Sungguh mengejutkan! BVB tampaknya mempertimbangkan model transfer khusus untuk Yan Couto

Pada awal Juni, jurnalis transfer Matteo Moretto melaporkan bahwa klub sensasional asal Serie A yang berlaga di Liga Champions tersebut telah memulai negosiasi terkait kasus Couto. Namun, kini Sky melaporkan bahwa setidaknya untuk kepindahan ke klub yang dilatih Cesc Fabregas, "hanya peminjaman yang memungkinkan".

Couto juga jarang tampil meyakinkan di tahun keduanya bersama Dortmund. Memang, pemain sayap kanan ini menunjukkan peningkatan dibandingkan musim debutnya yang benar-benar kacau, di mana ia mengalami kesulitan adaptasi yang besar. Namun, ia kembali sulit mendapatkan tempat reguler.

Hal itu juga disebabkan oleh pesaingnya, Julian Ryerson, yang mencatatkan musim terbaiknya hingga saat ini bersama BVB dan pada akhirnya mencatatkan 18 assist dalam 42 pertandingan resmi. Dalam hal ini, tiga gol dan tiga assist Couto jelas terlalu sedikit bagi seorang pemain yang opsi pembeliannya sebesar 20 juta euro dari Manchester City harus ditarik oleh BVB setelah hanya beberapa pertandingan di musim sebelumnya.

Terutama di fase akhir musim yang baru saja berlalu, Couto hampir tidak mendapat kesempatan bermain di bawah asuhan pelatih Niko Kovac. Dalam delapan pertandingan terakhir, ia hanya bermain selama total delapan menit, dan lima kali duduk di bangku cadangan selama lebih dari 90 menit.