Latar belakang ketegangan ini adalah rapat dewan pengawas yang akan digelar pada Agustus mendatang, yang berpotensi menjadi hari penentuan bagi Eberl. Dalam podcast tersebut disebutkan bahwa "satu atau dua anggota" dari badan pengambil keputusan terpenting FC Bayern telah "menolak" perpanjangan kontrak Eberl.
Diterjemahkan oleh
"Sudah mendapat penilaian buruk": Apakah Max Eberl terancam segera dipecat dari FC Bayern München?
Memang, para petinggi telah memberikan tenggat waktu kepada Eberl, di mana ia dapat melanjutkan tugasnya untuk sementara waktu. Sport Bild melaporkan bahwa ia diizinkan untuk "terus bekerja dengan tenang" hingga rapat yang dimaksud.
Namun, jika keputusan jajaran petinggi ternyata negatif, hari-hari Eberl di Munich kemungkinan besar akan segera berakhir, meskipun ia memiliki kontrak kerja hingga 2027. Di industri ini, dianggap hampir mustahil bagi seorang direktur olahraga untuk mengelola operasional klub tanpa dukungan untuk masa depan.
"Diragukan" apakah FC Bayern akan memasuki musim 2026/27 dengan direktur olahraga tersebut jika perpanjangan kontrak tidak terwujud. Dan lanjutannya: "Saya tidak bisa membayangkan bahwa itu masuk akal. Itu akan sedikit aneh jika direktur olahraga bekerja, tetapi semua orang tahu bahwa ia akan segera pergi."
- getty
Hoeneß menjadi "penentu" bagi Eberl
Presiden Kehormatan Uli Hoeneß tampaknya sekali lagi akan menjadi "penentu". Tanpa dukungan sang pemilik klub, konon Eberl tidak akan mampu mempertahankan posisinya. Namun, agar bisa mempertahankan pekerjaannya, Eberl harus "benar-benar berjuang".
Bahwa sang manajer tidak ingin menyerah tanpa perlawanan, sudah terlihat di lingkaran internal. Eberl sudah lama menyadari bahwa ia harus segera memberikan argumen-argumen olahraga untuk mengubah pandangan para kritikus di dewan pengawas. Untuk mempertahankan posisinya di FC Bayern, Eberl kini telah beralih ke "mode pertarungan".
Eberl menyoroti transfer-transfer yang tepat sasaran
Dalam hal ini, ia terutama menyoroti keberhasilannya di bursa transfer, yang telah meningkatkan kualitas skuad Munich secara signifikan. Dalam sebuah rapat pada bulan Februari, misalnya, ia menekankan perekrutan Michael Olise dan Luis Diaz, yang terjadi selama masa jabatannya di klub juara terbanyak Jerman tersebut.
Apakah langkah-langkah tepat ini cukup untuk meyakinkan para skeptis di dewan pengawas dan menghindari ancaman tersingkir pada bulan Agustus, kemungkinan besar akan menjadi salah satu pertanyaan paling menarik di musim panas sepak bola Munich.
- Getty Images
Transfer-transfer termahal FC Bayern München
Pemain Posisi Didatangkan dari Tahun Biaya transfer Harry Kane Penyerang Tottenham Hotspur 2023 95 juta euro Lucas Hernandez Pertahanan Atletico Madrid 2019 80 juta euro Luis Diaz Serangan FC Liverpool 2025 70 juta euro Matthijs de Ligt Pertahanan Juventus 2022 67 juta euro Michael Olise Serangan Crystal Palace 2024 53 juta euro