"Taktik pengalihan!" Tanda tanya seputar bintang Bayern, Alphonso Davies, di Piala Dunia semakin menguat

Davies, kata Marsch secara mengejutkan setelah pertandingan, "seharusnya tidak pernah diturunkan. Saya ingin Swiss harus menghadapi dia."

Sebelumnya, Marsch sempat menjanjikan kesempatan bermain kepada bintang utamanya dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup. Pemain profesional FC Bayern München itu memang “tidak akan masuk dalam starting eleven. Tapi ya, saya berharap dia akan bermain,” kata pelatih tim nasional Kanada tersebut.

Davies telah “berlatih bersama tim sepanjang minggu,” jelas Marsch: “Saya pasti ingin memasukkannya ke dalam pertandingan.” Pemain berusia 25 tahun itu dapat “memberikan pengaruh besar. Baik secara fisik, sepak bola, maupun mental. Kapten kami telah kembali, pemain terbaik kami kembali ke dalam tim. Menurut saya, ini adalah faktor yang sangat menentukan.”