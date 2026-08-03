Penyerang muda Mesir, Hamza Abdel Karim, yang berusia 18 tahun, tampil luar biasa dalam pertandingan perdananya bersama tim utama Barcelona, dengan mencetak dua gol timnya pada laga persahabatan melawan Birmingham City.
Diterjemahkan oleh
Surat Kabar Inggris: Hamza Abdel Karim, Taruhan Rahasia Flick di Musim Baru
Pujian Flick
Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Hansi Flick menyatakan di ruang konferensi pers seusai laga persahabatan antara Birmingham City dan Barcelona: "Hamza Abdelkarim sangat rendah hati".
Kebenaran pernyataan pelatih asal Jerman itu terbukti hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja.
Barcelona menjalani laga pertamanya di hadapan para pendukung musim ini, yang berakhir imbang dua gol sama setelah waktu normal berakhir, sebelum Birmingham City memastikan kemenangan lewat adu penalti, dalam pertandingan yang menyaksikan Hamza Abdelkarim mencetak dua gol Barca.
Penyerang asal Mesir itu menunggu media di salah satu sudut lapangan seusai pertandingan, di mana ia bercanda dengan para jurnalis mengenai rumor yang menyebut ia berbagi kamar dengan Mohamed Salah selama turnamen Piala Dunia.
Hamza Abdelkarim berkata sambil tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya: "Kamar yang sama? Tidak!".
Pemain berusia 18 tahun itu menanggapi komentar salah seorang jurnalis tentang betapa hebatnya ia mencetak dua gol dalam laga pertamanya bersama tim utama, dengan mengatakan: "Seluruh tim telah membantu saya, ini adalah usaha kolektif".
Sistem penyiaran radio internal stadion memotong ucapan sang pemain dengan suara keras, yang memaksanya berhenti, hingga ia berkata sambil tertawa: "Mereka menyelamatkan saya!", sekaligus menjelaskan bahwa berbicara kepada media, bukan pertandingan itu sendiri, merupakan bagian yang paling sulit baginya pada malam itu.
- Getty
Taruhan biasa
Rangkaian peristiwa membuktikan kebenaran kata-kata Hansi Flick, di mana kerendahan hati Hamza Abdel Karim tampak sejelas usianya yang masih muda, sesuatu yang terlihat dari beberapa bekas jerawat di pipinya, serta senyum malu-malu khas seseorang yang tidak terbiasa menjadi pusat perhatian media.
Pemain muda itu tetap menjaga kerendahan hatinya tanpa berubah sepanjang delapan bulan terakhir, meski telah menandatangani kontrak dengan Barcelona, dan meraih pencapaian sebagai pemain termuda yang mewakili timnas Mesir di Piala Dunia, di samping mencetak dwigol bersama tim utama klub barunya.
Barcelona pada Januari lalu mulai menerima kenyataan yang tak terhindarkan akan mereka hadapi di akhir musim, yaitu kepergian Robert Lewandowski, yang akan meninggalkan tim dengan pilihan terbatas di posisi penyerang tengah.
Barca pun mengandalkan kartu andalan mereka ketika menghadapi keterbatasan ekonomi atau pilihan yang terbatas, yaitu memanfaatkan para pemain akademi sepak bola klub, La Masia, di mana para pemain ini dilatih untuk memahami gaya bermain Barcelona sejak dini, beradaptasi dengan tekanan proses seleksi berkelanjutan yang mereka jalani sejak kecil, serta memberikan hasil instan bagi tim utama.
Krisis La Masia
Masalahnya, akademi La Masia hanya menghasilkan sedikit sekali pemain penyerang tengah, dan yang terakhir meninggalkan jejaknya bersama tim utama adalah Marc Guiu, yang hijrah ke Chelsea pada tahun 2024.
Pencarian di luar tembok akademi pun menjadi semakin diperlukan, di mana direktur olahraga Deco dan tim pemandu bakat memantau talenta Hamza Abdelkarim selama turnamen Piala Dunia U-17 pada bulan November 2025, dan mereka bergerak untuk merekrutnya.
Transaksi ini termasuk jenis yang disukai oleh manajemen klub, karena tidak mahal, membawa potensi menjanjikan untuk memperkuat tim utama, dan seandainya tidak berhasil, statusnya sebagai salah satu talenta muda di akademi Barcelona menjamin terjaganya nilai pasarnya saat dijual kembali, sehingga menjadikannya transaksi berisiko rendah dengan potensi keuntungan tinggi.
Saudaranya mengunggah foto yang menampilkan keduanya di masa kanak-kanak melalui media sosial, dengan komentar: "Dari klub keluarga kami menuju klub impian kami", di mana Youssef mengenakan jersey Barcelona, sementara Hamza mengenakan jersey klub Al Ahly Mesir.
Penyerang muda itu menandatangani kontrak kepindahannya ke Barcelona pada bulan Februari dengan status pinjaman awal dari Al Ahly, untuk bermain di tim junior. Meski debutnya tertunda karena masalah visa, ia tetap mencatatkan penampilan perdananya pada bulan Maret dengan mencetak gol dalam pertandingan yang berakhir imbang dua gol sama melawan tim Huesca U-19, sehingga mengakhiri musim dengan torehan 6 gol dalam 11 pertandingan, dan turut berkontribusi mengantarkan tim junior Barcelona, Juvenil A, meraih gelar juara liga U-19.
Perekrutan penyerang Mesir tersebut menimbulkan kehebohan besar di dalam maupun di luar lingkungan klub.
- Action Plus
Hat-trick yang mencolok
Putaran terakhir Liga Pemuda menyaksikan penampilan gemilang Hamza Abdel Karim, yang mencetak tiga gol atau hat-trick hanya dalam waktu setengah jam ke gawang tim Monte Carlo.
Nestor Aparicio, pelatih tim Monte Carlo, kemudian berbicara kepada situs Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dengan mengatakan: "Sepanjang pekan, kami berusaha memperingatkan para pemain tentang seberapa kuat dia dalam duel udara, bahwa dia adalah pencetak gol hebat dari sentuhan pertama, dan seberapa kuat dirinya. Kami sangat menekankan pentingnya berusaha mencegahnya menerima bola di dalam kotak penalti. Kami sudah memperingatkan mereka, kami membicarakannya, kami melatihnya, dan kami menontonnya dalam banyak potongan video, tetapi dia benar-benar tak terhentikan. Dia adalah kekuatan yang luar biasa. Dia bagaikan palu di setiap bola udara. Dia menuntaskan segalanya."
Pemain tersebut menerima panggilan untuk membela tim nasional Mesir senior di turnamen Piala Dunia pada bulan Mei, dan pada bulan Juni klub Barcelona mengaktifkan klausul pembelian senilai 1,5 juta euro, yang setara dengan 1,3 juta pound sterling atau 1,7 juta dolar.
Hamza Abdel Karim tidak menyangka akan tampil di Piala Dunia, namun tim nasional Mesir sedang mengalami fase pergantian dan pembaruan generasi, yang menyebabkan minimnya pilihan penyerang.
Sebuah sumber dari dalam ruang ganti yang berbicara kepada surat kabar "The Athletic" dengan syarat identitasnya tidak diungkapkan demi melindungi pekerjaannya mengungkapkan: "Hamza Abdel Karim memiliki kualitas seorang penyerang nomor 9 yang sangat bagus."
Pengorbanan Hamzah
Hamza Abdelkarim memiliki tinggi badan yang relatif menjulang, yakni 182 sentimeter, serta kekuatan fisik yang jelas terlihat, memperlihatkan sederet keterampilan dan struktur tubuh khas seorang penyerang tengah klasik. Ia mencetak gol pertamanya ke gawang Birmingham City melalui titik penalti, sementara gol keduanya lahir setelah ia menyambar bola muntah dari kiper usai tendangan Roony Bardghji dalam sebuah usaha yang istimewa dari para pencetak gol.
Latihan pun memainkan peran yang menentukan dalam perkembangannya, di mana klub berupaya meningkatkan pergerakan dan permainan kolektifnya di luar kotak penalti, dan ada kemajuan yang nyata dalam aspek ini. Namun terlepas dari itu, nalurinya di dalam kotak penalti justru itulah yang membuat profil dirinya menarik bagi Barcelona.
Produksi pemain lini tengah dan sayap jarang menjadi masalah bagi tim-tim muda klub Catalan itu, di mana para pemain akademi diajarkan sejak dini bagaimana berpadu dengan rekan-rekan setimnya, yang memaksa para penyerang tengah untuk beradaptasi. Hal itu berakhir dengan banyaknya penyerang yang mengubah posisi mereka untuk mengisi peran yang berbeda.
Bulan-bulan pertama Hamza Abdelkarim di Barcelona turut berperan dalam penyatuannya ke dalam gaya bermain tim, sembari tetap mempertahankan kemampuannya sebagai penuntas serangan yang menentukan di dalam kotak penalti.
Beberapa bulan terakhir berlalu dengan tempo yang sangat cepat, di mana sang pemain menandatangani kontrak untuk bergabung dengan tim cadangan Barcelona, tetapi ia akhirnya bermain untuk tim muda. Sementara itu, rencana saat ini adalah menjadikannya bagian dari sistem tim utama, setelah ia memangkas masa liburnya untuk memenuhi panggilan bergabung dengan skuad tim selama periode persiapan menghadapi musim baru.
Sebuah sumber yang dekat dengan pemain tersebut, yang juga memilih untuk tidak diungkap identitasnya, menyatakan kepada surat kabar "The Athletic": "Hamza tidak pernah merasa puas dengan apa yang telah ia raih, ia selalu mengincar lebih. Seluruh dunia ada di tangannya, dan ini baru permulaan."
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami