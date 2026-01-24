AFP
Sudah Habiskan Banyak Uang Di Musim Panas, Arne Slot Ungkap Rencana Transfer Liverpool
Slot tak ingin melakukan 'pembelian panik'
Slot telah memberikan penilaian jujur
tentang rencana transfer Liverpool untuk sisa bulan Januari, secara efektif menepis kemungkinan pengeluaran reaktif. Dengan bursa transfer yang akan ditutup pada 2 Februari, spekulasi telah beredar bahwa juara bertahan Liga Primer itu akan mencari penguatan untuk menutupi kekurangan signifikan dalam skuad mereka. Namun, Slot telah berupaya untuk mengelola ekspektasi pendukung, menyatakan bahwa ia tidak mengantisipasi adanya wajah baru yang akan datang.
"Itulah yang saya harapkan," Slot mengakui ketika ditanya apakah bursa transfer akan berlalu tanpa aktivitas besar. "Tapi saya selalu mengatakan bahwa ketika ada peluang di bursa transfer di mana kami pikir kami dapat memperkuat skuad, klub ini akan selalu berusaha melakukannya. Tetapi saat ini saya memperkirakan sebagian besar akan tetap sama."
Pendekatan ini menandai perubahan signifikan dari bursa transfer musim panas, di mana Liverpool secara agresif merestrukturisasi skuad mereka. Klub tersebut memecahkan rekor transfer Inggris dua kali dalam satu bursa transfer, menghabiskan hampir £450 juta untuk membangun tim yang mampu mempertahankan gelar mereka.
- AFP
Masalah cedera
Keputusan untuk menahan diri di bursa transfer diambil meskipun krisis cedera yang semakin meningkat telah mengurangi kedalaman skuad di area-area kunci. The Reds telah terguncang oleh absennya Alexander Isak dalam jangka panjang, serta Conor Bradley dan Giovanni Leoni. Kehilangan Isak bersama dengan kemampuan bertahan Bradley dan Leoni yang serbaguna, telah membuat sang juara kekurangan pilihan di kedua ujung lapangan.
Slot mengakui rasa frustrasi karena kehilangan tiga pemain kunci secara bersamaan, dan mengakui bahwa parahnya situasi tersebut membuatnya lengah. "Saya tidak menyangka Giovanni Leoni, Alexander Isak, dan Conor Bradley tidak akan tersedia untuk waktu yang begitu lama," akunya. "Tetapi saya pikir tim ini telah berkali-kali menunjukkan, jika mereka tersedia, jika mereka bugar, kami sangat kompetitif melawan tim mana pun di dunia."
"Jadi ada banyak kepercayaan diri bagi saya untuk menatap masa depan, tetapi kebugaran tentu saja sulit diprediksi. Meskipun kami mengalami cedera, kami tetap akan mampu bersaing."
Percaya diri dalam persaingan empat besar
Tekanan untuk merekrut pemain semakin diperparah oleh kondisi klasemen Liga Primer yang genting. Liverpool saat ini berada di posisi keempat, tetapi persaingan untuk memperebutkan tempat di zona Liga Champions semakin ketat, dengan hanya selisih empat poin dari rival berat mereka Everton di posisi ke-10. Performa buruk, ditambah dengan kurangnya opsi rotasi, dapat membuat The Reds merosot di klasemen dengan cepat.
Terlepas dari persaingan yang ketat, Slot tetap "sangat yakin" bahwa timnya akan mengamankan tiket Liga Champions untuk musim depan. "Saya sangat yakin karena saya bekerja dengan para pemain ini setiap hari dan saya melihat kualitas yang mereka miliki. Tetapi selalu sulit untuk memprediksi masa depan. Jika semua pemain ini tetap tersedia, saya pikir kita berada di posisi yang sangat baik," katanya.
Hal ini dibuktikan pada Kamis (22/1) WIB, ketika tim Liverpool yang kekurangan pemain masih berhasil meraih kemenangan impresif atas Marseille di Liga Champions, membuktikan bahwa skuad saat ini mempertahankan mentalitas juara bahkan di bawah tekanan.
- Getty Images Sport
Fokus hadapi Bournemouth
Dengan mengesampingkan pembicaraan transfer, fokus Liverpool kembali ke tugas domestik. The Reds akan bertandang ke pantai selatan untuk menghadapi Bournemouth, Minggu (25/1) dini hari WIB, berusaha untuk memperkuat posisi mereka di empat besar. Kemenangan di Eropa telah meningkatkan semangat, dan Slot berharap timnya dapat membawa momentum itu ke pertandingan ini.
Strategi manajer jelas: percayai proses dan pemain yang sudah ada di dalam tim. Meskipun sifat "tidak terduga" dari masalah kebugaran tetap menjadi ancaman yang terus ada, Slot mengandalkan kualitas rekrutan musim panasnya senilai £450 juta untuk memikul beban tersebut. Kecuali ada peluang pasar yang terlalu bagus untuk dilewatkan dalam beberapa hari mendatang, Liverpool akan terus maju dengan apa yang mereka miliki, yakin bahwa kualitas mereka cukup untuk mengatasi tantangan tersebut.
