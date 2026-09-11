FIFA ingin menghindari agar tidak terjadi lagi kasus seperti yang menimpa Julián Alvarez: karena itu badan sepak bola tertinggi dunia sedang mengubah aturan soal pemutusan kontrak. Pasal 17 yang baru, berlaku mulai 1 Januari, bertujuan untuk membuat sistem lebih adil bagi para pemain yang klubnya menolak bernegosiasi untuk transfer.
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“Tak ada lagi kasus Alvarez”: aturan FIFA berubah
PERUBAHAN
Mulai 1 Januari 2027, FIFA akan mengubah Pasal 17, yang mengatur klausul pemutusan dan pelanggaran kontrak. Setelah mulai berlaku, aturan baru tersebut mewajibkan kompetisi untuk menyesuaikan kontrak mereka dengan model di mana harga untuk pengakhiran kontrak seorang pemain secara sepihak harus proporsional secara wajar dengan keadaan transfer tersebut.
Kasus Alvarez
Tujuannya adalah mencegah salah satu dari dua pihak menggunakan jumlah yang tidak proporsional sebagai alat untuk secara efektif menghalangi kepergian seorang pemain. Perubahan ini hadir setelah beberapa transfer gagal karena klausul pelepasan yang tinggi atau penolakan beberapa klub untuk menegosiasikan transfer seorang pemain yang telah menyatakan keinginannya untuk pergi, seperti yang terjadi musim panas ini dengan Julián Álvarez dan Atlético Madrid.
Kasus "Lass Diarra"
Tujuan utama dari aturan baru ini adalah untuk membatasi sengketa antara klub dan pemain jika terjadi pemutusan kontrak, seperti yang terjadi dalam "kasus Lass Diarra" yang terkenal. Perwakilan pemain mendukung perubahan yang diperkenalkan FIFA ini. Hingga saat ini, kompensasi yang harus dibayarkan dinilai dari kasus ke kasus, tanpa metodologi yang ditetapkan atau kriteria yang jelas untuk jumlah pastinya, yang mengakibatkan hasil yang sangat tidak seragam.
PERUBAHAN
Untuk alasan ini, FIFA, badan pengatur sepak bola dunia, memutuskan untuk mengubah pasal tersebut, sehingga menjadi lebih transparan, objektif, dan dapat diprediksi. Para pihak kini dapat menyepakati kompensasi secara kontraktual, sehingga menjamin ganti rugi penuh atas kerugian yang diderita. Aturan baru ini mempertimbangkan dua skenario: kontrak yang mencantumkan klausul dan yang tidak mencantumkannya. Untuk kontrak dengan klausul, kompensasi akan setara dengan jumlah yang disepakati, kecuali jika jumlah itu secara nyata berlebihan dan tidak adil. Kasus kontrak tanpa klausul lebih kompleks, karena jumlahnya dihitung berdasarkan kriteria berikut: nilai sisa kontrak, remunerasi yang tidak diterima, nilai jasa yang diberikan pemain, hilangnya potensi transfer, biaya penggantian, dan kerugian lain yang terbukti.
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