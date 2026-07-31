Getty Images Sport
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Sumber: Wingback USMNT dan Columbus Crew, Max Arfsten, merampungkan transfer senilai $7,5 juta ke Middlesbrough
- Getty Images Sport
Situasinya
Arfsten dijadwalkan terbang ke Inggris dalam beberapa hari ke depan untuk menuntaskan kepindahannya ke Boro. Klub itu akan membayar biaya hingga $7,5 juta, kata sumber kepada GOAL, dengan jumlah tersebut juga mencakup add-on dan bonus. Sementara itu, Crew akan mempertahankan klausul penjualan kembali.
Boro sudah mengincar Arfsten selama beberapa waktu sebelum menuntaskan kesepakatan ini. Klub itu mengejar bek/sayap berusia 25 tahun tersebut pada musim panas lalu, sementara klub Prancis Toulouse juga mengajukan tawaran untuk merekrut Arfsten pada 2025.
Kabar transfer Arfsten pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.
- Icon Sportswire
Kaitan dengan Amerika
Jika Boro merampungkan kesepakatan itu, Arfsten akan menjadi pemain USMNT ketiga dalam skuad mereka, dan semuanya memiliki kaitan dengan Columbus.
Morris bergabung dengan klub itu pada 2024 dan telah menjadi salah satu bagian terpenting Boro, membantu membawa tim ke playoff promosi musim lalu. Mereka akhirnya gagal di final, yang memastikan tetap bertahan di Championship musim ini.
Untuk melanjutkan upaya mereka memburu tempat di Premier League, klub itu baru-baru ini merekrut Berhalter dari Vancouver Whitecaps. Kontrak Berhalter seharusnya berakhir pada musim dingin, tetapi Boro mampu mengamankan jasanya pada musim panas ini dengan biaya sekitar $2 juta.
- Getty Images Sport
Perjalanan karier Arfsten sejauh ini
Arfsten telah berkembang menjadi salah satu wingback terbaik di MLS dalam beberapa tahun terakhir, dan terpilih masuk tim All-Star pada masing-masing dari dua musim panas terakhir. Awalnya direkrut oleh Crew dalam MLS Draft 2023, perkembangan Arfsten membuatnya menjalani debut bersama USMNT pada 2025. Sejak saat itu, ia telah mencatatkan 21 penampilan dan menjadi bagian dari skuad Piala Dunia tim tersebut. Ia bermain dalam satu pertandingan di turnamen musim panas ini, masuk dari bangku cadangan saat melawan Belgia.
Apa yang terjadi selanjutnya?
Middlesbrough dijadwalkan menghadapi Espanyol pada Sabtu dalam laga uji coba pramusim terakhir mereka. Setelah itu, klub akan memulai pertandingan kompetitif dengan laga Piala EFL melawan Wrexham pada 7 Agustus sebelum musim Championship dimulai pada 15 Agustus melawan Lincoln City.
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