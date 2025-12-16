"Sungguh Mengecewakan!" - Ruben Amorim Tanggapi Drama Delapan Gol Manchester United Lawan Bournemouth

Bagi Amorim, rasa frustrasi itu tak terbantahkan. Berbicara setelah peluit akhir, ia menegaskan bahwa dominasi United, terutama sebelum jeda, seharusnya berujung pada kemenangan.

"Ini benar-benar mengecewakan. Kami benar-benar kecewa. Pertandingan yang gila," katanya. "Mungkin terlihat seperti kami kehilangan dua poin di babak kedua, tetapi saya pikir kami kehilangan poin itu di babak pertama. Kami mendominasi dan menciptakan begitu banyak peluang. Kami seharusnya mengakhiri babak pertama dengan hasil yang berbeda. Pada akhirnya kami pantas mendapatkan lebih. Itu adalah pertandingan yang menyenangkan bagi semua orang di rumah. Saya pikir kami memulai dengan sangat baik. Kami bermain sangat bagus di babak pertama. Hasilnya seharusnya benar-benar berbeda."

Amorim menunjuk pada awal babak kedua sebagai momen yang menentukan, merujuk pada kesalahan serupa di awal musim.

"Saya rasa enam menit memasuki babak kedua, mirip dengan Nottingham [Forest], kami kehilangan konsentrasi dan mereka mencetak dua gol, tetapi kami berhasil kembali ke permainan," tambahnya. "Kami mencetak dua gol lagi dan kemudian kami harus menyelesaikan pertandingan. Lemparan ke dalam [saat menguasai bola], kami perlu memikirkannya, bukan untuk menyerang lagi tetapi untuk tetap tenang dan menutup pertandingan. Pada akhirnya, itu adalah pertandingan yang menyenangkan."