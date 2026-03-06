'Sungguh talenta yang luar biasa' - Target Manchester City dan Brighton berkembang pesat, sementara manajer Koln memuji kemajuan sensasi remaja sejak debutnya di Bundesliga

Kwasniok tetap yakin bahwa pendekatan yang sabar terhadap talenta Jerman-Lebanon ini adalah cara terbaik untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Pelatih tersebut menekankan bahwa kesejahteraan pemain dan perkembangan taktisnya tetap menjadi tujuan utama bagi staf pelatih saat mereka mengintegrasikannya ke dalam tim senior.

"Pada akhirnya, semuanya tentang pemain, bagaimana kita dapat mengintegrasikan Said El Mala ke dalam struktur keseluruhan dan pada saat yang sama hanya mendorong dan menantangnya, karena dia adalah talenta yang luar biasa. Saya pikir kita telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam hal itu di masa lalu," kata Kwasniok dalam wawancara dengan RTL/ntv dan sport.

"Ini yang saya lihat di lapangan latihan: bahwa pemuda ini benar-benar bersedia untuk berkembang dalam banyak hal. Akan fatal jika dia tidak mau, karena pada usia 19 tahun, secara logis dia belum sempurna."