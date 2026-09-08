Taarabt, eks Milan dan Genoa, pensiun: "Terima kasih kepada semua tim saya"

Taarabt menambahkan: "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap tim yang pernah saya bela, kepada setiap pelatih, kepada setiap rekan setim, kepada setiap anggota staf dan, tentu saja, kepada setiap suporter yang telah menunjukkan kasih sayang kepada saya sepanjang perjalanan ini. Kepada semua tim yang mendapat kehormatan untuk saya wakili, dari Lens hingga Sharjah (tim terakhirnya, di Uni Emirat Arab, red), terima kasih karena telah menjadi bagian dari kisah saya".





Dan terakhir: "Mewakili Maroko akan selalu memiliki tempat spesial di hati saya. Ada momen-momen indah, momen-momen sulit, kesalahan, malam-malam fantastis... semuanya ada. Namun, inilah perjalanan saya dan saya tidak akan menukarnya dengan apa pun di dunia ini". Bersama tim nasional Maroko, Taarabt memainkan 30 pertandingan dan mencetak 4 gol.



