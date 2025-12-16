Sumardji: Timnas SEA Games Sekarang Tim Paling Tak Masuk Akal

“Kalau ditanya sebenarnya apa? Saya sendiri, jujur saja ini saya blak-blakan saja, kalau ngomong itu apa adanya lah. Saya jujur saja bawa tim paling sulit, paling susah, dan menurut saya yang paling tidak masuk akal, ya baru kali ini di SEA Games ini,” beber Sumardji.

“Kenapa? Dari sisi persiapan, itu jauh lebih matang kalau menurut saya. BTN mencarikan lawan yang boleh dikatakan kualitasnya lebih baik. Kita pilih Mali, India, sudah kita persiapkan. Selanjutnya di Chiangmai pun berkaitan dengan fasilitas hotel dan lain-lain itu juga kita persiapkan dengan baik.”

“Yang saya juga heran kualitas para pemain yang kita bawa ini luar biasa. Yang dulu-dulu boleh dikatakan diaspora tidak turut serta di SEA Games, sekarang ini ikut. Kurang apa coba kami mempersiapkan itu semua dalam hati dan feeling saya di awal mestinya harusnya baik, paling tidak bisa final.”

“Makanya ketika [lihat] hasilnya, saya bingung juga. Saya enggak tahu waktu itu ada viral saya yang termenung. Saya terkaget-kaget, memang menurut saya ini aneh. Saya sudah terbiasa bawa tim, bukan saya mengecilkan ya, kalau di Asia Tenggara saya belum pernah kalah lawan Filipina.”

“Yang kedua yang bikin saya juga terkaget-kaget, lawan Myanmar. Padahal menurut saya, lawan Myanmar kita bisa clean sheet, dan kita bisa cetak gol lebih dari tiga. Tapi faktanya, kita kebobolan dulu. Saya kira mungkin teman-teman bisa melihat statistik pertandingan, baik ketika melawan Filipina dan juga ketika melawan Myanmar.”