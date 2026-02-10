FFI
Sukses Cetak Sejarah, FFI 'Hadiahi' Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Kontrak Hingga 2028
Misi besar menuju Piala Dunia
Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar secara resmi menegaskan komitmen federasi untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk membangun skuat Timnas Futsal yang kompetitif di level internasional. FFI memastikan bahwa segala kebutuhan teknis dan fasilitas pendukung akan dipenuhi demi menjaga tren positif perkembangan tim.
Pihak federasi juga mengonfirmasi bahwa posisi Souto sebagai Direktur Teknik sekaligus pelatih utama tetap aman hingga tahun 2028. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas kepemimpinan di dalam tim, mengingat visi jangka panjang yang telah dirancang bersama. Michael menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam membangun kekuatan futsal nasional.
Fokus utama dari kerja sama jangka panjang ini adalah membawa Indonesia mencapai Piala Dunia Futsal 2028. Federasi percaya bahwa dengan waktu persiapan yang cukup dan dukungan fasilitas yang mumpuni, target ambisius tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Sinergi antara kebijakan federasi dan kecerdasan taktis pelatih diharapkan mampu mencapai mimpi tersebut.
Performa Timnas Futsal di bawah asuhan Hector Souto
Di bawah komando Hector Souto, Timnas Futsal Indonesia telah bertransformasi menjadi kekuatan yang disegani tak hanya di ASEAN, tetapi juga di Asia. Pencapaian terbaru sebagai runner-up Piala Asia Futsal 2026 menjadi bukti nyata progres tersebut. Meski harus mengakui keunggulan Iran lewat adu penalti yang dramatis dengan skor 5-6 setelah bermain imbang 5-5, performa Indonesia menuai pujian luas karena mampu merepotkan raksasa futsal Asia.
Keberhasilan ini melengkapi catatan impresif Souto yang sebelumnya berhasil memutus dominasi Thailand di Asia Tenggara. Ia sukses membawa Indonesia merengkuh gelar juara Piala AFF untuk pertama kalinya sejak tahun 2010. Tak hanya itu, raihan medali emas di ajang SEA Games juga menjadi torehan sejarah baru, membuktikan bahwa peta kekuatan futsal di kawasan ini telah resmi bergeser.
"Indonesia sangat puas"
"Ya, kalau saya sih sama sekali tidak pernah sedikit pun terpikir untuk mengganti pelatih. Saya sangat puas. Indonesia sangat puas," ujar Michael Sianipar kepada awak media. "Saya yakin semua komunitas futsal sangat puas. Bahkan saya akan bilang bahwa Indonesia sangat beruntung, sangat beruntung punya pelatih seperti Hector."
“Misi yang kami sepakati bersama coach Hector membawa Indonesia ke Piala Dunia Futsal 2028. Oleh karena itu, federasi akan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai target tersebut. Kami di federasi punya tugas bisa memfasilitasi. Bukan sekedar mempertahankan, tapi memfasilitasi visi pelatih Hector mengembangkan Timnas seperti apa, butuh apa."
Apa selanjutnya?
Setelah kesuksesan di level regional dan kontinental, tantangan besar berikutnya bagi Hector Souto adalah merancang program kerja jangka panjang menuju Piala Dunia 2028. Evaluasi mendalam dari hasil Piala Asia akan menjadi landasan untuk memperkuat komposisi skuad, terutama dalam meningkatkan kedalaman tim untuk menghadapi lawan dengan intensitas tinggi.
Terdekat, Skuad Garuda akan berlaga di ajang Piala AFF Futsal 2026, yang dijadwalkan digelar di Thailand pada April mendatang.
