Tak Janjikan Reuni, Barcelona Pilih Siapkan 'Penghormatan Megah' Untuk Lionel Messi

Masih ada kemungkinan Messi kembali ke Barca selama jeda musim MLS, sebelum kalender mereka diubah, dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Messi ingin memastikan dirinya bugar dan siap untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina.

Namun, Barca telah meredam rumor peminjaman dan presiden Joan Laporta terus menjauhkan Blaugrana dari spekulasi mengenai potensi 'Last Dance' bagi Messi di Camp Nou.

Ditanya kembali tentang topik tersebut di forum Foros de Vanguardia, Laporta mengatakan kepada para wartawan: “Saya tidak akan memicu kontroversi atau spekulasi tentang hal-hal yang tidak realistis. Setiap orang berhak atas pendapatnya masing-masing. Leo akan selalu berada dalam ingatan para penggemar Barcelona. Leo memiliki kontrak dengan klubnya.”

Laporta menambahkan tentang rencana Barca untuk Messi, dengan laga eksibisi atau pertandingan persahabatan yang telah lama dipertimbangkan: “Penghormatan itu seharusnya dilakukan di saat kita bisa berterima kasih kepadanya atas semua yang telah ia lakukan untuk Barca. Penghormatan di Camp Nou yang penuh, dengan 105 ribu penggemar Barca yang berterima kasih kepada Messi atas semua yang telah ia lakukan untuk klub, bisa menjadi hal yang indah.”

Ia melanjutkan dengan mengatakan tentang mengabadikan Messi dalam bentuk patung, mungkin berdampingan dengan ikon-ikon Barca lainnya: “Orang-orang dapat saling memahami dengan berbicara. Saya tidak melihat ada masalah. Kami telah mempertimbangkan untuk memberinya penghormatan terindah yang pernah diberikan, dan sebuah patung berdampingan dengan para pemain yang telah mengukir sejarah. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi, dan Ronaldinho juga terlintas dalam pikiran. Leo telah mendefinisikan sebuah era dan merupakan pemain terbaik dalam sejarah dan dalam sejarah Barca.”