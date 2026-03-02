Getty Images Sport
"Tak percaya aku mengatakan itu!" - Gary Neville terkejut dengan prediksi baru Manchester United saat ia membuat prediksi besar tentang bagaimana lima besar Liga Premier akan berakhir
Transformasi Manchester United di bawah kepemimpinan Carrick
Kebangkitan terbaru United mencapai puncak baru pada Minggu saat mereka bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan krusial melawan Crystal Palace. Hasil tersebut menandai kemenangan keenam dari tujuh pertandingan sejak Carrick mengambil alih kendali, termasuk kemenangan meyakinkan atas pesaing gelar Arsenal dan Manchester City. Dengan 19 poin dari 21 poin yang mungkin diraih, suasana di Theatre of Dreams telah berubah dari toksik menjadi penuh kemenangan, dan perbincangan kini berfokus pada potensi kembalinya United ke kompetisi elite Eropa, bukan lagi pada posisi tengah klasemen yang biasa-biasa saja. Setelah menyaksikan transformasi luar biasa di Old Trafford sejak Carrick menggantikan Ruben Amorim, Neville kini yakin klub lamanya akan finis di tiga besar, sebuah prospek yang tampak mustahil hanya beberapa bulan yang lalu.
Perubahan drastis dari awal musim ini
Berbicara di podcast The Gary Neville, mantan kapten United mengakui bahwa kecepatan perubahan ini telah membuatnya terkejut. Prediksi ini merupakan perubahan drastis dari konsensus umum di awal musim ketika United tampaknya jauh tertinggal dari posisi Liga Champions dan kesulitan menemukan identitas taktis di bawah manajemen sebelumnya.
"Saya yakin United pasti akan finis di posisi ketiga. Saya tidak percaya saya mengatakan ini dari posisi mereka enam minggu lalu. Tapi, mereka tidak punya gangguan, ada hal baik yang terjadi, dan semua momentum ada di pihak mereka," jelas Neville.
Pertarungan untuk slot terakhir Liga Champions
Meskipun Neville kini yakin bahwa United akan mengamankan posisi ketiga, ia memprediksi persaingan sengit untuk posisi-posisi tersisa di lima besar. Perburuan tiket Liga Champions semakin rumit akibat penurunan performa beberapa tim papan atas, terutama Aston Villa. Tim asuhan Unai Emery mengalami kesulitan sejak awal tahun, menderita kekalahan mengecewakan dari Wolves yang berada di dasar klasemen, dan hanya memenangkan tiga dari 10 pertandingan terakhir mereka. Neville tetap optimis untuk klub Birmingham tersebut, namun khawatir kedalaman skuad mereka diuji hingga batasnya.
Membahas sisa tim yang mengejar, Neville menambahkan: "Saya pikir Liverpool akan finis keempat dan Chelsea akan finis kelima. Saya harap Villa finis di lima besar, saya benar-benar berharap. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa manajer mereka adalah orang yang berpengalaman dan bijaksana. Jika mereka bisa mendapatkan kembali beberapa pemain; cedera pemain tengah telah merugikan mereka dalam beberapa minggu terakhir. Saya hanya berpikir akan ada Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Satu-satunya keraguan adalah antara Chelsea atau Villa untuk posisi kelima. Cedera akan menjadi faktor besar. Kompetisi lain juga akan menjadi faktor besar. Saat ini, Villa dalam bahaya. Mereka rentan dalam hal posisi Liga Champions."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Manchester United?
Manchester United telah melampaui Chelsea, Liverpool, dan Villa dalam klasemen, dan ketidakhadiran mereka di kompetisi Eropa musim ini ternyata menjadi berkah tersembunyi. Namun, jalan menuju tiga besar tidak akan tanpa tantangan. Manchester United akan menjamu Aston Villa di Old Trafford dalam pertandingan yang berpotensi mengakhiri harapan tim tamu untuk mengejar mereka. Tim asuhan Carrick juga akan menghadapi perjalanan sulit ke Stamford Bridge dan pertandingan kandang melawan Liverpool, pertandingan yang akan menjadi ujian sejati bagi momentum baru mereka.
