Sunderland
Sunderland saingi Real Madrid? Statistik mengejutkan bintang The Black Cats di Piala Dunia 2026
Bintang-bintang Sunderland tampil mengejutkan di panggung dunia
Sunderland menjadi salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia 2026. Lima pemain berbeda mereka berhasil mencetak gol sepanjang turnamen, menyamai pencapaian langka dalam sejarah klub-klub Inggris di ajang tersebut. Hanya Tottenham pada 2018 dan Manchester United pada 2014 yang pernah memiliki lebih banyak pencetak gol berbeda dalam satu edisi, masing-masing dengan enam pemain.
Brian Brobbey menjadi penyumbang gol terbanyak Sunderland. Penyerang Belanda itu mencetak tiga gol dalam empat pertandingan sebelum Belanda tersingkir secara mengejutkan dari Maroko di babak 32 besar. Catatan tersebut membuatnya hanya kalah dari bintang Manchester City dan Norwegia Erling Haaland (7) serta penyerang Senegal dan Crystal Palace Ismaila Sarr (4).
- Sunderland
Kontribusi pemain menjadi sorotan
Selain Brobbey, sejumlah pemain Sunderland juga memainkan peran penting bersama tim nasional masing-masing sepanjang turnamen. Granit Xhaka membawa Swiss mencapai perempat-final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam 72 tahun. Gelandang berusia 33 tahun itu bermain penuh di setiap pertandingan Swiss dan turut menyumbang satu gol.
Nilson Angulo menjadi pahlawan Ekuador lewat gol kemenangan 2-1 atas Jerman di fase grup yang memastikan langkah timnya ke babak gugur. Sementara itu, Habib Diarra mencetak gol dalam dua laga beruntun melawan Irak di fase grup dan Belgia di babak 32 besar.
Selain itu, Arthur Masuaku juga tampil konsisten bersama DR Congo. Bek berpengalaman itu menyumbang satu assist saat bermain imbang 1-1 melawan Portugal sebelum laju mengesankan tim debutan tersebut terhenti di babak 32 besar.
Produktivitas Sunderland melampaui klub-klub besar
Gol dari Brobbey, Xhaka, Diarra, Angulo, dan Wilson Isidor - yang juga mencetak gol untuk Haiti - membuat Sunderland mengungguli Manchester City, Manchester United dan Liverpool dalam jumlah gol yang dicetak pemain mereka di Piala Dunia. Pencapaian tersebut melanjutkan musim domestik yang impresif setelah Sunderland finis di peringkat ketujuh Premier League di musim lalu sekaligus membawa mereka lolos ke Liga Europa di musim 2026/27.
- Sunderland
Saingi tim-tim 'Big Six'
Secara keseluruhan, Sunderland mengoleksi sembilan kontribusi gol. Jumlah itu menyamai United dan City, serta membuat The Black Cats berada di urutan ke-11 dalam daftar tim dengan jumlah kontribusi gol terbanyak di Piala Dunia 2026 (per 16 Juli).
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