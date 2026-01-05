Takut Gaji Dipotong, Bojan Hodak Ogah Komentari Kinerja Wasit

Memberikan komentar miring terkait kepemimpinan wasit memang tidak jarang berujung kepada sanksi denda kepada pemain, pelatih, ofisial, atau manajemen yang memberikan pernyataan.

“Pertama-tama saya akan menyebutkan wasit. Saya tidak senang dengannya, tentu saja. Kami akan mengirimkan surat [protes], karena saya tidak tahu harus berkata apa,” ujar Hodak.

“Saya tidak bisa membicarakan wasit, bukankah begitu? Jika saya koemntari, gaji dipotong. Jadi, saya tidak inginkan ini. Itu saja tentang pertandingan.”