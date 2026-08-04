Getty
Diterjemahkan oleh
Striker Amerika Serikat yang mencuri perhatian di Piala Dunia muncul sebagai target transfer mengejutkan Tottenham
Bintang Piala Dunia ditawarkan ke Tottenham Hotspur
Balogun, 25, telah ditawarkan kepada Tottenham melalui perantara, menurut laporan dari The Sun. De Zerbi sedang aktif mencari penyerang yang andal untuk memberikan kedalaman skuad yang krusial. Balogun meninggalkan Arsenal pada 2023, setelah hanya mencatatkan 10 penampilan dan mencetak dua gol selama waktunya di klub tersebut.
Namun, perwakilan sang pemain mendekati Tottenham secara langsung dengan sebuah proposal. Kontraknya saat ini dengan Monaco berakhir pada 30 Juni 2028, tetapi ketersediaannya dengan biaya yang masuk akal membuatnya menjadi opsi yang menarik.
Ketidakpastian seputar peran jangka panjangnya di Prancis telah menguntungkan klub London utara itu, yang sedang mengevaluasi opsi serangan mereka dengan cermat.
- Getty Images
Kontroversi kartu merah Donald Trump
Balogun baru-baru ini menjadi sorotan dalam kampanye Piala Dunia yang penuh peristiwa, dengan mencetak tiga gol dalam dua penampilan pertamanya. Namun, ia menjadi pusat skandal terbesar dalam turnamen yang sarat kontroversi itu. Secara luar biasa, ia diizinkan bermain dalam laga fase gugur melawan Belgia meski menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina.
Keputusan mengejutkan ini diambil setelah tekanan dari Presiden AS Trump untuk membatalkan skorsing tersebut. Mengenang situasi ganjil itu, sang striker mengakui bahwa Amerika Serikat yang "gugup" dibuat "bingung" menjelang tersingkir dari Piala Dunia setelah intervensi Trump.
Terlepas dari drama di luar lapangan ini, kecepatan dan kemampuannya menciptakan ancaman dengan kedua kaki sangat selaras dengan atribut yang diharapkan De Zerbi.
De Zerbi berupaya membangun kembali setelah pertarungan degradasi
De Zerbi, yang secara ajaib menyelamatkan Tottenham dari degradasi musim lalu, bertekad membangun skuad tangguh yang mampu mengembalikan klub itu ke tempat yang semestinya di antara para raksasa Premier League.
Balogun bisa menjadi kunci proyek ini, setelah membuktikan kualitasnya dengan mencatatkan 91 penampilan dan 31 gol untuk Monaco. Jika kesepakatan menemui jalan buntu, Tottenham memiliki alternatif. Penyerang Chelsea Nicolas Jackson telah ditawarkan kepada klub itu, meski ia juga diminati Aston Villa dan Newcastle United. Striker Galatasaray Victor Osimhen tetap masuk pertimbangan, tetapi banderol £65 juta hingga £70 juta saat ini dianggap terlalu mahal.
- (C)Getty Images
Apa langkah Tottenham selanjutnya?
Tottenham kini harus memutuskan apakah akan meluncurkan tawaran resmi untuk Balogun atau mengejar alternatif seperti Jackson. Jika Monaco setuju untuk bernegosiasi dengan biaya yang masuk akal, De Zerbi bisa mendapatkan peningkatan krusial untuk lini depannya. Pekan-pekan mendatang akan sangat krusial saat Tottenham berupaya merampungkan skuadnya dan memastikan mereka bersaing di papan atas klasemen.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami