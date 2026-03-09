Getty
'Sudah pergi' - Dietmar Hamann dengan tegas mencoret bintang Liverpool Mohamed Salah LAGI & menyarankan The Reds untuk merekrut Michael Olise sebagai penggantinya
Sistem permainan juga memiliki dampak.
Selama dekade terakhir, kemampuan Salah dalam mencetak gol dan menciptakan peluang gol hanyalah salah satu bagian dari kontribusinya, yang memungkinkan rekan setimnya memanfaatkan ruang ekstra, sehingga menciptakan peluang gol bagi Liverpool. Namun, momen-momen brilian tersebut tampaknya telah memudar.
Sistem permainan yang dikembangkan oleh Arne Slot juga berkontribusi pada gaya bermain tim saat ini, membuat striker atau winger sulit bersinar karena mereka kehilangan kendali atas permainan. Kendali inilah yang membuat mereka begitu hebat musim lalu; hal itu memudahkan penyerang untuk menciptakan peluang dan berani mengambil risiko. Gaya bermain saat ini membuat mereka terlalu rentan di lini belakang.
Salah tidak lagi memberikan dampak.
Hamman menyoroti penurunan performa Salah dan Liverpool, meskipun ia tetap optimis bahwa situasi dapat membaik sebelum akhir musim.
“Mereka semua sedang kesulitan, dan masalah dengan Mohamed Salah adalah bahwa, dalam performa yang dia tunjukkan selama dekade terakhir, dia tidak hanya mencetak dan menciptakan gol, tapi juga menciptakan ruang bagi pemain lain. Saya pikir semua orang di tim mendapat manfaat dari itu, dan sekarang hal itu hilang karena Salah tidak lagi sekuat dulu. Dia mencetak gol liga pertamanya sejak November atau sesuatu melawan Wolves,” kata Hamman kepada BOYLE Sports.
“Mohamed Salah mengalami kesulitan sejak Natal dua tahun lalu. Dia kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka, dan itu tidak berubah, tidak akan berubah. Dia mungkin mencetak gol sesekali, tapi dia tentu tidak memiliki pengaruh seperti dulu di Liverpool. Semoga kita akan melihat penampilan singkatnya dalam sembilan atau 10 pertandingan terakhir untuk membawa Liverpool masuk lima besar. Tapi saya pikir masa jayanya sudah berlalu.”
Pemain yang pantas menggantikan Salah
Legenda Jerman tersebut kemudian melihat Michael Olise sebagai pengganti yang sempurna untuk Mohamed Salah. Penyerang Bayern Munich tersebut telah menunjukkan performa terbaiknya untuk klub Bavaria tersebut musim ini.
“Bagi Liverpool, Michael Olise akan menjadi pilihan yang sempurna karena dia bermain di sisi kanan dan sering masuk ke dalam. Dia telah tampil brilian sejak bergabung dengan Bayern Munich,” jelas Hamman. “Dia sedikit tenang dalam beberapa minggu terakhir, tapi ada pemain lain yang menentukan hasil pertandingan. Tapi sekarang dengan Liga Champions dimulai lagi, saya pikir kita akan melihat performa terbaiknya lagi.
“Dia pemain yang luar biasa. Saya mungkin tidak bisa memikirkan pengganti yang lebih sempurna untuk Salah daripada dia. Bayern Munich akan enggan melepasnya karena saya tidak berpikir dia memiliki klausul dalam kontraknya.”
Peluang UCL untuk lolos semakin menipis.
Berdasarkan performa Liverpool musim ini, Hamman pesimistis tentang peluang tim untuk finis di posisi yang lebih baik di akhir musim. Liverpool saat ini berada di peringkat keenam klasemen, tiga poin di belakang Aston Villa yang berada di peringkat keempat. Situasi ini membuat mereka berisiko tereliminasi dari kompetisi Eropa tingkat atas.
“Saya pikir mereka mungkin bisa finis di posisi keempat dan masuk ke Liga Champions musim ini. Hasil pertandingan melawan Wolves benar-benar mengecewakan. Mereka hanya perlu memastikan mendapatkan cukup poin sekarang untuk finis di lima besar, karena posisi kelima sudah cukup. Namun, saya pikir ada tanda tanya besar,” kata Hamman.
