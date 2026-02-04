Getty/GOAL
"Sudah Gila!" - Liverpool Dicap 'Bodoh' Karena Rela Tebus Jeremy Jacquet Senilai £60 Juta
Liverpool resmikan transfer Jacquet
Pada hari terakhir bursa transfer Januari, Liverpool mengkonfirmasi bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan klub Ligue 1 Rennes untuk transfer Jacquet, dengan biaya £60 juta yang dilaporkan di media.
Setelah kedatangannya resmi diumumkan, pemain berusia 20 tahun itu mengatakan: "Saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Liverpool, salah satu klub sepakbola terbesar di dunia. Sangat penting juga bagi saya untuk mengakhiri petualangan saya di klub merah dan hitam dengan catatan yang baik, di klub tempat saya dibesarkan, klub yang sangat dekat di hati saya. Saya memasuki paruh kedua musim ini dengan keinginan untuk merasakan emosi yang luar biasa bersama rekan-rekan setim dan para penggemar."
Awalnya diperkirakan Chelsea akan menjadi tim Liga Primer yang akan merekrut Jacquet, tetapi The Reds telah mengambil langkah dan mengonfirmasi bahwa ia akan menghabiskan paruh kedua musim kembali bersama Rennes.
- AFP
Legenda Prancis mengejek The Reds soal banderol harga
Pengeluaran klub-klub Inggris dalam beberapa tahun terakhir memang kerap menuai kritik di Eropa. Banyak pengamat menilai kekuatan finansial mereka menciptakan persaingan yang tidak seimbang bagi klub-klub lain di benua biru yang memburu target transfer yang sama. Namun, juara Piala Dunia asal Prancis Christophe Dugarry menilai langkah Liverpool merekrut Jacquet justru menjadi bukti bahwa The Reds “kehilangan akal” di bursa transfer.
Ia mengatakan kepada RMC Sport: “Ini bukan untuk menyinggung sang pemain; sejujurnya, dia sama sekali tidak bersalah, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya karena dia pemain yang bagus. Ketika Anda menemukan pihak yang 'bodoh' seperti itu, selamat untuk Rennes."
“Rennes berhasil menemukan pihak yang bersedia dibodohi seperti Liverpool dengan nilai €72 juta.”
"Sepakbola telah kehilangan akal sehatnya"
Dugarry kemudian diingatkan bahwa Manchester United membayar jumlah yang hampir sama untuk merekrut Leny Yoro tahun lalu. Ia pun menanggapi, “Baiklah, tapi lihat saja hasilnya. Biarkan saja klub-klub Inggris itu terus mengirim puluhan juta euro."
“Ini bukan lagi sekadar perbedaan level dalam sepakbola, melainkan sepakbola yang sudah kehilangan akal sehatnya. Mari berhenti berpura-pura mencari pembenaran. Tidak ada pembenaran apa pun."
“Dan bahkan bagi Jacquet yang masih sangat muda, transfer ini akan memberikan tekanan besar kepadanya. Anak itu - yang jelas merupakan pemain sangat bagus - akan datang dengan bayang-bayang tekanan."
“Penampilannya akan dinilai secara berbeda, padahal dia tidak pantas mendapatkannya. Bagi kita yang memahami sepakbola, jangan mencoba membenarkan angka sebesar ini hanya karena Liverpool punya uang atau alasan lainnya. Itu tidak ada artinya."
“Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi, ini konyol. Tidak, ini bukan soal hukum penawaran dan permintaan. Ini benar-benar konyol.”
- Getty Images Sport
Liverpool memiliki prospek masa depan yang cerah di lini pertahanan
Meski biaya yang dikeluarkan jelas sangat besar untuk seorang pemain muda yang sebagian besar belum teruji, Liverpool membayar sesuai tuntutan pasar dan kini memiliki prospek bek berperingkat tinggi untuk masa depan. The Reds merekrut Giovanni Leoni pada musim panas lalu - meski bek asal Italia itu harus menerima nasib pahit karena mengalami cedera ACL tak lama setelah kedatangannya - dan tampaknya manajer Arne Slot kini memiliki sepasang bek tengah yang berpotensi berkembang menjadi salah satu yang terbaik di dunia di posisinya.
Untuk saat ini, kapten Virgil van Dijk masih akan memimpin lini pertahanan Liverpool, sementara Ibrahima Konate kembali ke starting XI dengan mencetak dalam kemenangan telak 4-1 atas Newcastle United. Keduanya diperkirakan kembali tampil di Anfield saat Liverpool menjamu Manchester City pada lanjutan Liga Primer, Minggu (8/2) malam WIB.
Iklan