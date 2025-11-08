"Tak Perlu Khawatir, Tak Perlu Panik" - Senne Lammens Benar-Benar Membuat Andre Onana & Altay Bayindir Jadi 'Kiper Kelas Tarkam' Di Manchester United

Mantan kiper Newcastle dan Republik Irlandia Given tidak ragu dalam menganalisis pergantian kiper United, dan pujiannya untuk pendatang baru asal Belgia itu sangat tinggi.

Dalam wawancara dengan 10bet, ia berkata: "Baik Bayindir maupun Onana terkadang kesulitan, tak bisa dipungkiri. Tak bisa dipungkiri bahwa mereka memang kurang bermain baik dan tak mampu mempertahankan posisi tersebut. Entah itu masalah psikologis atau bakat, tapi posisi itu memang perlu diperbaiki. Saya pikir apa yang dibawa Lammens adalah ketenangan yang sesungguhnya."

"Tim mana pun, jika memiliki kiper yang berwibawa dan tenang, itu akan membantu mengurangi kegilaan yang terjadi di depannya. Debutnya, yang paling menonjol bagi saya bukanlah penyelamatan-penyelamatannya yang bagus, melainkan ketika bola lambung datang, ia langsung merebutnya."

"Seluruh stadion berdiri tegak, dan rasanya, akhirnya, kami memiliki seorang kiper yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kiper. Bola ada di sana untuk direbut, dan ia berhasil merebutnya. Ia datang, ia menangkapnya, dan para penggemar serta pemain telah lama menantikannya."

Bagi Given, konsistensi adalah segalanya: "Ketika Anda memiliki seorang penjaga gawang, Anda tidak ingin seseorang memberikan nilai sembilan dari sepuluh di satu pekan, lalu tiga di pekan berikutnya. Anda hanya perlu nilai tujuh dari sepuluh yang solid setiap minggu, tanpa khawatir, tanpa panik. Saya pikir itulah yang Lammens bawa ke United. Itulah yang Ruben Amorim inginkan."

Given juga menanggapi spekulasi bahwa Onana telah meminta kenaikan gaji di awal musim ini, bahkan di tengah kesulitannya.

"Saya akan terkejut, karena saya pikir dia membuat terlalu banyak kesalahan, dan dia tidak cukup konsisten," katanya. "Dalam hal negosiasi, saya rasa itu bukan waktu yang tepat untuk meminta kontrak baru! Jadi, jika dia benar-benar meminta kenaikan gaji, saya akan terkejut."