Sudah Pulih, Lille Bawa Calvin Verdonk Sambangi Klub Kasta Empat Prancis
Lille menjalani pertandingan 32 Besar Coupe de France
Penggawa timnas Indonesia Calvin Verdonk berpeluang kembali merasakan atmosfer pertandingan setelah selama hampir satu bulan menepi akibat sanski kartu merah dan cedera. Pelatih Lille Bruno Genesio memastikan Verdonk masuk ke dalam skuad saat mereka bertamu ke kandang US Lusitanos Saint-Maur, klub National 2 atau kompetisi kasta keempat di Prancis, untuk melakoni pertandingan babak 32 Besar Coupe de France, Sabtu (20/12) malam WIB.
Calvin Verdonk tidak merumput sejak 23 November
Verdonk terpaksa absen di sejumlah pertandingan Lille, baik di Ligue 1 maupun Liga Europa sejak 23 November lalu. Di saat sedang menjalani sanksi dua laga akibat kartu merah, Verdonk justru mendapatkan cedera ketika sedang mengikuti latihan tim. Posisi Verdonk ditempati Romain Perraud yang pada laga terakhir Ligue 1 di 2025 melawan Auxerre mendapat kartu merah.
Genesio tak menjamin Verdonk dimainkan sejak menit pertama
Genesio mengatakan, Verdonk bersama Alexsandro yang juga baru pulih dari cedera, kini kondisinya makin membaik, sehingga tidak ada alasan untuk tak membawa kedua pemain tersebut.
“Kami harus lebih berhati-hati dengan Alex dibandingkan Calvin. Kita akan lihat bagaimana perkembangan mereka masing-masing besok (hari ini). Mereka pasti akan masuk ke dalam skuad. Kemudian kita akan lihat apakah mereka akan menjadi starter, apakah mereka akan duduk di bangku cadangan, berapa lama mereka bisa bermain, dan sebagainya,” ungkap Genesio.
Terkait perkembangan Alexsandro yang sudah absen sejak pertengahan September, Genesio mengatakan: “Kami harus mengambil tindakan pencegahan, dan melakukan yang terbaik agar dia (Alex) kompetitif pada hari Sabtu, dan siap untuk pertandingan tanggal 3 [Januari] melawan Rennes.”
Sang pelatih mencari solusi di sektor pertahanan
Lille memang sedang menghadapi masalah di lini belakang akibat pemain cedera dan sanksi kartu merah. Genesio berencana memasukkan sejumlah pemain muda ke dalam tim.
“Saya sudah mengatakannya minggu lalu, tugas kami adalah menemukan solusi untuk masalah, dan bukan menambah masalah. Jika tidak, itu berarti kami tidak terlalu berguna. Memang benar, ini sangat berat, karena kami memiliki dua bek tengah yang cedera, ditambah Nathan [Ngoy] diskors setelah kartu merahnya melawan Auxerre,” jelas Genesio.
“Jadi, sekarang kami memiliki beberapa pemain muda yang dapat menggantikan mereka, dan mungkin beberapa pemain berpengalaman yang dapat bermain di posisi itu, meski bukan posisi pilihan mereka. Jadi, kami akan menemukan solusinya.”
