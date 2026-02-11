Seaman yakin bahwa kiper Arsenal saat ini, Raya, "sangat konsisten" saat The Gunners berusaha meraih trofi Premier League pertama mereka sejak 2004. Saat ini, mereka unggul enam poin dari Manchester City.

Tentang penerusnya, Seaman menambahkan: "Dia melakukan beberapa penyelamatan besar. Ada penyelamatan ganda di mana dia membungkuk ke belakang, menyentuh bola ke tiang gawang, bangun, dan seseorang menyundul bola pantul, tapi dia menyelamatkannya. Dan musim ini dia melakukan penyelamatan luar biasa melawan Brighton, di mana seseorang melengkungkan bola, dia menyentuhnya, bola mengenai tiang gawang, dan melambung ke atas.

"Dengan David, Anda mendapatkan seorang kiper yang sangat konsisten. Dan dia sudah terbiasa menjadi kiper Arsenal. Sebelum menjadi kiper Brentford, dia banyak bekerja, lalu dia datang, mirip dengan situasiku di mana dia menggantikan kiper favorit fans, Aaron Ramsdale, jadi dia harus menghadapi tekanan itu, plus berusaha memukau penonton, plus berusaha menjadi kiper yang baik, dan dia kesulitan di musim pertamanya. Sekarang, setelah Aaron pergi, dia benar-benar sudah nyaman dengan perannya.

"Saya benar-benar menikmati menonton Raya. Dia tenang dan memiliki kepercayaan diri. Ketika melihat kisahnya, dia datang ke Blackburn saat berusia 16 tahun, jadi dia telah melalui semua divisi di Inggris hingga posisinya sekarang. Dia telah melewati semua level dan saya yakin itu membantunya."