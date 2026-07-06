Sunderland
Bersinar di Piala Dunia, duo Sunderland Granit Xhaka & Brian Brobbey masuk radar klub-klub top Eropa
Xhaka dan Brobbey masuk radar Chelsea & Bayern
Sunderland berharap Xhaka tetap berada di Stadium of Light setelah dilaporkan adanya diskusi baru dengan Chelsea. Menurut The Standard, Sunderland yakin masalah ini sudah selesai dan telah memperjelas bahwa kapten mereka tidak dijual setelah menolak tawaran £8 juta, yang mereka anggap jauh di bawah penilaian mereka.
Minat Chelsea mencerminkan perubahan strategi perekrutan klub. Setelah memprioritaskan pemain muda sejak BlueCo mengambilalih pada tahun 2022, klub telah mengidentifikasi kebutuhan akan kepemimpinan yang lebih besar dalam skuad. Namun, Sunderland tetap yakin Xhaka akan bertahan.
Brobbey, sementara itu, juga menarik perhatian yang signifikan setelah musim debut yang mengesankan di Liga Premier. ESPN melaporkan bahwa Bayern Munich memantau striker tersebut karena mereka ingin memperkuat opsi serangan mereka, sementara Juventus kabarnya juga memantau situasi pemain internasional Belanda tersebut.
- Sunderland
Sunderland tak ingin lepas Xhaka
Sikap Sunderland adalah bahwa Xhaka tidak dijual meskipun minat dari The Blues terus berlanjut. Klub yakin sang gelandang telah menegaskan kembali komitmennya setelah pendekatan dari Chelsea, meskipun klub London tersebut belum sepenuhnya menyerah untuk kembali bernegosiasi. Pengaruh Xhaka tak hanya terbatas di level klub. Setelah membantu klub finis di urutan ketujuh dan lolos ke Liga Europa, ia juga memimpin Swiss melaju ke babak 16 besar Piala Dunia, dengan dia selalu tampil penuh dalam perjalanan La Nati mencapai tahap tersebut.
Nilai pasar Brobbey meroket usai bersinar di Piala Dunia
Di sisi lain, reputasi Brobbey yang semakin meningkat juga menjadi topik pembicaraan utama setelah penampilannya di Piala Dunia. Nilai pasar pemain berusia 24 tahun tersebut juga meroket setelah mencetak tiga gol dalam dua pertandingan Piala Dunia pertamanya, termasuk dua gol melawan Swedia. Laporan menunjukkan bahwa Bayern dan Juve kini sama-sama memantau pemain internasional Belanda tersebut, dengan nilai transfernya meningkat menjadi antara €35-40 juta.
- Sunderland
Sunderland hadapi bursa transfer yang krusial
Prioritas Sunderland adalah menahan minat klub lain terhadap pemain-pemain andalan mereka selama bursa transfer berlangsung. Mempertahankan Xhaka dan Brobbey akan memperkuat klub menjelang musim baru karena The Black Cats akan berlaga di ajang Eropa. Meski begitu, minat dari klub-klub tersebut tampaknya tidak akan mereda dan dapat menguji tekad mereka dalam beberapa pekan mendatang.
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