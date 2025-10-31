"Sudah Selesai..." - Manajer Real Madrid Xabi Alonso Tanggapi Permintaan Maaf Vinicius Junior Usai Ngamuk Saat Diganti Di El Clasico

Winger Brasil tersebut sedang dalam performa terbaiknya dalam kemenangan El Clasico 2-1 atas rival abadinya, Barcelona, di Santiago Bernabeu, menampilkan permainan gemilang yang berulang kali meresahkan pertahanan tim tamu. Meskipun tampil gemilang di sayap kiri, ia justru ditarik keluar oleh Xabi Alonso pada menit ke-72.

"Saya? Saya? Pak, Pak! Saya?" teriak Vini Jr tak percaya saat Alonso bersiap memasukkan Rodrygo di babak kedua. Pemain Madrid bernomor punggung 7 itu meninggalkan lapangan dengan wajah murka atas keputusan Alonso dan langsung menuju terowongan. "Saya selalu... Saya meninggalkan tim. Saya pergi. Lebih baik saya pergi," gumamnya sambil berlari ke ruang ganti alih-alih bergabung dengan rekan satu timnya di bangku cadangan.

Ia akhirnya kembali ke bangku cadangan sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan, tetapi reaksinya menuai banyak kecaman. Menurut laporan di Spanyol, Real Madrid tidak senang dengan perilaku Vini dan menganggap tindakannya tidak dapat dibenarkan. Namun, mereka dilaporkan memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda institusional atau tindakan disipliner apa pun.

Setelah insiden tersebut, Vini mengeluarkan permintaan maaf kepada publik. "Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh Madridista atas reaksi saya ketika digantikan di El Clasico," tulisnya dalam sebuah pernyataan di X pada hari Rabu. "Seperti yang telah saya lakukan secara langsung dalam latihan hari ini, saya juga ingin sekali lagi meminta maaf kepada rekan satu tim, klub dan presiden. Terkadang semangat mengalahkan saya karena saya selalu ingin menang dan membantu tim. Karakter kompetitif saya berasal dari kecintaan saya terhadap klub ini dan segala yang diwakilinya. Saya berjanji untuk terus berjuang setiap detik demi kebaikan Real Madrid, seperti yang telah saya lakukan sejak hari pertama."