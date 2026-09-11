Untuk alasan ini, FIFA, badan pengatur sepak bola dunia, memutuskan untuk mengubah pasal tersebut, sehingga menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat diprediksi. Para pihak kini dapat menyepakati kompensasi secara kontraktual, sehingga menjamin ganti rugi penuh atas kerugian yang diderita. Aturan baru ini mempertimbangkan dua skenario: kontrak yang mencantumkan klausul dan yang tidak mencantumkannya. Untuk kontrak dengan klausul, kompensasi akan setara dengan jumlah yang disepakati, kecuali jika jumlah itu secara nyata berlebihan dan tidak adil. Kasus kontrak tanpa klausul lebih kompleks, karena jumlahnya dihitung berdasarkan kriteria berikut: nilai sisa kontrak, remunerasi yang tidak diterima, nilai jasa yang diberikan pemain, hilangnya potensi transfer, biaya penggantian, dan kerugian lain yang terbukti.







