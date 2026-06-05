"Sudah mendapat penilaian buruk": Apakah Max Eberl terancam segera dipecat dari FC Bayern München?

Memang, para petinggi telah memberikan tenggat waktu kepada Eberl, di mana ia dapat melanjutkan tugasnya untuk sementara waktu. Sport Bild melaporkan bahwa ia diizinkan untuk "terus bekerja dengan tenang" hingga rapat yang dimaksud.

Namun, jika keputusan jajaran petinggi ternyata negatif, hari-hari Eberl di Munich kemungkinan besar akan segera berakhir, meskipun ia memiliki kontrak kerja hingga 2027. Di industri ini, dianggap hampir mustahil bagi seorang direktur olahraga untuk mengelola operasional klub tanpa dukungan untuk masa depan.

"Diragukan" apakah FC Bayern akan memasuki musim 2026/27 dengan direktur olahraga tersebut jika perpanjangan kontrak tidak terwujud. Dan lanjutannya: "Saya tidak bisa membayangkan bahwa itu masuk akal. Itu akan sedikit aneh jika direktur olahraga bekerja, tetapi semua orang tahu bahwa ia akan segera pergi."