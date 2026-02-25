Tak Hanya Julian Alvarez, Barcelona Juga Bidik Striker Bintang Milik Manchester City

Barcelona secara terbuka tengah mencari sosok nomor sembilan baru yang haus gol untuk memimpin lini depan mereka di masa depan. Hal ini dipicu oleh situasi kontrak Lewandowski yang kini telah memasuki enam bulan terakhir, memaksa manajemen klub untuk bergerak cepat mengamankan suksesor jangka panjang. Nama Alvarez dari Atletico Madrid sempat mencuat sebagai target idaman jajaran direksi Tim Catalan, namun realitas ekonomi klub menjadi penghambat utama.

Sport melaporkan bahwa Los Colchoneros mematok harga fantastis sebesar €200 juta untuk penyerang internasional Argentina tersebut. Angka ini dianggap mustahil bagi Barcelona yang masih bergelut dengan regulasi pembatasan gaji La Liga yang sangat ketat. Akibatnya, Direktur Olahraga Deco dan manajer Hansi Flick mulai mencari alternatif di luar Spanyol guna mendapatkan pemain berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau.

Pilihan akhirnya jatuh kepada penyerang Manchester City Marmoush, yang masuk dalam daftar pendek Tim Catalan untuk musim panas. Pemain timnas Mesir tersebut, yang bergabung dengan The Cityzens dari Eintracht Frankfurt pada Januari 2025 senilai €75 juta, dikabarkan kesulitan mendapatkan menit bermain reguler.