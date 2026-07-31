Arfsten dijadwalkan terbang ke Inggris dalam beberapa hari ke depan untuk menuntaskan kepindahannya ke Boro. Klub itu akan membayar biaya hingga $7,5 juta, kata sumber kepada GOAL, dengan jumlah tersebut juga mencakup add-on dan bonus. Sementara itu, Crew akan mempertahankan klausul penjualan kembali.

Boro sudah mengincar Arfsten selama beberapa waktu sebelum menuntaskan kesepakatan ini. Klub itu mengejar bek/sayap berusia 25 tahun tersebut pada musim panas lalu, sementara klub Prancis Toulouse juga mengajukan tawaran untuk merekrut Arfsten pada 2025.

Kabar transfer Arfsten pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.