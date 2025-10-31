Getty/GOAL
"Sudah Selesai..." - Manajer Real Madrid Xabi Alonso Tanggapi Permintaan Maaf Vinicius Junior Usai Ngamuk Saat Diganti Di El Clasico
Vinicius mengeluarkan permintaan maaf setelah insiden di pinggir lapangan saat El Clasico
Winger Brasil tersebut sedang dalam performa terbaiknya dalam kemenangan El Clasico 2-1 atas rival abadinya, Barcelona,
di Santiago Bernabeu, menampilkan permainan gemilang yang berulang kali meresahkan pertahanan tim tamu. Meskipun tampil gemilang di sayap kiri, ia justru ditarik keluar oleh Xabi Alonso pada menit ke-72.
"Saya? Saya? Pak, Pak! Saya?" teriak Vini Jr tak percaya saat Alonso bersiap memasukkan Rodrygo di babak kedua. Pemain Madrid bernomor punggung 7 itu meninggalkan lapangan dengan wajah murka atas keputusan Alonso dan langsung menuju terowongan. "Saya selalu... Saya meninggalkan tim. Saya pergi. Lebih baik saya pergi," gumamnya sambil berlari ke ruang ganti alih-alih bergabung dengan rekan satu timnya di bangku cadangan.
Ia akhirnya kembali ke bangku cadangan sebelum peluit tanda berakhirnya pertandingan, tetapi reaksinya menuai banyak kecaman. Menurut laporan di Spanyol, Real Madrid tidak senang dengan perilaku Vini dan menganggap tindakannya tidak dapat dibenarkan. Namun, mereka dilaporkan memutuskan untuk tidak menjatuhkan denda institusional atau tindakan disipliner apa pun.
Setelah insiden tersebut, Vini mengeluarkan permintaan maaf kepada publik. "Hari ini saya ingin meminta maaf kepada seluruh Madridista atas reaksi saya ketika digantikan di El Clasico," tulisnya dalam sebuah pernyataan di X pada hari Rabu. "Seperti yang telah saya lakukan secara langsung dalam latihan hari ini, saya juga ingin sekali lagi meminta maaf kepada rekan satu tim, klub dan presiden. Terkadang semangat mengalahkan saya karena saya selalu ingin menang dan membantu tim. Karakter kompetitif saya berasal dari kecintaan saya terhadap klub ini dan segala yang diwakilinya. Saya berjanji untuk terus berjuang setiap detik demi kebaikan Real Madrid, seperti yang telah saya lakukan sejak hari pertama."
Klarifikasi Alonso mengenai hubungannya dengan Vinicius Jr.
Setelah El Clasico, Alonso mengatakan kepada para wartawan bahwa ia akan berbicara dengan pemain berusia 25 tahun itu. "Karakter Vini? Ada kepribadian yang berbeda di setiap ruang ganti. Saat ini kami akan menikmati kemenangan, lalu kami akan berbicara, tentu saja," kata sang manajer.
Pada hari Jumat, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Valencia, Alonso mengomentari permintaan maaf Vini Jr., yang menegaskan bahwa masalah tersebut kini dianggap telah selesai. "Apakah Vinicius sudah meminta maaf kepada saya? Kami sudah bertemu dengan semua orang pada hari Rabu, dan Vinicius sangat baik. Dia berbicara jujur
dan sangat baik. Bagi saya, itu sudah menyelesaikan masalah."
Ketika ditanya tentang apakah tidak masalah jika namanya tidak disebut dalam pernyataan maaf Vini, Alonso berkomentar: "Itu adalah pernyataan yang sangat berharga dan sangat positif. Dia menunjukkan kejujurannya; dia berbicara dari hati. Apa yang dia katakan adalah hal yang paling penting, dan saya sangat puas. Saya sudah mengatakannya, saya sangat bangga dan masalah ini telah diselesaikan pada hari Rabu itu sendiri. Kami berlatih dengan baik kemarin, saya melihat Vini bermain dengan baik, dan kami semua berada di perahu yang sama dan mendayung ke arah yang sama."
Mantan manajer Bayer Leverkusen itu juga menegaskan bahwa Vini tidak akan ditegur. "Sudah selesai. Kami akan bertanding besok dan tidak akan ada pembalasan terhadapnya," ujarnya, sebelum menambahkan: "Saya pikir tim, dan semua orang, termasuk Vinicius, fokus pada hal yang paling penting. Semua orang ingin berada di lapangan. Fokusnya sama. Kami ingin melanjutkan dengan aman."
Perselisihan Alonso tidak akan memengaruhi rencana perpanjangan kontrak Vinicius Jr.
Dalam beberapa bulan terakhir, spekulasi semakin meningkat mengenai masa depan Vinicius Jr. di Madrid, menyusul kebuntuan negosiasi kontrak antara sang pemain dan klub. Penyerang Brasil tersebut dilaporkan menuntut kenaikan gaji yang akan membuatnya mendapat penghasilan yang sama dengan rekan setimnya Kylian Mbappe, yang saat ini merupakan pemain dengan gaji tertinggi di Madrid.
Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa baik Vini Jr. maupun Los Blancos bersedia untuk terus bersama. "Cinta saya untuk klub ini tidak akan pernah berubah," katanya baru-baru ini, meskipun posisinya di klub tampaknya telah terpengaruh setelah kedatangan Mbappe.
Meskipun belum ada tanggal baru untuk negosiasi lebih lanjut, diperkirakan semua pihak terkait akan mencapai kesepakatan sebelum musim panas mendatang. Laporan menunjukkan bahwa Madrid ingin mempertahankan Vini Jr. setidaknya hingga 2030, dengan kontraknya saat ini berakhir pada 2027.
Akankah Vinicius Jr. menjadi starter melawan Valencia?
Dalam beberapa bulan pertamanya di Bernabeu, Alonso telah menegaskan bahwa ia sangat yakin dengan rotasi skuad; Los Merengues belum pernah menurunkan starting XI yang sama dalam pertandingan berturut-turut. Sedangkan untuk Vinicius Jr, ia hanya bermain penuh 90 menit sebanyak tiga kali dalam 13 penampilan musim ini. Meskipun reaksinya saat digantikan melawan Barcelona mungkin memengaruhi keputusan Alonso untuk mencadangkannya melawan Valencia, masih harus dilihat apakah sang pelatih akan mengembalikan pemain Brasil itu ke starting XI atau memberi Rodrygo kesempatan lagi di sayap kiri.
