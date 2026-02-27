Tak Cuma William Saliba, Real Madrid Juga Incar Duetnya Di Arsenal Gabriel Magalhaes

Article continues below
Real Madrid telah mengarahkan radar mereka ke Liga Primer dalam upaya untuk merombak opsi pertahanan, namun mereka menemui hambatan besar di London Utara. Raksasa Spanyol tersebut sedang menyisir pasar demi mencari bek tengah elite untuk menjamin masa depan lini belakang yang tampaknya akan mengalami perubahan besar. Dengan spekulasi hengkangnya David Alaba serta ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Antonio Rudiger, manajemen Los Blancos bertekad untuk mendaratkan pemain bintang di musim panas ini.
TEAMtalk melaporkan bahwa Los Blancos telah mengidentifikasi pemain internasional Brasil milik Arsenal Gabriel sebagai target utama untuk memperkokoh barisan mereka. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah berevolusi menjadi salah satu bek paling handal dan tangguh di sepakbola Eropa, membentuk kemitraan yang sangat solid di jantung pertahanan The Gunners bersama William Saliba - yang juga dikaitkan dengan Madrid.
Ketertarikan Real Madrid terhadap Gabriel menandakan niat mereka untuk merekrut talenta kelas dunia yang sudah teruji, namun langkah awal mereka telah disambut dengan kata "tidak" yang tegas dari Stadion Emirates. Tampaknya pihak Spanyol harus mencari di tempat lain jika mereka ingin mengamankan penguatan profil tinggi tahun ini.
Pentingnya peran Gabriel bagi proyek Arsenal tidak bisa dianggap remeh, mengingat sang pemain menunjukkan peningkatan konsistensi yang luar biasa selama 18 bulan terakhir. Ia telah menjadi favorit penggemar karena kehadiran fisik dan dominasi udaranya, reputasi yang kini telah menarik perhatian klub paling sukses di dunia. Duetnya dengan Saliba sering disebut sebagai duo pertahanan terbaik di Inggris, dan menjaga pasangan tersebut tetap bersama dipandang sebagai landasan strategi Arsenal untuk masa depan.
Sang bek, yang oleh media Inggris dijuluki sebagai 'pemimpin agresif' dan 'tak tergantikan', saat ini beroperasi di puncak performanya. Laporan menunjukkan bahwa ia merasa sangat betah di Inggris dan tidak menyatakan keinginan untuk pindah ke La Liga, meskipun ada gengsi sejarah yang terkait dengan Real Madrid. Mengingat ia baru saja berkomitmen pada masa depan jangka panjangnya di klub baru-baru ini, Arsenal memegang kendali penuh dalam negosiasi potensial apa pun, membuat kepindahan di musim panas tampak mustahil pada tahap ini.
Kondisi tersebut memaksa Madrid untuk mempertimbangkan kembali metode tradisional mereka dalam akuisisi bakat dan mulai menjelajahi target yang lebih terjangkau di tempat lain di pasar. Meski Los Blancos memiliki daya tarik historis yang luar biasa, stabilitas finansial dan ambisi olahraga yang ditunjukkan oleh klub-klub papan atas Liga Primer telah menciptakan benteng yang sulit ditembus.
Manajemen Madrid menyadari bahwa kebutuhan akan kedatangan pemain level atas menjadi semakin mendesak, terutama saat klub menavigasi musim yang diganggu oleh masalah kebugaran di antara barisan bek tengah mereka saat ini. Situasi di Bernabeu semakin rumit oleh status kontrak personel yang ada, sehingga menambah kehadiran pemain veteran atau bintang mapan tetap menjadi prioritas utama untuk jendela transfer mendatang.
Kegagalan menggoda Gabriel memaksa tim rekrutmen Real Madrid untuk segera beralih ke nama lain guna menghindari krisis lini belakang. Bek muda Tottenham Luka Vuskovic, Dayot Upamecano dari Bayern Munich dan Ibrahima Konate dari Liverpool masih dalam pantauan Los Blancos, sementara bintang Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck kabarnya menjadi favorit manajemen Madrid.
Bagi Arsenal, mempertahankan Gabriel adalah pernyataan ambisi bahwa mereka siap bersaing memperebutkan gelar juara Liga Primer dan Liga Champions musim ini. Fokus utama tim asuhan Mikel Arteta saat ini adalah menjaga momentum di sisa musim, dengan mereka masih memuncaki klasemen Liga Primer dengan keunggulan lima poin dari Manchester City. Meriam London berikutnya bakal melakoni Derby London menghadapi Chelsea di Emirates Stadium, Minggu (1/3) malam WIB.