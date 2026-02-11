GOAL
"Sungguh mengganggu!" - David Seaman menegur Gianluigi Donnarumma karena merayakan penyelamatan rutin secara berlebihan di Manchester City.
Seaman mengincar Donnarumma
Seaman ditanya tentang kondisi kiper modern oleh Adebayo Akinfenwa dalam podcastBeast Mode On, dan ia menyebut Donnarumma sebagai salah satu pemain yang mengganggunya, karena kecenderungannya untuk merayakan penyelamatan.
Dia mengatakan: "Mereka yang benar-benar merayakan penyelamatan, meskipun Donnarumma, yang saat ini merupakan salah satu favorit saya, melakukan perayaan besar-besaran setelah beberapa penyelamatan yang cukup bagus, dan ketika mereka melakukannya, saya berpikir: 'Ayo, kamu lebih baik dari itu.' Ketika saya melihat kiper-kiper yang baru bergabung dengan klub dan mereka merayakan setelah melakukan penyelamatan, padahal itu bukan penyelamatan yang benar-benar bagus, saya berpikir: 'Ayo, apa yang kamu lakukan?' Rayakanlah saat itu benar-benar berarti! Itu benar-benar mengganggu saya."
- Getty Images Sport
Pikiran Seaman tentang Raya
Seaman yakin bahwa kiper Arsenal saat ini, Raya, "sangat konsisten" saat The Gunners berusaha meraih trofi Premier League pertama mereka sejak 2004. Saat ini, mereka unggul enam poin dari Manchester City.
Tentang penerusnya, Seaman menambahkan: "Dia melakukan beberapa penyelamatan besar. Ada penyelamatan ganda di mana dia membungkuk ke belakang, menyentuh bola ke tiang gawang, bangun, dan seseorang menyundul bola pantul, tapi dia menyelamatkannya. Dan musim ini dia melakukan penyelamatan luar biasa melawan Brighton, di mana seseorang melengkungkan bola, dia menyentuhnya, bola mengenai tiang gawang, dan melambung ke atas.
"Dengan David, Anda mendapatkan seorang kiper yang sangat konsisten. Dan dia sudah terbiasa menjadi kiper Arsenal. Sebelum menjadi kiper Brentford, dia banyak bekerja, lalu dia datang, mirip dengan situasiku di mana dia menggantikan kiper favorit fans, Aaron Ramsdale, jadi dia harus menghadapi tekanan itu, plus berusaha memukau penonton, plus berusaha menjadi kiper yang baik, dan dia kesulitan di musim pertamanya. Sekarang, setelah Aaron pergi, dia benar-benar sudah nyaman dengan perannya.
"Saya benar-benar menikmati menonton Raya. Dia tenang dan memiliki kepercayaan diri. Ketika melihat kisahnya, dia datang ke Blackburn saat berusia 16 tahun, jadi dia telah melalui semua divisi di Inggris hingga posisinya sekarang. Dia telah melewati semua level dan saya yakin itu membantunya."
Pesan 'Diamkan mereka' untuk Arsenal
Seaman kini menyerukan kepada para pendukung Arsenal untuk "diam" terhadap para kritikus klub yang terus-menerus mengklaim bahwa Arsenal belum mampu meraih gelar di Premier League.
Dia menambahkan: "Saya yakin mereka bisa [mencapai garis finis dan memenangkan gelar]. Saya sangat berharap mereka bisa memenangkan liga, karena semua keributan ini. Saya merasa ada banyak rasa iri atau cemburu. Tapi Anda harus memenangkan sesuatu. Untuk membungkam mereka, Anda harus memenangkan sesuatu.
"Karier saya dihabiskan untuk selalu membuktikan orang salah, sejak usia 19 tahun. Jadi itulah yang terjadi dengan Arsenal. Saya ingin mereka memenangkan liga untuk akhirnya melakukannya. Tapi itu tidak semudah itu. Itu tantangan yang berat, tapi begitu mereka melakukannya, mereka bisa terus [memenangkan banyak hal lagi]."
Arsenal hanya memenangkan dua dari lima pertandingan liga terakhir mereka, di tengah apa yang bisa disebut sebagai goyangan di papan atas klasemen.
Tonton episode Beast Mode On Podcast dengan tamu David Seaman.
Tonton setiap episode podcast Beast Mode On melalui saluran YouTube resmi.
Anda juga dapat mendengarkan episode lengkap melalui Spotify.
Diterjemahkan secara otomatis oleh GOAL-e
Iklan