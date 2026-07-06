Bersinar di Piala Dunia, duo Sunderland Granit Xhaka & Brian Brobbey masuk radar klub-klub top Eropa

Sunderland berharap Xhaka tetap berada di Stadium of Light setelah dilaporkan adanya diskusi baru dengan Chelsea. Menurut The Standard, Sunderland yakin masalah ini sudah selesai dan telah memperjelas bahwa kapten mereka tidak dijual setelah menolak tawaran £8 juta, yang mereka anggap jauh di bawah penilaian mereka.

Minat Chelsea mencerminkan perubahan strategi perekrutan klub. Setelah memprioritaskan pemain muda sejak BlueCo mengambilalih pada tahun 2022, klub telah mengidentifikasi kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih besar dalam skuad. Namun, Sunderland tetap yakin Xhaka akan bertahan.

Brobbey, sementara itu, juga menarik perhatian yang signifikan setelah musim debut yang mengesankan di Liga Premier. ESPN melaporkan bahwa Bayern Munich memantau striker tersebut karena mereka ingin memperkuat opsi serangan mereka, sementara Juventus kabarnya juga memantau situasi pemain internasional Belanda tersebut.