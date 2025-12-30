Villa mengalahkan Arsenal 2-1 pada awal Desember, dan Arteta tidak menginginkan hal itu terjadi lagi. Arsenal bertekad balas dendam, dan menjadikan kesempatan ini untuk memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen. Klub bermarkas di London tersebut dapat melanjutkan enam kemenangan beruntun di kandang.

“Kami menontonnya kembali. Saya punya beberapa ide dan hal-hal yang harus kita lakukan lebih baik. Itu juga cukup kejam, cara kita kalah. Tapi ya, kita belajar dari mereka,” ujar Arteta.

“Itulah (kemenangan) yang kami inginkan agar setiap lawan yang datang ke sini menderita, dan kami mendominasi sebagian besar pertandingan. Kita memiliki pertandingan yang sangat sulit melawan Villa, kami mengenal mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga pertandingan yang indah untuk dipersiapkan dan dimainkan.”