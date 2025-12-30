Getty
Tak Masuk Skuad Lawan Aston Villa, Declan Rice Tambah Daftar Cedera Pemain Arsenal
Rice hanya menjadi penonton karena mengalami cedera
Gelandang Declan Rice tidak masuk ke dalam daftar pemain Arsenal saat menghadapi Aston Villa, Rabu (31/12) dini hari WIB. Laman The Athletic mewartakan, Mikel Arteta telah memilih Jurrien Timber untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Rice akibat mengalami cedera lutut ketika mengalahkan Brighton akhir pekan lalu. Belum ada keterangan terkait masa pemulihan Rice, namun dikabarkan cedera tersebut tidak parah.
Arsenal tak ingin mengambil risiko cedera Rice menjadi parah
Rice sebetulnya diharapkan dapat pulih dari cedera, dan menghadapi Villa. Dia terlihat tiba di hotel tim bersama rekan-rekannya. Kamera juga menangkap dia bergegas menuju ruang ganti, sehingga diperkirakan terlibat dalam pertandingan. Namun Arsenal memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengan menurunkan dia, karena khawatir cederanya akan semakin parah. Absennya Rice menjadi pukulan telak bagi The Gunners, mengingat Villa sedang dalam performa bagus menjelang pertandingan dengan bekal 11 kemenangan beruntun. Kemenangan akan membuat Villa bersaa Arsenal berada di puncak klasemen dengan 42 poin.
Arsenal 'belajar' dari kekalahan melawan Villa
Villa mengalahkan Arsenal 2-1 pada awal Desember, dan Arteta tidak menginginkan hal itu terjadi lagi. Arsenal bertekad balas dendam, dan menjadikan kesempatan ini untuk memperpanjang keunggulan mereka di puncak klasemen. Klub bermarkas di London tersebut dapat melanjutkan enam kemenangan beruntun di kandang.
“Kami menontonnya kembali. Saya punya beberapa ide dan hal-hal yang harus kita lakukan lebih baik. Itu juga cukup kejam, cara kita kalah. Tapi ya, kita belajar dari mereka,” ujar Arteta.
“Itulah (kemenangan) yang kami inginkan agar setiap lawan yang datang ke sini menderita, dan kami mendominasi sebagian besar pertandingan. Kita memiliki pertandingan yang sangat sulit melawan Villa, kami mengenal mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga pertandingan yang indah untuk dipersiapkan dan dimainkan.”
Arsenal menghadapi jjadwal Januari yang tak mudah
Pertandingan ini adalah laga terakhir tahun 2025 untuk Arsenal dan Villa, dengan kedua tim ingin mengakhiri tahun dengan tiga poin. Arsenal kemudian memasuki bulan yang penuh tantangan dengan menghadirkan pertandingan melawan Bournemouth, Liverpool, Nottingham Forest, dan Manchester United. The Gunners juga akan menghadapi Inter dan Kairat di Liga Champions, Portsmouth di Piala FA, dan Chelsea di semi-final Piala Carabao.
