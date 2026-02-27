Tak Cuma William Saliba, Real Madrid Juga Incar Duetnya Di Arsenal Gabriel Magalhaes

Real Madrid telah mengarahkan radar mereka ke Liga Primer dalam upaya untuk merombak opsi pertahanan, namun mereka menemui hambatan besar di London Utara. Raksasa Spanyol tersebut sedang menyisir pasar demi mencari bek tengah elite untuk menjamin masa depan lini belakang yang tampaknya akan mengalami perubahan besar. Dengan spekulasi hengkangnya David Alaba serta ketidakpastian mengenai masa depan jangka panjang Antonio Rudiger, manajemen Los Blancos bertekad untuk mendaratkan pemain bintang di musim panas ini.

TEAMtalk melaporkan bahwa Los Blancos telah mengidentifikasi pemain internasional Brasil milik Arsenal Gabriel sebagai target utama untuk memperkokoh barisan mereka. Pemain berusia 28 tahun tersebut telah berevolusi menjadi salah satu bek paling handal dan tangguh di sepakbola Eropa, membentuk kemitraan yang sangat solid di jantung pertahanan The Gunners bersama William Saliba - yang juga dikaitkan dengan Madrid.

Ketertarikan Real Madrid terhadap Gabriel menandakan niat mereka untuk merekrut talenta kelas dunia yang sudah teruji, namun langkah awal mereka telah disambut dengan kata "tidak" yang tegas dari Stadion Emirates. Tampaknya pihak Spanyol harus mencari di tempat lain jika mereka ingin mengamankan penguatan profil tinggi tahun ini.