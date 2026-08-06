Al Ahli memasuki babak baru dengan mengontrak resmi pelatih Belanda Marino Pusic, untuk memimpin tim menggantikan pelatih Jerman Matthias Jaissle yang memimpin tim selama tiga musim terakhir.

Meski nama tersebut bukan yang paling ramai diperbincangkan dalam beberapa hari terakhir, pemilihannya tidak datang begitu saja, melainkan tampaknya berlandaskan visi teknis yang jelas yang melampaui sekadar mencari pelatih baru sebelum musim dimulai.

Ada banyak aspek yang membuat Al Ahli mengambil keputusan tersebut, mari kita bahas transfer itu dari sudut analitis dan pembacaan yang baik terhadap situasi dari dalam rumah Al Ahli.



