, bukankah begitu? Jika saya koemntari, gaji dipotong. Jadi, saya tidak inginkan ini. Itu saja tentang pertandingan.”

  • Maung Bandung bermain dengan sepuluh orang akibat kartu merah Saddil

    Persib mencari kemenangan di kandang Persik untuk kembali merebut puncak klasemen sementara dari genggaman Borneo FC. Namun mereka menghadapi jalan buntu di babak pertama, sehingga laga berjalan imbang tanpa gol. Saddil Ramdani berhasil memecahkan kebuntuan itu lewat gol yang dilesakkan pada menit ke-68. Namun dia diusir keluar lapangan di menit ke-81 setelah diganjar kartu kuning kedua. Persik memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak gol penyeimbang melalui sundulan Muhamad Firly saat injury time yang membuat Persik terhindar dari kekalahan.

  Persik Kediri vs Persib Bandung Super League 05012026

    Derbi Indonesia menanti Persib di pekan ke-17

    Persib kini berusaha melupakan situasi yang mereka dapatkan di Kediri, karena laga sarat gengsi dan sulit bakal dijalani Pangeran Biru pada akhir pekan ini. Maung Bandung akan kedatangan musuh bebuyutan mereka, Persija Jakarta, dalam pertandingan Derbi Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (11/1) sore WIB, pada matchday ke-17 Super League.

0