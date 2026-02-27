‘Takut apa!’ - Chelsea memberikan peringatan kepada PSG setelah bertemu juara bertahan Liga Champions di babak 16 besar

PSG bertekad untuk mempertahankan gelar juara Eropa mereka setelah dengan mudah mengalahkan Inter di Munich pada Mei lalu. Gol dari Achraf Hakimi, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia, dan Senny Mayulu membawa raksasa Prancis itu meraih kemenangan telak 5-0 atas lawan Italia mereka di Allianz Arena.

Tim asuhan Luis Enrique harus bekerja keras untuk lolos ke babak 16 besar setelah diundi melawan Monaco di babak playoff. PSG meraih kemenangan 3-2 di Stade Louis II pekan lalu dan bermain imbang 2-2 dengan rival Ligue 1 mereka di Parc des Princes, memastikan kemenangan agregat 5-4 untuk lolos ke babak berikutnya kompetisi klub elit Eropa.

PSG akan kembali berhadapan dengan Chelsea, menghadapi tim Premier League tersebut untuk pertama kalinya sejak final Piala Dunia Klub pada Juli lalu. Dua gol Cole Palmer dan satu gol Joao Pedro membawa tim London Barat meraih kemenangan 3-0 di MetLife Stadium musim panas lalu.

Chelsea memastikan posisi delapan besar pada matchday terakhir fase grup Liga Champions, bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Napoli di Stadio Diego Armando Maradona.

Dan Direktur Sepak Bola Chelsea, David Barnard, menegaskan bahwa laga babak 16 besar ini akan menjadi ujian bagi klub, namun tidak menimbulkan ketakutan bagi tim asuhan Liam Rosenior.