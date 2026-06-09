Seperti dilaporkan Sky, Borussia Dortmund bahkan mempertimbangkan untuk meminjam pemain berusia 24 tahun tersebut, yang sejauh ini tampil mengecewakan. Latar belakangnya: Menurut stasiun TV berbayar tersebut, Como 1907 memang tertarik untuk merekrut pemain asal Brasil itu, namun tidak mampu memenuhi tuntutan biaya transfer BVB yang mencapai setidaknya 20 juta euro.
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Sungguh mengejutkan! BVB tampaknya mempertimbangkan model transfer khusus untuk Yan Couto
Pada awal Juni, jurnalis transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa klub sensasional asal Serie A yang berlaga di Liga Champions tersebut telah memulai negosiasi terkait kasus Couto. Namun, kini Sky melaporkan bahwa setidaknya untuk kepindahan ke klub yang dilatih Cesc Fabregas, "hanya peminjaman yang memungkinkan".
Couto juga jarang tampil meyakinkan di tahun keduanya bersama Dortmund. Memang, pemain sayap kanan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan musim debutnya yang benar-benar kacau, di mana ia mengalami kesulitan adaptasi yang besar. Namun, ia kembali sulit mendapatkan tempat reguler.
Hal itu juga disebabkan oleh pesaingnya, Julian Ryerson, yang mencatatkan musim terbaiknya hingga saat ini bersama BVB dan pada akhirnya mencatatkan 18 assist dalam 42 pertandingan resmi. Dalam hal ini, tiga gol dan tiga assist Couto jelas terlalu sedikit bagi seorang pemain yang opsi pembeliannya sebesar 20 juta euro dari Manchester City harus ditarik oleh BVB setelah hanya beberapa pertandingan di musim sebelumnya.
Terutama di fase akhir musim yang baru saja berlalu, Couto hampir tidak mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Dalam delapan pertandingan terakhir, ia hanya bermain selama total delapan menit, dan lima kali duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit.
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Apakah Couto akan tetap bertahan di BVB jika Ryerson hengkang?
Padahal, musim ini awalnya berjalan jauh lebih baik baginya. Couto beberapa kali berturut-turut masuk dalam susunan pemain inti dan penampilannya meningkat secara signifikan. Ia berhasil memperbaiki berbagai kelemahan yang sebelumnya dimilikinya—kesalahan teknis, posisi yang kurang tepat, rekor duel yang buruk, serta kondisi fisik yang kurang memadai—dan secara bertahap berhasil mengurangi tingkat kesalahannya. Di lini serang, ia sering bergerak ke tengah, dan umpan silangnya pun semakin baik. Lima dari enam kontribusinya dalam mencetak gol terjadi pada paruh pertama musim ini.
"Saya sangat puas dengan perkembangannya," kata Kovac beberapa minggu lalu: "Yan mendapat waktu bermain jauh lebih banyak musim ini dibandingkan tahun lalu. Julian tampil sangat baik, bermain hebat di lini serang. Dia yang paling banyak memberikan assist. Oleh karena itu, ini menyakitkan bagi Yan, tapi bagi saya justru lebih menyenangkan karena saya memiliki dua pemain bagus di sisi kanan."
Dan mungkin kalimat Kovac ini bahkan mengisyaratkan bahwa Couto akan tetap bertahan di musim panas. Pasalnya, berkat rasio assistnya yang luar biasa, Ryerson dikabarkan telah menarik minat beberapa klub top. Di antaranya, Manchester United dikabarkan telah mencatat nama pemain Norwegia yang pernah tampil di Piala Dunia itu. Menurut Sky, BVB meminta setidaknya 30 juta euro untuk Ryerson.
Namun, setidaknya beberapa minggu lalu, Direktur Olahraga Dortmund Lars Ricken masih menganggap hal itu sebagai mitos belaka dan menyebut spekulasi tentang kepergian Ryerson sebagai "omong kosong belaka". Ryerson sendiri juga menegaskan saat ditanya seorang wartawan: "Kamu memang pintar sekali. Kamu tahu lebih banyak daripada aku. Aku masih punya kontrak dua tahun di sini. Jadi, aku tidak memikirkannya lebih jauh."