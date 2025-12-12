Tak Banyak Berkata-Kata, Indra Sjafri Sampaikan Permintaan Maaf

Indra pun tidak banyak berkata-kata, termasuk memberikan penilaian terhadap performa tim dan kemenangan timnas U-22 di laga terakhir.

“Kita nggak lolos grup. Secara teknis, orang yang paling penting menjawab adalah saya. Jadi, saya mau maaf [kepada] semua masyarakat Indonesia. Secara teknis saya ulangi lagi, ini tanggung jawab saya. Terima kasih,” ujar Indra singkat.