Getty Images/Goal
"Sudah Gila!" - Eks Barcelona Jordi Alba Murka Lionel Messi Dibandingkan Dengan Lamine Yamal
Messi vs Yamal: Lulusan La Masia yang selalu dibandingkan
Alba, yang menghabiskan banyak tahun bahagia bersama pemain ikonik Argentina itu di Camp Nou dan sekarang menjadi rekan satu klub dengan La Pulga di klub MLS Inter Miami, selalu menganggap Messi sebagai yang terbaik di dunia.
Yamal, di usia 18 tahun, menunjukkan tanda-tanda bahwa ia bisa menapaki jalan yang sama. Rekor-rekor baru tercipta di sekitar pemain muda tersebut setelah menjalani debut seniornya di usia 15 tahun. Sebagai penyerang kidal yang lincah melewati lawan dan memiliki insting mencetak gol yang tajam, ia selalu disamakan dengan Messi.
- Getty/GOAL
"Tidak ada yang seperti Messi!"
Namun, Alba ingin menghindari diskusi tersebut. Ia mengatakan kepada El Larguero ketika menyebut tiga bintang Barca lainnya yang layak mendapatkan pujian yang sama seperti Yamal: “Saya pikir dia pemain hebat, tetapi ada yang lain di Barca, seperti Pedri, Gavi, [Frenkie] de Jong. Dan saya tidak menyebutkan banyak. Saya pikir membandingkannya dengan Leo... tidak ada bandingannya, tetapi itu karena Leo tidak punya saingan.”
Alba sedang bersiap untuk mengakhiri karier profesionalnya. Sementara peraih delapan Ballon d’Or itu telah berkomitmen untuk kontrak tiga tahun baru di Inter Miami, teman dekatnya telah memutuskan untuk pensiun di akhir play-off Piala MLS 2025.
Menjelaskan keputusan tersebut, bek berusia 36 tahun tersebut mengatakan: "Sejujurnya, secara fisik saya bisa bertahan satu atau dua tahun lagi. Tapi mengingat apa yang saya rasakan, terutama di awal musim, dan karena proyek-proyek baru yang akan datan"
"Ini keputusan yang matang, dan saya sangat yakin akan hal itu. Saya akan merindukan sepakbola, tapi saya senang dengan apa yang telah saya capai. Saya masih menikmati pertandingan-pertandingannya, tetapi rutinitas sehari-hari dan bepergian setiap pekan terasa lebih berat. Antusiasme yang Anda miliki di usia 20 tahun memudar. Ketika Anda memiliki keluarga, itu terlihat."
Akankah Suarez mengikuti jejak Alba & Busquets?
Sergio Busquets menuju ke arah yang sama, saat ia bersiap untuk gantung sepatu, dengan Alba menambahkan tentang mantan legenda Barcelona itu: "Pensiunnya? Jelas, keputusan ini sangat pribadi. Kami telah membicarakan situasi yang kami alami sepanjang tahun. Ini adalah keputusan untuk kita masing-masing. Saya beruntung bisa satu tim dan berteman dengannya; keluarga kami juga rukun. Kami tinggal sangat dekat di daerah yang sama.”
Luis Suarez adalah mantan bintang Barca lainnya yang belum memutuskan masa depannya. Striker Uruguay itu berjuang melawan masalah lutut belakangan ini, tetapi terus mencetak gol menjelang usia 39 tahun di bulan Januari.
Alba menambahkan tentang kemungkinan Suarez bermain bersama Messi: “Itulah dia. Saya tidak tahu apakah dia masih terikat kontrak selama bertahun-tahun, tetapi itu keputusan masing-masing. Ini bukan lagi tentang berganti tim, ini tentang berhenti bermain sepakbola, sesuatu yang telah Anda lakukan sepanjang hidup Anda. Saya akan sedih, tetapi itu tidak sulit bagi saya. Saya telah menerimanya dan saya menjalaninya dengan tenang.”
- Getty/GOAL
Reuni MSN: Akankah Neymar bermain bersama Messi & Suarez lagi?
Messi dan Suarez dikabarkan bisa melihat lini serang legendaris 'MSN' mereka, bersama Neymar, bereuni pada tahun 2026. Hal ini dikarenakan superstar Brasil tersebut akan segera mengakhiri kontraknya di Santos dan menuju status bebas transfer.
Kepindahannya ke Florida akan menarik banyak perhatian di seluruh dunia. Tetapi, sorotan pada Yamal juga tak akan pernah luntur, dengan sang pemain muda tampaknya ditakdirkan untuk menjadi pemain hebat – beberapa pihak menduga ia bisa melampaui pencapaian Messi dalam meraih Ballon d'Or. Yamal berada di posisi kedua dalam pemungutan suara Bola Emas 2025, di belakang Ousmane Dembele, tetapi ia memiliki banyak waktu untuk meraih itu di tahun-tahun mendatan.
Iklan