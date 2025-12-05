Getty
Tak Janjikan Reuni, Barcelona Pilih Siapkan 'Penghormatan Megah' Untuk Lionel Messi
American dream: Messi telah menandatangani kontrak baru dengan Inter Miami
Messi mengakhiri kariernya di Barca pada tahun 2021 ketika bergabung dengan Paris Saint-Germain sebagai agen bebas. Perpisahan yang emosional diucapkan kepada publik Catalan setelah klub kala itu menyadari bahwa dana untuk memberinya kontrak baru tidak mencukupi.
Dua tahun dia habiskan di Prancis sebelum hijrah ke Amerika. Messi, istrinya Antonela, dan ketiga putra mereka kini menetap di Florida Selatan. Perpanjangan kontrak dengan The Herons juga telah disepakati hingga 2028.
Rumor Messi kembali perkuat Barca
Masih ada kemungkinan Messi kembali ke Barca selama jeda musim MLS, sebelum kalender mereka diubah, dengan Piala Dunia 2026 yang semakin dekat. Messi ingin memastikan dirinya bugar dan siap untuk mempertahankan gelar juara dunia Argentina.
Namun, Barca telah meredam rumor peminjaman dan presiden Joan Laporta terus menjauhkan Blaugrana dari spekulasi mengenai potensi 'Last Dance' bagi Messi di Camp Nou.
Ditanya kembali tentang topik tersebut di forum Foros de Vanguardia, Laporta mengatakan kepada para wartawan: “Saya tidak akan memicu kontroversi atau spekulasi tentang hal-hal yang tidak realistis. Setiap orang berhak atas pendapatnya masing-masing. Leo akan selalu berada dalam ingatan para penggemar Barcelona. Leo memiliki kontrak dengan klubnya.”
Laporta menambahkan tentang rencana Barca untuk Messi, dengan laga eksibisi atau pertandingan persahabatan yang telah lama dipertimbangkan: “Penghormatan itu seharusnya dilakukan di saat kita bisa berterima kasih kepadanya atas semua yang telah ia lakukan untuk Barca. Penghormatan di Camp Nou yang penuh, dengan 105 ribu penggemar Barca yang berterima kasih kepada Messi atas semua yang telah ia lakukan untuk klub, bisa menjadi hal yang indah.”
Ia melanjutkan dengan mengatakan tentang mengabadikan Messi dalam bentuk patung, mungkin berdampingan dengan ikon-ikon Barca lainnya: “Orang-orang dapat saling memahami dengan berbicara. Saya tidak melihat ada masalah. Kami telah mempertimbangkan untuk memberinya penghormatan terindah yang pernah diberikan, dan sebuah patung berdampingan dengan para pemain yang telah mengukir sejarah. Kubala, [Johan] Cruyff, Messi, dan Ronaldinho juga terlintas dalam pikiran. Leo telah mendefinisikan sebuah era dan merupakan pemain terbaik dalam sejarah dan dalam sejarah Barca.”
Akankah Messi bermain lagi di Camp Nou?
Messi baru-baru ini melakukan kunjungan kejutan ke Camp Nou, setelah stadion ikonik tersebut direnovasi secara signifikan. Ia mengunggah di media sosial: “Tadi malam saya kembali ke tempat yang sangat saya rindukan. Tempat di mana saya merasa luar biasa bahagia, di mana ribuan kali Anda membuat saya merasa seperti orang paling bahagia di dunia. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa kembali, dan bukan hanya untuk mengucapkan selamat tinggal sebagai pemain, karena saya tidak pernah mendapatkannya.”
Messi sejak itu mengungkapkan bahwa ia dan Antonela berencana kembali ke Barcelona suatu saat nanti. Namun, hal itu tidak diharapkan akan membuatnya kembali mengenakan jersey legendaris No. 10.
Direktur olahraga Deco mengatakan tentang rumor transfer Messi: “Saya rasa itu tidak mungkin karena Leo masih terikat kontrak dan itu bahkan tidak pernah dipertimbangkan. Leo tetaplah Leo, dan dia masih bisa berkontribusi; dia pemain hebat, tetapi itu bukan sesuatu yang akan kita bicarakan. Situasi saat ini sepenuhnya spekulatif.”
Rekor Messi: Pertandingan & gol menjelang final Piala MLS
Messi mencatatkan 778 penampilan untuk Barca setelah menembus tim utama dari akademi La Masia. Ia mencetak 672 gol, memenangkan sepuluh gelar La Liga dan empat trofi Liga Champions. Selama periode itulah ia mengukuhkan statusnya sebagai salah satu pemain terhebat sepanjang masa.
Ia kini telah mengantongi delapan Ballon d’Or dan merupakan pemain dengan prestasi terbanyak sepanjang sejarah. Kesempatan untuk meraih penghargaan bergengsi lainnya akan hadir ketika Inter Miami menghadapi Vancouver di final Piala MLS 2025, Minggu (7/12) dini hari WIB.
