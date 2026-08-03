Menurut surat kabar Inggris "The Athletic", Hansi Flick menyatakan di ruang konferensi pers seusai laga persahabatan antara Birmingham City dan Barcelona: "Hamza Abdelkarim sangat rendah hati".

Kebenaran pernyataan pelatih asal Jerman itu terbukti hanya dalam waktu kurang dari 5 menit saja.

Barcelona menjalani laga pertamanya di hadapan para pendukung musim ini, yang berakhir imbang dua gol sama setelah waktu normal berakhir, sebelum Birmingham City memastikan kemenangan lewat adu penalti, dalam pertandingan yang menyaksikan Hamza Abdelkarim mencetak dua gol Barca.

Penyerang asal Mesir itu menunggu media di salah satu sudut lapangan seusai pertandingan, di mana ia bercanda dengan para jurnalis mengenai rumor yang menyebut ia berbagi kamar dengan Mohamed Salah selama turnamen Piala Dunia.

Hamza Abdelkarim berkata sambil tersenyum malu dan menggelengkan kepalanya: "Kamar yang sama? Tidak!".

Pemain berusia 18 tahun itu menanggapi komentar salah seorang jurnalis tentang betapa hebatnya ia mencetak dua gol dalam laga pertamanya bersama tim utama, dengan mengatakan: "Seluruh tim telah membantu saya, ini adalah usaha kolektif".

Sistem penyiaran radio internal stadion memotong ucapan sang pemain dengan suara keras, yang memaksanya berhenti, hingga ia berkata sambil tertawa: "Mereka menyelamatkan saya!", sekaligus menjelaskan bahwa berbicara kepada media, bukan pertandingan itu sendiri, merupakan bagian yang paling sulit baginya pada malam itu.