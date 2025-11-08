Getty Images/GOAL
"Tak Perlu Khawatir, Tak Perlu Panik" - Senne Lammens Benar-Benar Membuat Andre Onana & Altay Bayindir Jadi 'Kiper Kelas Tarkam' Di Manchester United
Dari satu bencana ke bencana lainnya: Harapan palsu Bayindir
Saat Onana dipinjamkan ke Trabzonspor, ia sudah kehabisan alasan. Kejatuhannya berlangsung cepat dan sebagian besar merupakan simbol krisis United yang lebih luas. Setelah kepergian Onana, Ruben Amorim beralih ke Altay Bayindir. Pemain internasional Turki itu diam-diam menunggu, tetapi audisinya untuk posisi No. 1 dengan cepat berubah menjadi kacau. Manajemen Setan Merah tidak punya pilihan selain berinvestasi pada kiper baru, dan Lammens, pemain Belgia berusia 23 tahun itu, direkrut dari Royal Antwerp seharga £18 juta pada hari terakhir bursa transfer. Hanya sedikit orang di luar Belgia yang pernah mendengar tentangnya, tetapi di Old Trafford, pertaruhan itu mungkin sudah membuahkan hasil. Tiga kemenangan dan satu hasil imbang dalam empat pertandingan terakhir mereka telah membuat mereka naik di klasemen, dan tiba-tiba, mereka hanya tertinggal dua poin dari Manchester City yang berada di posisi kedua.
Shay memberikan pendapatnya tentang penjaga gawang United
Mantan kiper Newcastle dan Republik Irlandia Given tidak ragu dalam menganalisis pergantian kiper United, dan pujiannya untuk pendatang baru asal Belgia itu sangat tinggi.
Dalam wawancara dengan 10bet, ia berkata: "Baik Bayindir maupun Onana terkadang kesulitan, tak bisa dipungkiri. Tak bisa dipungkiri bahwa mereka memang kurang bermain baik dan tak mampu mempertahankan posisi tersebut. Entah itu masalah psikologis atau bakat, tapi posisi itu memang perlu diperbaiki. Saya pikir apa yang dibawa Lammens adalah ketenangan yang sesungguhnya."
"Tim mana pun, jika memiliki kiper yang berwibawa dan tenang, itu akan membantu mengurangi kegilaan yang terjadi di depannya. Debutnya, yang paling menonjol bagi saya bukanlah penyelamatan-penyelamatannya yang bagus, melainkan ketika bola lambung datang, ia langsung merebutnya."
"Seluruh stadion berdiri tegak, dan rasanya, akhirnya, kami memiliki seorang kiper yang melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang kiper. Bola ada di sana untuk direbut, dan ia berhasil merebutnya. Ia datang, ia menangkapnya, dan para penggemar serta pemain telah lama menantikannya."
Bagi Given, konsistensi adalah segalanya: "Ketika Anda memiliki seorang penjaga gawang, Anda tidak ingin seseorang memberikan nilai sembilan dari sepuluh di satu pekan, lalu tiga di pekan berikutnya. Anda hanya perlu nilai tujuh dari sepuluh yang solid setiap minggu, tanpa khawatir, tanpa panik. Saya pikir itulah yang Lammens bawa ke United. Itulah yang Ruben Amorim inginkan."
Given juga menanggapi spekulasi bahwa Onana telah meminta kenaikan gaji di awal musim ini, bahkan di tengah kesulitannya.
"Saya akan terkejut, karena saya pikir dia membuat terlalu banyak kesalahan, dan dia tidak cukup konsisten," katanya. "Dalam hal negosiasi, saya rasa itu bukan waktu yang tepat untuk meminta kontrak baru! Jadi, jika dia benar-benar meminta kenaikan gaji, saya akan terkejut."
Lammens tetap rendah hati
Berbeda dengan kekacauan yang dihadapinya, Lammens tampil dengan rendah hati karena ia lebih peduli dengan hal-hal mendasar daripada kesombongan yang tidak perlu.
"Ketika keadaan memburuk, Anda langsung diremehkan," katanya. "Dan ketika semuanya berjalan baik, mereka memuji Anda setinggi langit. Saya tidak terlalu peduli dengan apa yang orang katakan tentang saya. Tapi saya menyadari betapa pentingnya debut saya melawan Sunderland. Saya harus membuat kesan pertama yang baik. Dan saya berhasil. Bukan berarti saya melakukan penyelamatan yang spektakuler, tapi saya memancarkan ketenangan. Saya bangga akan hal itu."
November yang krusial menanti United
United akan menghadapi serangkaian pertandingan krusial dengan melawan Tottenham Hotspur sebelum jeda internasional. Setelah jeda singkat selama dua pekan, mereka akan menghadapi Everton dan Crystal Palace masing-masing pada tanggal 25 dan 30 November untuk menutup bulan ini. Amorim tahu momentum adalah segalanya. Setan Merah terlalu sering tersandung musim ini, menjadi korban dari ketidakstabilan mereka sendiri. Tapi dengan Lammens di bawah mistar gawang, ada perasaan bahwa, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tim dapat membangun serangan dari belakang tanpa rasa takut.
