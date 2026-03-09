'Sudah pergi' - Dietmar Hamann dengan tegas mencoret bintang Liverpool Mohamed Salah LAGI & menyarankan The Reds untuk merekrut Michael Olise sebagai penggantinya

Hamman menyoroti penurunan performa Salah dan Liverpool, meskipun ia tetap optimis bahwa situasi dapat membaik sebelum akhir musim.

“Mereka semua sedang kesulitan, dan masalah dengan Mohamed Salah adalah bahwa, dalam performa yang dia tunjukkan selama dekade terakhir, dia tidak hanya mencetak dan menciptakan gol, tapi juga menciptakan ruang bagi pemain lain. Saya pikir semua orang di tim mendapat manfaat dari itu, dan sekarang hal itu hilang karena Salah tidak lagi sekuat dulu. Dia mencetak gol liga pertamanya sejak November atau sesuatu melawan Wolves,” kata Hamman kepada BOYLE Sports.

“Mohamed Salah mengalami kesulitan sejak Natal dua tahun lalu. Dia kesulitan mencetak gol dari permainan terbuka, dan itu tidak berubah, tidak akan berubah. Dia mungkin mencetak gol sesekali, tapi dia tentu tidak memiliki pengaruh seperti dulu di Liverpool. Semoga kita akan melihat penampilan singkatnya dalam sembilan atau 10 pertandingan terakhir untuk membawa Liverpool masuk lima besar. Tapi saya pikir masa jayanya sudah berlalu.”