"Tak percaya aku mengatakan itu!" - Gary Neville terkejut dengan prediksi baru Manchester United saat ia membuat prediksi besar tentang bagaimana lima besar Liga Premier akan berakhir

Meskipun Neville kini yakin bahwa United akan mengamankan posisi ketiga, ia memprediksi persaingan sengit untuk posisi-posisi tersisa di lima besar. Perburuan tiket Liga Champions semakin rumit akibat penurunan performa beberapa tim papan atas, terutama Aston Villa. Tim asuhan Unai Emery mengalami kesulitan sejak awal tahun, menderita kekalahan mengecewakan dari Wolves yang berada di dasar klasemen, dan hanya memenangkan tiga dari 10 pertandingan terakhir mereka. Neville tetap optimis untuk klub Birmingham tersebut, namun khawatir kedalaman skuad mereka diuji hingga batasnya.

Membahas sisa tim yang mengejar, Neville menambahkan: "Saya pikir Liverpool akan finis keempat dan Chelsea akan finis kelima. Saya harap Villa finis di lima besar, saya benar-benar berharap. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa manajer mereka adalah orang yang berpengalaman dan bijaksana. Jika mereka bisa mendapatkan kembali beberapa pemain; cedera pemain tengah telah merugikan mereka dalam beberapa minggu terakhir. Saya hanya berpikir akan ada Manchester United, Liverpool, dan Chelsea. Satu-satunya keraguan adalah antara Chelsea atau Villa untuk posisi kelima. Cedera akan menjadi faktor besar. Kompetisi lain juga akan menjadi faktor besar. Saat ini, Villa dalam bahaya. Mereka rentan dalam hal posisi Liga Champions."