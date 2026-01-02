Cagliari MilanGetty Images
Yosua Arya

Tahun Baru, Rossoneri Baru: Gol Rafael Leao, Magis Luka Modric & Menit Perdana Niclas Fullkrug Bawa AC Milan Puncaki Serie A

Babak pertama yang menegangkan, kemudian babak kedua yang penuh dengan tanda-tanda positif: AC Milan asuhan Allegri sekali lagi menyalip Inter di puncak klasemen dan akan memantau dari atas selama 48 jam ke depan.

Bukan hal yang pasti bahwa mereka akan meninggalkan Unipol Domus dengan poin penuh, namun AC Milan tidak hanya membawa pulang tiga poin, tetapi juga melakukannya dengan penuh kepuasan.

Babak pertama penuh tantangan. Di satu sisi, karena Cagliari yang agresif, di sisi lain, karena terlalu banyak kesalahan teknis dari Rossoneri asuhan Massimiliano Allegri.

Namun, awal babak kedua menunjukkan mengapa tim ini layak berjuang hingga akhir untuk tujuan yang paling didambakan: Scudetto, yang telah hilang selama empat tahun.

  • Leao kembali dan mencetak gol

    Cedera di bulan Agustus, kemudian peran utama di musim gugur, hingga cedera lain yang merenggutnya di awal Desember melawan Torino. Absen Leao untuk Milan saaat melawan Sassuolo dan Napoli sangat terasa, sementara melawan Verona, Nkunku dan, seperti biasa, Pulisic bersinar. Namun, di Unipol Domus, Leao kembali memimpin rekan-rekan setimnya.

    Satu-satunya striker sejati di lapangan, dengan Loftus-Cheek sebagai pendukung, ia memanfaatkan peluang pertama dan satu-satunya dalam pertandingan, kemudian 'bermain' dengan caranya sendiri dan keluar lapangan tak lama setelah menit ke-60 untuk menjaga kebugarannya. Leao kini menjadi satu dari hanya tiga pemain yang mampu mencetak lebih dari lima gol dalam tujuh musim Serie A terakhir, yaitu, sejak musim pertamanya bersama AC Milan.

    Magis Modric tak pernah hilang

    Pada satu titik dalam pertandingan, tampak seperti ada tiga pemain yang mengenakan nomor 14 Rossoneri di lapangan. Pada kenyataannya, hanya ada satu: Modric, yang di usia 40 tahun berada di mana-mana. Sempurna dalam membangun serangan, selalu hadir dalam fase bertahan, dan tak kenal lelah dalam berlari.

    Meskipun akan berusia 41 tahun pada tahun 2026, mantan bintnag Real Madrid tersebut tetap menjadi elemen penting bagi tim AC Milan ini. Dan jika Allegri ingin bermain hingga akhir, ia perlu mengandalkan Modric yang selalu dalam performa terbaik, faktor penentu sejati tim.

    Menit pertama untuk Fullkrug

    Hanya lebih dari 20 menit di lapangan, pada hari Milan secara resmi mengumumkan perekrutannya dari West Ham, dan Fullkrug telah menunjukkan mengapa Rossoneri mengamankan jasanya pada pertengahan Desember.

    Pemain Jerman tersebut adalah striker yang selama ini hilang dari tim: fisik dan kerja keras, nilai tambah bagi pemain kreatif seperti Pulisic dan Leao, yang - jika mereka bisa bermain bersama secara konsisten - akan mendapatkan manfaat dari karakteristik ini.

    Sebagai bukti performa positifnya, Allegri juga mengungkapkan kepuasannya atas penampilan sang striker melawan Cagliari, dengan mengatakan: "Dia masuk dengan sangat baik. Dia tiba di Milan dengan antusiasme dan keinginan yang besar. Malam ini, sundulan dan penguasaan bolanya sangat berguna. Dia pemain yang sangat bagus, Anda tidak bisa melihatnya tanpa dia sekarang. Dia baru saja tiba, tetapi dia langsung beradaptasi dengan baik."

  • Milan awali 2026 dengan meyakinkan

    Milan telah menemukan kembali konsistensi hasil yang tampaknya tidak mungkin dicapai musim lalu. Seperti yang terjadi seminggu yang lalu, Rossoneri dapat menikmati beberapa jam di puncak klasemen sebelum Inter kembali menyalip mereka, dengan kemenangan di Bergamo melawan Atalanta.

    Nerazzurri kini akan dituntut untuk mengukuhkan posisi mereka ketika melawan Bologna, lawan yang seringkali menimbulkan kesulitan besar dalam beberapa tahun terakhir.

    Persaingan untuk Scudetto masih panjang, tetapi di Milan idenya jelas, yakni untuk membawa kembali bendera tiga warna ke tengah dada mereka.

