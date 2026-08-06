Al Ahli memasuki babak baru dengan penunjukan resmi pelatih asal Belanda, Marino Pusic, yang akan memimpin tim menggantikan pelatih asal Jerman, Matthias Jaissle, yang telah menangani Al Ahli dalam tiga musim terakhir.

Meski namanya bukan yang paling banyak diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, penunjukannya bukan tanpa alasan, melainkan tampaknya berlandaskan visi teknis yang jelas yang melampaui sekadar mencari pelatih baru menjelang dimulainya musim.

Ada banyak aspek yang membuat Al Ahli mengambil keputusan tersebut. Mari kita bahas kesepakatan ini dari sudut pandang analitis dan pembacaan yang cermat terhadap situasi di internal kubu Al Ahli.







