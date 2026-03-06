Getty Images Sport
'Sungguh talenta yang luar biasa' - Target Manchester City dan Brighton berkembang pesat, sementara manajer Koln memuji kemajuan sensasi remaja sejak debutnya di Bundesliga
Mengelola talenta unggulan
Manajer Koln, Kwasniok, telah membagikan pandangannya tentang pengembangan El Mala yang dikelola dengan hati-hati, sementara pemain berusia 19 tahun ini terus menarik minat besar dari klub-klub besar Eropa. Pemain muda ini, yang telah mencatatkan 11 keterlibatan gol dalam musim yang produktif, sebagian besar digunakan sebagai pemain pengganti sejak klub promosi ke Bundesliga.
Meskipun pengaruhnya semakin besar, penampilan penyerang muda ini tidak luput dari perhatian di seluruh benua. Bayern Insidermelaporkan bahwa juara Premier League Manchester City dan Bayern Munich memantau perkembangannya, sementara Brighton sebelumnya mencoba menguji keteguhan Koln dengan tawaran signifikan. Namun, Billy Goats tetap bertekad untuk mengembangkan aset berharga mereka di Mungersdorfer Stadion.
Pendekatan yang sabar menuju kehebatan
Kwasniok tetap yakin bahwa pendekatan yang sabar terhadap talenta Jerman-Lebanon ini adalah cara terbaik untuk memastikan kesuksesan jangka panjang. Pelatih tersebut menekankan bahwa kesejahteraan pemain dan perkembangan taktisnya tetap menjadi tujuan utama bagi staf pelatih saat mereka mengintegrasikannya ke dalam tim senior.
"Pada akhirnya, semuanya tentang pemain, bagaimana kita dapat mengintegrasikan Said El Mala ke dalam struktur keseluruhan dan pada saat yang sama hanya mendorong dan menantangnya, karena dia adalah talenta yang luar biasa. Saya pikir kita telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam hal itu di masa lalu," kata Kwasniok dalam wawancara dengan RTL/ntv dan sport.
"Ini yang saya lihat di lapangan latihan: bahwa pemuda ini benar-benar bersedia untuk berkembang dalam banyak hal. Akan fatal jika dia tidak mau, karena pada usia 19 tahun, secara logis dia belum sempurna."
Perpanjang kontrak pemain muda berbakat tersebut hingga tahun 2030.
Manajer Koln mencatat bahwa pemain tersebut kini menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek-aspek permainannya yang sebelumnya dianggap "tidak optimal," menyiratkan bahwa penampilan regulernya di lapangan akan semakin sering. Direktur olahraga Thomas Kessler juga berusaha menenangkan euforia seputar bintang muda tersebut setelah ia menandatangani perpanjangan kontrak hingga 2030.
“Kami mengadakan pertemuan panjang dengannya dan perwakilannya pada musim panas dan memperpanjang kontraknya, yang berlaku hingga 2029, dengan tambahan satu tahun hingga 2030,” katanya dalam wawancara dengan Sport1. “Dengan ini, kami telah memberikan pernyataan yang jelas bahwa kami melihat masa depan kami bersamanya dan sangat senang Said berada di sini.”
Dia menambahkan: “Penampilannya yang pertama sangat menjanjikan. Namun, jangan lupa bahwa pertandingan melawan Dortmund akhir pekan lalu baru menjadi penampilan keduanya sebagai starter di Bundesliga. Ekspektasi di Cologne bisa sangat besar, juga karena lingkungan media.”
Berfokus pada peningkatan kinerja
Dengan delapan gol dan tiga assist di Bundesliga musim ini, El Mala akan berusaha memberikan kontribusi lagi untuk Koln saat mereka menghadapi pertandingan sulit melawan Borussia Dortmund akhir pekan ini. Sementara Die Borussen kesulitan mengejar ketertinggalan dari pemuncak klasemen Bayern Munich, Koln masih berjuang untuk menghindari zona degradasi, saat ini berada di peringkat ke-13 dengan 24 poin, hanya empat poin di atas Wolfsburg yang berada di zona degradasi.
