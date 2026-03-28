Sudah dua puluh tahun berlalu sejak Italia menjuarai Piala Dunia, namun Stefano Fiore masih memikirkannya. Dengan sedikit penyesalan, karena tidak menjadi bagian dari tim itu meskipun ia termasuk dalam skuad Azzurri asuhan Marcello Lippi. Alasannya? Dia sendiri yang menjelaskannya dalam wawancara kami: "Mungkin itu adalah tahun terpenting dalam karier saya," kata Fiore, "tetapi perselisihan yang saya alami dengan Ranieri di Valencia membuat saya kehilangan tempat di skuad timnas dan melewatkan Piala Dunia 2006, meskipun pada saat itu saya sudah masuk dalam skuad timnas. Ranieri-lah yang sangat menginginkan saya di Spanyol, namun kemudian dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memberi saya kesempatan bermain." Setelah beberapa pengalaman sebagai bagian dari staf Massimo Oddo, kini mantan gelandang tersebut sedang menanti proyek baru yang meyakinkannya, dan sementara itu, ia telah mengaktifkan mesin waktu dengan menelusuri kembali kariernya melalui berbagai anekdot dan cerita di balik layar.



