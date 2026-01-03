"Tak Mau Bahas Formasi!” - Ruben Amorim Geram Saat Didesak Soal Perubahan Taktiknya Di Manchester United

Amorim dikenal sangat tegas dengan formasi 3-4-3 sejak menjalani pekerjaan pertamanya bersama Casa Pia di kasta bawah Portugal. Ia juga tetap menggunakan pendekatan serupa di sebagian besar pertandingan sejak ditunjuk sebagai pelatih United, meski hasil yang didapat secara keseluruhan tergolong mengecewakan. Bulan lalu sempat muncul spekulasi bahwa ia akan beralih ke skema empat bek, yang akhirnya dilakukan saat United bermain imbang 4-4 kontra Bournemouth.

Dalam konferensi pers malam Natal jelang laga melawan Newcastle, Amorim sempat menjelaskan alasan perubahan sikap tersebut. Ia mengakui bahwa untuk menerapkan sistem ideal versinya dibutuhkan waktu lama dan dana besar. Saat itu ia mengatakan: “Saya pikir ke depannya kami juga bisa berubah, seperti yang selalu saya katakan kepada kalian soal sistem. Kami bisa bermain dengan cara berbeda untuk memaksimalkan kualitas para pemain ini. Karena saya merasa, jika kami ingin memainkan 3-4-3 yang sempurna, kami butuh menghabiskan banyak uang dan waktu. Saya mulai memahami bahwa itu tidak akan terjadi, jadi mungkin saya harus beradaptasi.”

Pernyataan tersebut memicu kehebohan di media sosial. Dalam konferensi pers pekan ini, Amorim pun diminta mengklarifikasi ucapannya, namun justru berujung pada suasana tegang dengan wartawan yang bertanya.