Steve McClaren mengungkap apa yang menyebabkan ketegangan antara Cristiano Ronaldo dan Erik ten Hag di Manchester United
Ronaldo berangkat ke Arab Saudi setelah kontraknya dengan Manchester United dibatalkan.
Ronaldo melihat kontraknya diputus pada tahap itu, membebaskannya untuk akhirnya bergabung dengan Saudi Pro League. Pada usia 41 tahun, ia masih terikat dengan Al-Nassr untuk saat ini - meskipun pembicaraan transfer semakin ramai di tengah aksi mogok yang terjadi di Timur Tengah.
Ini bukan kali pertama Ronaldo mengungkapkan kekecewaannya dan menentang apa yang ia anggap sebagai perilaku tidak adil dan kepemimpinan yang buruk. Ia pernah mengatakan tentang Ten Hag, yang mengambil alih United pada musim panas 2022: “Saya tidak menghormati dia karena dia tidak menghormati saya. Jika Anda tidak menghormati saya, saya tidak akan pernah menghormati Anda.”
Terungkap: Mengapa Ronaldo dan Ten Hag berselisih di Manchester United
McClaren, yang pernah bekerja bersama Ten Hag dan sebelumnya menghabiskan waktu di Old Trafford sebagai tangan kanan Sir Alex Ferguson, menceritakan kepada podcast The Good, The Bad & The Football tentang bagaimana hubungan yang tegang antara Ronaldo dan manajernya di Manchester akhirnya pecah: “Ada banyak pertikaian di lapangan latihan itu. Ada banyak ‘yang saya inginkan dari Anda hanyalah ini, ini, ini, dan ini’. Itulah gaya kepelatihan Erik - Ronnie, ini tugasmu.
“Saya sering berkata kepada Ronnie, ‘yang dia [Ten Hag] inginkan darimu hanyalah, kamu adalah yang pertama menekan, lakukan satu lari, lakukan dua lari, dan mungkin lakukan yang ketiga jika kamu mau. Lalu, kembalilah ke tengah, jaga agar kita bisa merebut bola, dan kemudian kita bisa bermain kepadamu. Itu saja yang dia inginkan darimu. Jika kamu tidak bisa melakukannya, kamu tidak akan bermain. Atau jika kamu tidak mau melakukannya, kamu tidak bisa bermain. Oke, atau dia [Ten Hag] tidak akan memilihmu. Aku bilang padamu, dia tidak akan memilihmu’.
“Ini bukan seperti, menurut saya orang lain akan melakukannya, dan itulah perbedaannya, orang lain akan melakukannya. Tapi Erik berkata, ‘Tidak, saya akan melakukannya, dan dia [Ronaldo] harus melakukannya, kalau tidak dia tidak akan bermain.’ Itu sedikit seperti pertarungan. Bukan pertarungan, tapi deadlock, dan siapa yang akan menang? Erik tetap pada pendiriannya. Aku pikir kebanyakan manajer akan menyesuaikan diri dengan itu. Beberapa manajer memang seperti itu. Tapi dia tetap pada pendiriannya.”
Ronaldo mengaku masih memperhatikan hasil pertandingan Manchester United.
Ronaldo dituduh sengaja mengatur kepergiannya dari Old Trafford, dengan pemenang Ballon d’Or lima kali itu merasa frustrasi karena harus kembali ke tim United yang kini tak lagi sekuat saat dia meninggalkan klub tersebut untuk bergabung dengan Real Madrid pada 2009.
Dia masih memperhatikan hasil mereka, mengatakan kepada Piers Morgan pada 2025 saat ditanya apakah melihat Red Devils terjatuh dari puncak Premier League menyakitkan baginya: “Tentu saja. Tentu saja. Karena saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya memenangkan Liga Champions di sana, saya memenangkan Golden Ball, saya memenangkan sekitar 12, 13, 14 gelar di sana.
“Jadi saya ulangi, Manchester United masih ada di hati saya. Saya mencintai klub itu. Tapi kita semua harus jujur dan melihat diri kita sendiri dan berkata, ‘Dengarkan, mereka tidak berada di jalur yang baik’. Jadi, mereka perlu berubah dan menurut saya, itu tidak hanya tentang pelatih dan pemain.”
Carrick memimpin Red Devils menjelang jendela transfer berikutnya.
United telah mengikuti saran tersebut, dengan Ruben Amorim diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer pada awal 2026. Tugas kepelatihan sementara telah diserahkan kepada mantan gelandang Michael Carrick hingga akhir musim ini.
Dia telah memimpin tim dalam lima pertandingan tanpa kekalahan, termasuk empat kemenangan berturut-turut pada satu tahap, dan telah membawa Setan Merah kembali bersaing untuk kualifikasi Liga Champions. Lebih banyak dana diharapkan akan dihabiskan musim panas ini untuk merombak skuad yang - seperti yang disarankan Ronaldo - telah tampil di bawah standar selama terlalu lama.
