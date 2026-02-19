Statistik yang mengejutkan mengungkap akar masalah Arsenal dalam perburuan gelar setelah kekalahan telak dari Wolves

Arteta mengakui bahwa ada masalah yang perlu diatasi di London Utara. Ia mengatakan kepada wartawan saat menanggapi malam yang mengecewakan di West Midlands: “Sangat kecewa, tentu saja, dengan hasilnya, dengan cara pertandingan berakhir, tapi kita harus menyalahkan diri sendiri. Saya pikir penampilan di babak kedua tidak menunjukkan standar yang dibutuhkan di liga ini untuk menang, dengan margin yang menurut saya seharusnya ada hari ini, terutama cara kami bermain di babak pertama. Ini adalah momen kekecewaan.

“Kita semua ingin banyak bicara tentang bagaimana perasaan kita, tapi ini bukan saatnya untuk itu, karena apapun yang kita lakukan harus selalu dan hanya dengan niat untuk membantu tim. Saat ini, menurut saya kita harus menelan kekecewaan ini. Ketika Anda berada di level ini dan di puncak, Anda harus menerima pukulan, karena hari ini kita juga pantas mendapatkannya, dan segera bangkit, karena pada Minggu kita memiliki pertandingan besar yang akan datang.”

Ketika ditanya tentang kelemahan timnya saat berada di bawah tekanan, dengan keunggulan dalam perburuan gelar yang telah terbuang sia-sia dalam kampanye sebelumnya, Arteta menambahkan: “Saya pikir setiap pertanyaan, setiap kritik, setiap pendapat, harus diterima dengan lapang dada. Saya pikir itu saja. Setiap pukulan, setiap tembakan, terima saja, karena kita tidak tampil di level yang dibutuhkan.

“Apa pun yang dikatakan orang bisa benar karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Cara melakukannya adalah di lapangan pada Minggu, dalam kesempatan besar yang kita miliki. Kita selalu melakukannya, tapi kamu sekuat itu jika kamu menunjukkannya lagi saat melakukannya. Berbicara dan mengatakannya di sini, itu mudah, dan kita harus melakukannya di lapangan.”