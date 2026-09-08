Adel Taarabt, pemain asal Maroko kelahiran 1989, mantan gelandang Milan (2014) dan Genoa (2017-18), mengucapkan selamat tinggal kepada sepak bola profesional. Taarabt, yang terutama mengaitkan kariernya dengan seragam QPR dan Benfica, mengumumkan keputusan itu di profil resmi Instagram-nya: "Saya tahu hari ini akan datang: sekarang saatnya menutup bab ini. Sepak bola telah menjadi bagian yang begitu penting dalam hidup saya selama bertahun-tahun. Olahraga ini memberi saya kenangan yang luar biasa, memungkinkan saya bertemu orang-orang hebat, dan menjalani momen-momen yang tidak akan pernah saya lupakan".
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Taarabt, eks Milan dan Genoa, pensiun: "Terima kasih kepada semua tim saya"
Taarabt menambahkan: "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap tim yang pernah saya bela, kepada setiap pelatih, kepada setiap rekan setim, kepada setiap anggota staf dan, tentu saja, kepada setiap suporter yang telah menunjukkan kasih sayang kepada saya sepanjang perjalanan ini. Kepada semua tim yang mendapat kehormatan untuk saya wakili, dari Lens hingga Sharjah (tim terakhirnya, di Uni Emirat Arab, red), terima kasih karena telah menjadi bagian dari kisah saya".
Dan terakhir: "Mewakili Maroko akan selalu memiliki tempat spesial di hati saya. Ada momen-momen indah, momen-momen sulit, kesalahan, malam-malam fantastis... semuanya ada. Namun, inilah perjalanan saya dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini". Bersama tim nasional Maroko, Taarabt memainkan 30 pertandingan dan mencetak 4 gol.
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