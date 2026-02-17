Steve McClaren mengungkap apa yang menyebabkan ketegangan antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag di Manchester United

McClaren, yang pernah bekerja bersama Ten Hag dan sebelumnya menghabiskan waktu di Old Trafford sebagai tangan kanan Sir Alex Ferguson, menceritakan kepada podcast The Good, The Bad & The Football tentang bagaimana hubungan yang tegang antara Ronaldo dan manajernya di Manchester akhirnya pecah: “Ada banyak pertikaian di lapangan latihan itu. Ada banyak ‘yang saya inginkan dari Anda hanyalah ini, ini, ini, dan ini’. Itulah gaya kepelatihan Erik - Ronnie, ini tugasmu.

“Saya sering berkata kepada Ronnie, ‘yang dia [Ten Hag] inginkan darimu hanyalah, kamu adalah yang pertama menekan, lakukan satu lari, lakukan dua lari, dan mungkin lakukan yang ketiga jika kamu mau. Lalu, kembalilah ke tengah, jaga agar kita bisa merebut bola, dan kemudian kita bisa bermain kepadamu. Itu saja yang dia inginkan darimu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan bermain. Atau jika kamu tidak mau melakukannya, kamu tidak bisa bermain. Oke, atau dia [Ten Hag] tidak akan memilihmu. Aku bilang padamu, dia tidak akan memilihmu’.

“Ini bukan seperti, menurut saya orang lain akan melakukannya, dan itulah perbedaannya, orang lain akan melakukannya. Tapi Erik berkata, ‘Tidak, saya akan melakukannya, dan dia [Ronaldo] harus melakukannya, kalau tidak dia tidak akan bermain.’ Itu sedikit seperti pertarungan. Bukan pertarungan, tapi deadlock, dan siapa yang akan menang? Erik tetap pada pendiriannya. Aku pikir kebanyakan manajer akan menyesuaikan diri dengan itu. Beberapa manajer memang seperti itu. Tapi dia tetap pada pendiriannya.”