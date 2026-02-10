Sukses Cetak Sejarah, FFI 'Hadiahi' Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto Kontrak Hingga 2028

Ketua Federasi Futsal Indonesia (FFI) Michael Sianipar secara resmi menegaskan komitmen federasi untuk memberikan dukungan penuh kepada pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto. Keputusan ini diambil sebagai langkah strategis untuk membangun skuat Timnas Futsal yang kompetitif di level internasional. FFI memastikan bahwa segala kebutuhan teknis dan fasilitas pendukung akan dipenuhi demi menjaga tren positif perkembangan tim.

Pihak federasi juga mengonfirmasi bahwa posisi Souto sebagai Direktur Teknik sekaligus pelatih utama tetap aman hingga tahun 2028. Langkah ini diambil guna menjamin stabilitas kepemimpinan di dalam tim, mengingat visi jangka panjang yang telah dirancang bersama. Michael menekankan bahwa konsistensi adalah kunci utama dalam membangun kekuatan futsal nasional.

Fokus utama dari kerja sama jangka panjang ini adalah membawa Indonesia mencapai Piala Dunia Futsal 2028. Federasi percaya bahwa dengan waktu persiapan yang cukup dan dukungan fasilitas yang mumpuni, target ambisius tersebut bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Sinergi antara kebijakan federasi dan kecerdasan taktis pelatih diharapkan mampu mencapai mimpi tersebut.