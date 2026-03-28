Sudah dua puluh tahun berlalu sejak Italia menjuarai Piala Dunia, namun Stefano Fiore masih memikirkannya. Dengan sedikit penyesalan, karena tidak menjadi bagian dari tim itu meskipun ia termasuk dalam skuad Azzurri asuhan Marcello Lippi. Alasannya? Dia sendiri yang menjelaskannya dalam wawancara kami: "Mungkin itu adalah tahun terpenting dalam karier saya," kata Fiore, "tetapi perselisihan yang saya alami dengan Ranieri di Valencia membuat saya kehilangan tempat di skuad timnas dan melewatkan Piala Dunia 2006, meskipun pada saat itu saya sudah masuk dalam skuad timnas. Ranieri-lah yang sangat menginginkan saya di Spanyol, namun kemudian dia hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak memberi saya kesempatan bermain." Setelah beberapa pengalaman sebagai bagian dari staf Massimo Oddo, kini mantan gelandang tersebut sedang menanti proyek baru yang meyakinkannya, dan sementara itu, ia telah mengaktifkan mesin waktu dengan menelusuri kembali kariernya melalui berbagai anekdot dan cerita di balik layar.
Stefano Fiore kepada CM: "Saat itu Stam melemparkan saya ke antara tanaman di Formello"
Bagaimana rasanya saat berusia 18 tahun berada di ruang ganti Parma bersama Zola, Sensini, Bucci, dan Dino Baggio?
"Ketika Parma membeliku, seharusnya aku tetap dipinjamkan ke Cosenza selama satu musim lagi, namun justru saat itulah aku dihadapkan pada titik balik terbesar dalam karierku. Pengalaman yang luar biasa, yang kualami tanpa tekanan dan kuterima sebagai anugerah dari langit."
Bisakah Anda menceritakan tentang tarian balet Asprilia?
"Mereka sangat menghibur, membuat setiap saat jadi menyenangkan dengan memutar musik Amerika Selatan dan menceritakan lelucon. Ada juga yang selalu mengikutinya, lho, Crippa selalu ada di barisan depan."
Seperti apa Ancelotti sebagai pelatih di awal kariernya?
"Dia disukai semua orang, sama seperti sekarang. Dia dicap sebagai 'pengikut Sacchi' dan terjebak dalam formasi 4-4-2 tanpa gelandang serang, namun seiring berjalannya waktu, dia berubah dan menyadari bahwa para pemainlah yang menentukan."
Pelatih mana yang paling sering membuatmu kesulitan?
"Saat bersama Zaccheroni di Lazio, kami tidak bisa saling memahami dalam hal taktik, tapi orang yang benar-benar tidak cocok denganku adalah Claudio Ranieri di Valencia."
Bisakah Anda menceritakan apa yang terjadi?
"Dia merekrut saya untuk bermain di posisi gelandang serang menggantikan seorang pemain yang akan hengkang, lalu dia bilang bahwa pemain itu akan tetap bertahan dan dia ingin menempatkan saya di sayap kanan, di mana ada pemain-pemain yang lebih baik dari saya."
Pada usia 20 tahun di Padova, kamu mengambil alih kepemimpinan di ruang ganti dalam situasi yang rumit.
"Itu adalah keputusan yang tidak menguntungkan saya, karena sejak saat itu saya semakin jarang bermain. Saat itu saya sedang menjalani wajib militer dan sering tidak berada di tempat; kami sedang menghadapi masa-masa sulit dan dalam rapat-rapat, tidak ada satu pun tokoh penting di tim yang bersuara; jadi saya yang mengambil inisiatif, padahal saya sendiri sedang dipinjamkan dan secara teori seharusnya tidak terlalu peduli dengan hal ini."
Siapa teman terdekatmu di dunia sepak bola?
"Giuliano Giannichedda. Kami pernah bermain bersama di Udine dan kemudian di Lazio, sekarang kami bertetangga di Roma."
Dan siapa rekan setim yang paling 'menyebalkan'?
"Cholo Simeone, di lapangan, begitu banyak bicara hingga hampir seperti komentator. Kamu terus-menerus mendengarnya memberi nasihat kepada semua orang, sebuah kebiasaan yang ia bawa hingga menjadi pelatih: jika kamu perhatikan, ia tak pernah diam di bangku cadangan."
Adakah tim yang tidak akan kamu pilih hari ini?
"Valencia. Namun, saat itu saya yakin itu akan menjadi pengalaman yang berharga. Saya menerimanya karena prospeknya berbeda; Ranieri mengusulkan agar saya bermain di posisi gelandang serang, lalu memindahkan saya ke sayap kanan."
Penyesalan terbesar?
"Piala Dunia 2006. Setahun sebelumnya, saya sedang berada di puncak karier saya, dan karena pengalaman saya di Valencia, saya kehilangan kesempatan bermain untuk tim nasional. Kadang-kadang saya masih memikirkannya…".
Pada musim panas 2001, kamu bergabung dengan Lazio.
"Kemudian Lippi memberitahuku bahwa Juventus juga sempat menghubungiku, tetapi keluarga Pozzo akhirnya mencapai kesepakatan dengan Cragnotti karena dia merekrutku dan Giannichedda."
Bagaimana pengalamanmu saat pindah dari Udine ke Roma?
"Itu merupakan masa-masa yang sulit karena saya selalu tinggal di kota-kota kecil, ditambah lagi kami mengalami awal musim yang rumit dan para pendukung sering mengkritik kami. Saya sangat menderita, tidak bisa bermain dengan tenang, dan rasa takut itu pun memengaruhi performa saya."
Bisakah Anda ceritakan sedikit tentang Mihajlovic?
"Kepribadian yang luar biasa, yang paling menakjubkan yang pernah saya temui seumur hidup saya. Dan hal itu juga tercermin dari penampilannya; pakaian yang ia kenakan di ruang ganti tidak terlalu disukai."
Ada cerita lucu tentang dia?
"Sebelum dan sesudah latihan, dia sering pergi untuk dipijat selama berjam-jam, jadi kami memanfaatkan kesempatan itu untuk menyembunyikan semua bajunya. Bayangkan saja betapa marahnya dia saat kembali ke ruang ganti; para pelakunya selalu sudah pergi sebelum dia masuk."
Siapa yang lebih 'jahat' di antara dia dan Stam?
"Jangan lupakan juga Fernando Couto; kalau sampai harus bertengkar, kami pasti dalam posisi yang menguntungkan. Mereka adalah bek-bek hebat dengan kepribadian yang berbeda-beda, yang lebih baik tidak diprovokasi. Stam memiliki sikap profesional dan tidak suka bercanda; saya mengalaminya sendiri."
Apa yang terjadi?
"Suatu kali aku menggodanya karena bahasa Italia-nya yang kacau, setelah aku menirukan aksennya, dia mengangkatku ke pundaknya seperti pegulat dan melemparkanku ke antara tanaman di Formello. Sebenarnya, untungnya dia hanya membaringkanku."
Apa artinya bermain dan mencetak gol dalam derby Roma?
"Sulit diungkapkan dengan kata-kata, saya tidak ingin terdengar klise. Yang bisa saya katakan adalah, setelah gol itu saya berlari ke arah tribun penonton karena saya sudah tidak bisa berpikir jernih lagi. Kita bermain sepak bola untuk merasakan emosi seperti ini."
Bab Nasional: Bagaimana rasanya memiliki Paolo Maldini sebagai kapten?
"Setelah setiap pertandingan di ruang ganti, dia menjabat tangan semua orang untuk mengucapkan terima kasih; dia adalah seorang pemimpin yang luar biasa. Saya ingat saat pertama kali dipanggil, dia menyambut saya dan kemudian mengajak saya bermain 'torello' bersama, seolah-olah saya sudah lama bermain di tim nasional."
Sebagai pemain inti di final Euro 2000 bersama Prancis, saat Trezeguet mencetak gol penentu kemenangan, Anda berada di bangku cadangan. Apa yang Anda rasakan?
"Itu adalah momen dramatis dalam dunia olahraga. Sebelum Barthez menendang tendangan bebas yang berujung pada gol Wiltord, kami semua saling berpelukan sambil menunggu peluit akhir; kami mengira para bek kami akan memblokir bola seperti biasa, tapi ternyata tidak. Saat itulah kami menyadari bahwa pertandingan telah mengambil arah yang salah."
Pada pertandingan semifinal melawan Belanda, tendangan chip Totti ke arah Van der Sar itu menjadi sangat terkenal.
"Saat latihan, dia selalu menendangnya seperti biasa, tak ada satupun dari kami yang menyangka dia bisa menendang seperti itu. Aku sudah keluar lapangan, dan dari bangku cadangan bersama yang lain, kami melihat Maldini menegurnya, tapi kami tak mengerti alasannya; sepertinya dia berkata, 'Jangan bikin kesalahan.' Setelah pertandingan, kami semua tertawa terbahak-bahak, dan kami bilang padanya bahwa dia gila."