"Sungguh Mengecewakan!" - Ruben Amorim Tanggapi Drama Delapan Gol Manchester United Lawan Bournemouth
Kekacauan, kualitas, dan rasa penyesalan
Amad Diallo memberi United keunggulan di awal babak pertama. Namun, Bournemouth merespons, dengan Antoine Semenyo menyamakan kedudukan melalui tendangan rendah yang melewati Senne Lammens, sebelum sang winger menghadapi masalah disiplin setelah tampak mencekik Diogo Dalot saat terjadi pertengkaran sengit. Setan Merah kembali mengendalikan permainan sesaat sebelum jeda ketika Casemiro mencetak gol untuk membawa tuan rumah unggul. Tapi, keunggulan itu nyaris hilang setelah babak kedua dimulai. Beberapa detik setelah babak kedua dimulai, The Cherries kembali mencetak gol melalui Evanilson, memanfaatkan kelengahan pasukan Amorim.
Tim tamu kemudian berbalik unggul melalui tendangan bebas James Tavernier, yang mungkin seharusnya bisa diatasi Lammens dengan lebih tegas. Namun, United menolak untuk menyerah. Bruno Fernandes mencetak gol indah melalui tendangan bebasnya sendiri sebelum Matheus Cunha mencetak gol dua menit kemudian, membuat Old Trafford bergemuruh saat United merebut kembali keunggulan 4-3. Tapi, rasa kemenangan itu hanya sesaat. Lima menit kemudian, Eli Junior Kroupi menemukan ruang untuk menyelesaikan serangan dengan tenang, menyamakan kedudukan untuk Bournemouth sekali lagi, yang menghancurkan hati para pendukung United.
Amorim akui kecewa
Bagi Amorim, rasa frustrasi itu tak terbantahkan. Berbicara setelah peluit akhir, ia menegaskan bahwa dominasi United, terutama sebelum jeda, seharusnya berujung pada kemenangan.
"Ini benar-benar mengecewakan. Kami benar-benar kecewa. Pertandingan yang gila," katanya. "Mungkin terlihat seperti kami kehilangan dua poin di babak kedua, tetapi saya pikir kami kehilangan poin itu di babak pertama. Kami mendominasi dan menciptakan begitu banyak peluang. Kami seharusnya mengakhiri babak pertama dengan hasil yang berbeda. Pada akhirnya kami pantas mendapatkan lebih. Itu adalah pertandingan yang menyenangkan bagi semua orang di rumah. Saya pikir kami memulai dengan sangat baik. Kami bermain sangat bagus di babak pertama. Hasilnya seharusnya benar-benar berbeda."
Amorim menunjuk pada awal babak kedua sebagai momen yang menentukan, merujuk pada kesalahan serupa di awal musim.
"Saya rasa enam menit memasuki babak kedua, mirip dengan Nottingham [Forest], kami kehilangan konsentrasi dan mereka mencetak dua gol, tetapi kami berhasil kembali ke permainan," tambahnya. "Kami mencetak dua gol lagi dan kemudian kami harus menyelesaikan pertandingan. Lemparan ke dalam [saat menguasai bola], kami perlu memikirkannya, bukan untuk menyerang lagi tetapi untuk tetap tenang dan menutup pertandingan. Pada akhirnya, itu adalah pertandingan yang menyenangkan."
Amorim tetap puji kerja keras tim
Meskipun kebobolan gol di menit-menit akhir, Amorim mengakui bahwa ia percaya timnya telah berjuang keras.
"Ya, karena saya melihat upaya para pemain," katanya. "Saya melihat upaya bertahan, dan pada akhir pertandingan, ketika kami unggul 4-3, saya merasa bahwa kami akan terus berusaha, untuk mencetak gol lagi. Kami mencoba, tetapi pada akhirnya, itu adalah hasil imbang."
Meskipun kehilangan poin terasa menyakitkan, Amorim ingin memisahkan performa timnya dari hasil akhir. Dibandingkan dengan penampilan kandang United sebelumnya, ia merasa penampilan ini menunjukkan kemajuan yang nyata.
"Jika Anda menang di laga tandang, Anda seharusnya menang juga di kandang," simpulnya. "Tetapi kita perlu fokus pada performa, hari ini berbeda dari dua pertandingan kandang terakhir. Jadi itu juga poin yang kita ambil dan perhatikan, benar-benar berbeda. Hasilnya sama, hanya satu poin. Ini membuat frustrasi, tetapi performanya berbeda. Orang-orang, terutama di Old Trafford, ingin menang tetapi mereka ingin terinspirasi melihat tim bermain bagus."
"Kami melakukannya dengan baik di momen-momen tertentu. Itu adalah performa yang bagus tetapi kami perlu lebih klinis karena kami menciptakan begitu banyak peluang. [Senne] Lammens bermain sangat baik. Ada peluang untuk kedua tim. Kami menciptakan lebih banyak peluang. Kami perlu menemukan cara untuk mengakhiri pertandingan karena ini terjadi berkali-kali. Itu bagian dari prosesnya. Kami berusaha melakukan yang terbaik, tetapi terkadang itu tidak cukup."
Apa selanjutnya?
Tantangan United berikutnya tidak akan mudah. Tim asuhan Amorim akan bertandang ke Aston Villa akhir pekan ini untuk menghadapi salah satu tim yang sedang dalam performa terbaik di Liga Primer. Setan Merah juga akan kehilangan dua pemain bintangnya dalam pertandingan itu, karena Bryan Mbeumo dan Amad akan berangkat ke Piala Afrika.
