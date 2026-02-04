Susul Cristiano Ronaldo Atau Lionel Messi? Bintang Manchester United Casemiro Tentukan Masa Depannya

Menurut Daily Mail, LA Galaxy kini sedang mempertimbangkan apakah mereka dapat merekrut Casemiro sebagai designated player di MLS. Diperkenalkan pada tahun 2007 ketika David Beckham bergabung dengan Galaxy, aturan pemain yang ditunjuk memungkinkan tim MLS untuk merekrut hingga tiga pemain yang gaji dan biaya akuisisinya melebihi anggaran gaji liga, atau "batas gaji".

Casemiro bisa menjadi pahlawan United ketiga yang bermain untuk Galaxy setelah Beckham dan Zlatan Ibrahimovic juga sempat bermain di klub tersebut. Beckham memenangkan dua Piala MLS di klub tersebut sebelum pergi pada tahun 2012, sementara Ibrahimovic bermain di Dignity Health Sports Park selama dua musim antara 2018 dan 2019.