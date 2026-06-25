"Sejujurnya, Alphonso belum siap. Jadi, saya memanfaatkannya sedikit sebagai taktik pengalihan," jelas pemain asal Amerika Serikat itu setelah timnya kalah 1-2 (0-0) dari tim Swiss.
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"Taktik pengalihan!" Tanda tanya seputar bintang Bayern, Alphonso Davies, di Piala Dunia semakin menguat
Davies, kata Marsch secara mengejutkan setelah pertandingan, "seharusnya tidak pernah diturunkan. Saya ingin Swiss harus menghadapi dia."
Sebelumnya, Marsch sempat menjanjikan kesempatan bermain kepada bintang utamanya dalam pertandingan terakhir babak penyisihan grup. Pemain profesional FC Bayern München itu memang “tidak akan masuk dalam starting eleven. Tapi ya, saya berharap dia akan bermain,” kata pelatih tim nasional Kanada tersebut.
Davies telah “berlatih bersama tim sepanjang minggu,” jelas Marsch: “Saya pasti ingin memasukkannya ke dalam pertandingan.” Pemain berusia 25 tahun itu dapat “memberikan pengaruh besar. Baik secara fisik, sepak bola, maupun mental. Kapten kami telah kembali, pemain terbaik kami kembali ke dalam tim. Menurut saya, ini adalah faktor yang sangat menentukan.”
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Davies belum pernah bermain satu menit pun untuk Kanada di Piala Dunia
Namun, saat melawan Swiss, bek kiri FC Bayern itu tetap duduk di bangku cadangan sepanjang pertandingan, sama seperti dalam dua pertandingan grup sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina serta Qatar.
Davies telah mengalami cedera otot yang membandel sejak awal Mei, yang membuatnya juga melewatkan sebagian besar akhir musim bersama FC Bayern. Meski demikian, Marsch tetap memanggil pemain berusia 25 tahun itu ke dalam skuad beranggotakan 26 orangnya, agar dapat mengandalkannya seiring berjalannya turnamen.
Namun, penundaan kembalinya Davies ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses pemulihan bek kiri tersebut memakan waktu lebih lama daripada yang diperkirakan semula. Bahkan selama musim ini, Davies sudah berulang kali absen dalam waktu yang cukup lama.
Setidaknya untuk pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Afrika Selatan pada Minggu mendatang di Los Angeles, Davies diharapkan sudah siap bermain. "Dia akan siap untuk pertandingan berikutnya," jelas Marsch.