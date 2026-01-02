Tahun Baru, Rossoneri Baru: Gol Rafael Leao, Magis Luka Modric & Menit Perdana Niclas Fullkrug Bawa AC Milan Puncaki Serie A

Bukan hal yang pasti bahwa mereka akan meninggalkan Unipol Domus dengan poin penuh, namun AC Milan tidak hanya membawa pulang tiga poin, tetapi juga melakukannya dengan penuh kepuasan.

Babak pertama penuh tantangan. Di satu sisi, karena Cagliari yang agresif, di sisi lain, karena terlalu banyak kesalahan teknis dari Rossoneri asuhan Massimiliano Allegri.

Namun, awal babak kedua menunjukkan mengapa tim ini layak berjuang hingga akhir untuk tujuan yang paling didambakan: Scudetto, yang telah hilang selama empat tahun.