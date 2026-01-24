Sudah Habiskan Banyak Uang Di Musim Panas, Arne Slot Ungkap Rencana Transfer Liverpool

Slot telah memberikan penilaian jujur tentang rencana transfer Liverpool untuk sisa bulan Januari, secara efektif menepis kemungkinan pengeluaran reaktif. Dengan bursa transfer yang akan ditutup pada 2 Februari, spekulasi telah beredar bahwa juara bertahan Liga Primer itu akan mencari penguatan untuk menutupi kekurangan signifikan dalam skuad mereka. Namun, Slot telah berupaya untuk mengelola ekspektasi pendukung, menyatakan bahwa ia tidak mengantisipasi adanya wajah baru yang akan datang.

"Itulah yang saya harapkan," Slot mengakui ketika ditanya apakah bursa transfer akan berlalu tanpa aktivitas besar. "Tapi saya selalu mengatakan bahwa ketika ada peluang di bursa transfer di mana kami pikir kami dapat memperkuat skuad, klub ini akan selalu berusaha melakukannya. Tetapi saat ini saya memperkirakan sebagian besar akan tetap sama."

Pendekatan ini menandai perubahan signifikan dari bursa transfer musim panas, di mana Liverpool secara agresif merestrukturisasi skuad mereka. Klub tersebut memecahkan rekor transfer Inggris dua kali dalam satu bursa transfer, menghabiskan hampir £450 juta untuk membangun tim yang mampu mempertahankan gelar mereka.