"Incar Target Kelima" - Bintang Swiss & Sunderland Granit Xhaka tak gentar hadapi Argentina di perempat-final Piala Dunia 2026

Yang menjadi penghalang bagi Swiss adalah tim Argentina yang tetap menjadi tolok ukur sepakbola internasional. Dipimpin oleh Messi yang selalu prima, Albiceleste adalah favorit utama dalam pertandingan di Kansas City. Namun, Xhaka bersikeras bahwa timnya tidak akan gentar menghadapi sang juara bertahan.

"Merupakan suatu kehormatan untuk menjadi kapten tim ini dan mewakili negara ini. Ini semakin istimewa sekarang karena kami telah membuat lompatan besar ke depan,” kata bintang Sunderland tersebut di situs FIFA.

“Kami tahu bahwa kami bermain melawan salah satu tim sepakbola terhebat dalam sejarah, atau setidaknya dalam hidup. Kami harus menikmatinya, ini harus menjadi pertandingan yang menunjukkan kepada dunia bahwa negara kecil seperti Swiss dapat merepotkan raksasa. Bagi kami, ini tentang bermain sepakbola – apakah itu membutuhkan 90 menit, 120 menit, atau adu penalti. Saya yakin bahwa kami akan siap.”