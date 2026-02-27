Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Takut apa!’ - Chelsea memberikan peringatan kepada PSG setelah bertemu juara bertahan Liga Champions di babak 16 besar
- Getty Images Sport
Final Piala Dunia Klub ulangan
PSG bertekad untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka setelah dengan mudah mengalahkan Inter di Munich pada Mei lalu. Gol dari Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu membawa raksasa Prancis itu meraih kemenangan telak 5-0 atas lawan Italia mereka di Allianz Arena.
Tim asuhan Luis Enrique harus bekerja keras untuk lolos ke babak 16 besar setelah diundi melawan Monaco di babak playoff. PSG meraih kemenangan 3-2 di Stade Louis II pekan lalu dan bermain imbang 2-2 dengan rival Ligue 1 mereka di Parc des Princes, memastikan kemenangan agregat 5-4 untuk lolos ke babak berikutnya kompetisi klub elit Eropa.
PSG akan kembali berhadapan dengan Chelsea, menghadapi tim Premier League tersebut untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia Klub pada Juli lalu. Dua gol Cole Palmer dan satu gol Joao Pedro membawa tim London Barat meraih kemenangan 3-0 di MetLife Stadium musim panas lalu.
Chelsea memastikan posisi delapan besar pada matchday terakhir fase grup Liga Champions, bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.
Dan Direktur Sepak Bola Chelsea, David Barnard, menegaskan bahwa laga babak 16 besar ini akan menjadi ujian bagi klub, namun tidak menimbulkan ketakutan bagi tim asuhan Liam Rosenior.
Pertandingan melawan PSG 'tidak menakutkan' bagi Chelsea
Setelah undian dilakukan, Barnard mengatakan: "PSG, kami sudah beberapa kali bertanding melawan mereka. Mereka adalah juara bertahan, tetapi orang-orang mungkin akan merujuk pada apa yang terjadi di Piala Dunia Klub pada musim panas. Ini akan sulit, tetapi tidak membuat kami takut.
"Anda bisa melihat undiannya, tapi jangan anggap remeh."
Chelsea mendapat bagian yang lebih sulit dalam undian Liga Champions. Pemenang pertandingan melawan PSG akan menghadapi Galatasaray atau Liverpool di perempat final, dengan tim Turki tersebut telah memastikan tempat di babak 16 besar setelah menang 7-5 secara agregat atas Juventus pekan ini.
Dan jika PSG atau Chelsea berhasil lolos ke semifinal, maka mereka akan bertemu dengan Real Madrid, Manchester City, Atalanta, atau Bayern Munich.
- Getty Images Sport
Rosenior menantikan 'pertandingan seru'
Chelsea akan menghadapi tantangan berat jika ingin melaju melewati babak 16 besar Liga Champions, namun pelatih kepala Rosenior yakin laga melawan PSG akan menjadi 'pertandingan yang hebat'.
Menjelang pertandingan melawan PSG bulan depan, manajer Chelsea mengatakan: "Sangat antusias. PSG adalah tim yang fantastis. Saya pernah bermain melawan mereka di Prancis. Saya selalu mengagumi mereka. Luis Enrique telah melakukan pekerjaan yang luar biasa.
"Ini adalah pertandingan yang Anda tunggu-tunggu, pertandingan yang membuat Anda terjun ke dunia sepak bola. Ini akan menjadi pertandingan yang hebat. Tapi kami masih punya tiga pertandingan lain sebelum itu, yang harus saya fokuskan."
Salah satu pertandingan tersebut adalah melawan Arsenal pada Minggu sore, saat The Blues berusaha membalas kekalahan di semifinal EFL Cup. Arsenal lolos ke final dengan mengalahkan Chelsea, meraih kemenangan agregat 4-2 atas rival mereka.
Cucurella termasuk di antara pemain yang absen dalam laga melawan Arsenal.
Dan Rosenior telah mengonfirmasi bahwa Marc Cucurella akan absen dalam pertandingan melawan Arsenal akhir pekan ini, namun seorang pemain yang telah lama absen sedang mendekati pemulihan kebugarannya.
"Reece [James] dalam kondisi baik-baik saja. Romeo [Lavia] semakin kuat. Kami mengadakan pertandingan latihan kecil pekan ini dan dia terlihat sangat baik," kata Rosenior pada Jumat.
"Estevao [Willian] akan absen sedikit lebih lama dan Jamie Gittens sedang menjalani rehabilitasi. Marc Cucurella tidak tersedia untuk Minggu ini, tetapi semoga kami bisa memulihkannya secepat mungkin."
Dario Essugo, sementara itu, sudah kembali ke lapangan latihan saat gelandang ini berusaha untuk tampil dalam pertandingan kompetitif pertamanya sejak kemenangan di Piala Dunia Klub melawan Palmeiras pada Juli.
"Dario Essugo juga kembali ke lapangan latihan. Harapannya, kita bisa memulihkannya dan membuatnya siap untuk sisa musim," kata Rosenior.
Selain itu, bek tengah Wesley Fofana absen dalam perjalanan ke Emirates setelah mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Burnley pekan lalu. Chelsea berusaha kembali ke jalur kemenangan setelah dua kali imbang berturut-turut melawan Leeds dan Burnley yang baru promosi.
Iklan