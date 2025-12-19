Sudah Pulih, Lille Bawa Calvin Verdonk Sambangi Klub Kasta Empat Prancis

Genesio mengatakan, Verdonk bersama Alexsandro yang juga baru pulih dari cedera, kini kondisinya makin membaik, sehingga tidak ada alasan untuk tak membawa kedua pemain tersebut.

“Kami harus lebih berhati-hati dengan Alex dibandingkan Calvin. Kita akan lihat bagaimana perkembangan mereka masing-masing besok (hari ini). Mereka pasti akan masuk ke dalam skuad. Kemudian kita akan lihat apakah mereka akan menjadi starter, apakah mereka akan duduk di bangku cadangan, berapa lama mereka bisa bermain, dan sebagainya,” ungkap Genesio.

Terkait perkembangan Alexsandro yang sudah absen sejak pertengahan September, Genesio mengatakan: “Kami harus mengambil tindakan pencegahan, dan melakukan yang terbaik agar dia (Alex) kompetitif pada hari Sabtu, dan siap untuk pertandingan tanggal 3 [Januari] melawan Rennes.”