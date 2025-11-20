"Sudah Gila!" - Eks Barcelona Jordi Alba Murka Lionel Messi Dibandingkan Dengan Lamine Yamal

Namun, Alba ingin menghindari diskusi tersebut. Ia mengatakan kepada El Larguero ketika menyebut tiga bintang Barca lainnya yang layak mendapatkan pujian yang sama seperti Yamal: “Saya pikir dia pemain hebat, tetapi ada yang lain di Barca, seperti Pedri, Gavi, [Frenkie] de Jong. Dan saya tidak menyebutkan banyak. Saya pikir membandingkannya dengan Leo... tidak ada bandingannya, tetapi itu karena Leo tidak punya saingan.”

Alba sedang bersiap untuk mengakhiri karier profesionalnya. Sementara peraih delapan Ballon d’Or itu telah berkomitmen untuk kontrak tiga tahun baru di Inter Miami, teman dekatnya telah memutuskan untuk pensiun di akhir play-off Piala MLS 2025.

Menjelaskan keputusan tersebut, bek berusia 36 tahun tersebut mengatakan: "Sejujurnya, secara fisik saya bisa bertahan satu atau dua tahun lagi. Tapi mengingat apa yang saya rasakan, terutama di awal musim, dan karena proyek-proyek baru yang akan datan"

"Ini keputusan yang matang, dan saya sangat yakin akan hal itu. Saya akan merindukan sepakbola, tapi saya senang dengan apa yang telah saya capai. Saya masih menikmati pertandingan-pertandingannya, tetapi rutinitas sehari-hari dan bepergian setiap pekan terasa lebih berat. Antusiasme yang Anda miliki di usia 20 tahun memudar. Ketika Anda memiliki keluarga, itu terlihat."