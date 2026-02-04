"Sudah Gila!" - Liverpool Dicap 'Bodoh' Karena Rela Tebus Jeremy Jacquet Senilai £60 Juta

Pada hari terakhir bursa transfer Januari, Liverpool mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 Rennes untuk transfer Jacquet, dengan biaya £60 juta yang dilaporkan di media.

Setelah kedatangannya resmi diumumkan, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan: "Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Liverpool, salah satu klub sepakbola terbesar di dunia. Sangat penting juga bagi saya untuk mengakhiri petualangan saya di klub merah dan hitam dengan catatan yang baik, di klub tempat saya dibesarkan, klub yang sangat dekat di hati saya. Saya memasuki paruh kedua musim ini dengan keinginan untuk merasakan emosi yang luar biasa bersama rekan-rekan setim dan para penggemar."

Awalnya diperkirakan Chelsea akan menjadi tim Liga Primer yang akan merekrut Jacquet, tetapi The Reds telah mengambil langkah dan mengonfirmasi bahwa ia akan menghabiskan paruh kedua musim kembali bersama Rennes.