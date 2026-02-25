Tak Hanya Julian Alvarez, Barcelona Juga Bidik Striker Bintang Milik Manchester City

Article continues below
Article continues below
Article continues belo
Barcelona secara terbuka tengah mencari sosok nomor sembilan baru yang haus gol untuk memimpin lini depan mereka di masa depan. Hal ini dipicu oleh situasi kontrak Lewandowski yang kini telah memasuki enam bulan terakhir, memaksa manajemen klub untuk bergerak cepat mengamankan suksesor jangka panjang. Nama Alvarez dari Atletico Madrid sempat mencuat sebagai target idaman jajaran direksi Tim Catalan, namun realitas ekonomi klub menjadi penghambat utama.
Sport melaporkan bahwa Los Colchoneros mematok harga fantastis sebesar €200 juta untuk penyerang internasional Argentina tersebut. Angka ini dianggap mustahil bagi Barcelona yang masih bergelut dengan regulasi pembatasan gaji La Liga yang sangat ketat. Akibatnya, Direktur Olahraga Deco dan manajer Hansi Flick mulai mencari alternatif di luar Spanyol guna mendapatkan pemain berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.
Pilihan akhirnya jatuh kepada penyerang Manchester City Marmoush, yang masuk dalam daftar pendek Tim Catalan untuk musim panas. Pemain timnas Mesir tersebut, yang bergabung dengan The Cityzens dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 senilai €75 juta, dikabarkan kesulitan mendapatkan menit bermain reguler.
Departemen olahraga Barcelona meyakini bahwa Marmoush merepresentasikan peluang pasar yang langka bagi klub sebesar Blaugrana. Tim pemantau bakat telah memberikan laporan positif mengenai pemain berusia 27 tahun tersebut, setelah mengikuti perkembangannya sejak masa subur di Bundesliga. Flick sendiri merupakan pengagum berat gaya main Marmoush, terutama fleksibilitas taktisnya yang mampu beroperasi di berbagai posisi lini serang selain sebagai penyerang tengah murni.
Statistik menunjukkan kontras yang tajam antara produktivitas Marmoush di Jerman dan Inggris, namun hal itu tidak menyurutkan minat Barca. Saat membela Frankfurt, ia tampil fenomenal dengan mencatatkan 37 gol dan 20 assist hanya dalam 67 penampilan. Angka-angka tersebut sempat menempatkannya sebagai salah satu penyerang paling efisien di Eropa sebelum akhirnya pindah ke Etihad Stadium, di mana menit bermainnya mulai dibatasi secara ketat oleh keberadaan Erling Haaland.
Gaya main Marmoush dinilai sangat cocok dengan sistem high-pressing dan permainan cair yang diterapkan Flick di Barcelona, menurut Sport. Kemampuannya dalam menghubungkan permainan serta etos kerja yang tinggi membuatnya dianggap sebagai profil yang secara gaya bermain setara dengan Alvarez. Barca optimis bahwa lingkungan di Camp Nou akan mampu mengembalikan ketajaman Marmoush yang sempat meredup akibat peran rotasi "mewah" di bawah asuhan Guardiola.
Situasi transfer Alvarez ke Barcelona disebut hampir mustahil kecuali ada pergerakan masif dari sang pemain sendiri untuk memaksa hengkang dari Madrid. Laporan yang sama mencatat bahwa hanya keterlibatan langsung dari penyerang Argentina itu yang meminta dijual ke Blaugrana yang dapat melapangkan jalan, namun hingga saat ini skenario tersebut masih sangat tidak pasti dan penuh ketidakpastian bagi semua pihak yang terlibat.
Oleh karena itu, Barcelona lebih memilih untuk fokus pada opsi yang lebih masuk akal secara finansial namun tetap memiliki kualitas papan atas. Nama Dusan Vlahovic dari Juventus juga tetap dipantau seiring kontraknya yang akan segera berakhir di Turin, di mana perwakilan sang pemain dilaporkan telah menjalin komunikasi awal dengan Deco. Tapi, Marmoush tetap dianggap sebagai opsi yang paling menggoda karena statusnya yang dianggap sebagai "pemain bintang yang salah harga" saat ini.
Pihak klub percaya bahwa mereka kini berada dalam posisi yang lebih stabil untuk menangani operasi ekonomi yang signifikan, asalkan tidak melibatkan harga yang dipatok terlalu tinggi seperti yang diminta oleh Atletico. Konsensus antara Deco dan Flick sudah bulat mengenai perlunya penyerang dinamis baru, dan mereka siap menerkam jika Marmoush secara resmi meminta untuk meninggalkan Manchester demi mendapatkan kesempatan bermain utama secara reguler di daratan Eropa.
Sebelum manuver transfer benar-benar dilakukan, Barcelona akan memantau sisa musim Marmoush di City. Sang pemain diharapkan masih akan terlibat dalam sejumlah laga krusial City di sisa musim Liga Primer dan fase gugur Liga Champions, meskipun statusnya kemungkinan tetap sebagai pelapis Erling Haaland. Terdekat, The Cityzens bakal menghadapi Leeds United di Liga Primer, Minggu (1/3) dini hari WIB.
Sementara itu, Barca juga menghadapi jadwal padat di sisa musim ini. Sebelum melakoni tugas berat untuk membalikkan defisit empat gol dari leg pertama melawan Atletico di semi-final Copa del Rey pekan depan, Barca akan lebih dulu menghadapi Villarreal di La Liga, Sabtu (28/2) malam WIB.