Susul Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi? Bintang Manchester United Casemiro Tentukan Masa Depannya
Masa bakti Casemiro di United berakhir
Casemiro bergabung dengan United dari Real Madrid dengan kesepakatan £70 juta pada tahun 2022, dan sejak itu telah mencatatkan 148 penampilan untuk Setan Merah dan mengukir 22 gol. Pemain berusia 33 tahun tersebut kembali menjadi pemain kunci musim ini, dan bisa dibilang pemain yang paling menonjol dalam tiga kemenangan beruntun United di bawah asuhan Michael Carrick, yang mengambil alih kendali tim utama setelah pemecatan Ruben Amorim pada Januari lalu. Namun, pemain asal Brasil tersebut telah mengonfirmasi bahwa ini akan menjadi tahun terakhirnya di Old Trafford, dan spekulasi tentang langkah selanjutnya semakin marak.
Akan ikuti jejak Beckham & Ibrahimovic?
Menurut Daily Mail, LA Galaxy kini sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat merekrut Casemiro sebagai designated player di MLS. Diperkenalkan pada tahun 2007 ketika David Beckham bergabung dengan Galaxy, aturan pemain yang ditunjuk memungkinkan tim MLS untuk merekrut hingga tiga pemain yang gaji dan biaya akuisisinya melebihi anggaran gaji liga, atau "batas gaji".
Casemiro bisa menjadi pahlawan United ketiga yang bermain untuk Galaxy setelah Beckham dan Zlatan Ibrahimovic juga sempat bermain di klub tersebut. Beckham memenangkan dua Piala MLS di klub tersebut sebelum pergi pada tahun 2012, sementara Ibrahimovic bermain di Dignity Health Sports Park selama dua musim antara 2018 dan 2019.
Tawaran besar dari Arab
Laporan yang sama menambahkan bahwa United akan mempertimbangkan untuk menggunakan opsi perpanjangan kontrak satu tahun untuk Casemiro jika bukan karena gajinya yang mencapai £375 ribu per pekan. Masih harus dilihat apakah Galaxy bersedia memenuhi tuntutan gajinya, tetapi itu tidak akan menjadi masalah bagi klub-klub di Arab Saudi.
Casemiro dilaporkan menolak tawaran pindah ke Al-Nassr musim panas lalu, yang akan membuatnya bereuni dengan Cristiano Ronaldo, tetapi ia terus menarik minat dari Saudi Pro League.
Apa selanjutnya?
Untuk saat ini, Casemiro tetap fokus pada tugasnya di United, yang berada di posisi keempat klasemen Liga Primer dengan 14 pertandingan tersisa musim ini. Tim asuhan Carrick dijadwalkan kembali beraksi melawan Tottenham, Sabtu (7/2) malam WIB, dan akan melakukan perjalanan ke markas West Ham yang terancam degradasi empat hari kemudian dalam upaya mereka untuk lolos ke Liga Champions.
