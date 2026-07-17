Sunderland saingi Real Madrid? Statistik mengejutkan bintang The Black Cats di Piala Dunia 2026

Sunderland menjadi salah satu kisah paling menarik di Piala Dunia 2026. Lima pemain berbeda mereka berhasil mencetak gol sepanjang turnamen, menyamai pencapaian langka dalam sejarah klub-klub Inggris di ajang tersebut. Hanya Tottenham pada 2018 dan Manchester United pada 2014 yang pernah memiliki lebih banyak pencetak gol berbeda dalam satu edisi, masing-masing dengan enam pemain.

Brian Brobbey menjadi penyumbang gol terbanyak Sunderland. Penyerang Belanda itu mencetak tiga gol dalam empat pertandingan sebelum Belanda tersingkir secara mengejutkan dari Maroko di babak 32 besar. Catatan tersebut membuatnya hanya kalah dari bintang Manchester City dan Norwegia Erling Haaland (7) serta penyerang Senegal dan Crystal Palace Ismaila Sarr (4).