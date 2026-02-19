Getty
Statistik yang mengejutkan mengungkap akar masalah Arsenal dalam perburuan gelar setelah kekalahan telak dari Wolves
Arteta berada di bawah tekanan untuk meraih kemenangan trofi.
Kemajuan positif telah dicapai di Emirates Stadium di bawah arahan seorang pelatih asal Spanyol, dengan upaya untuk meraih gelar besar di dalam dan luar negeri mulai terbentuk. Namun, kesuksesan yang nyata ternyata masih minim.
The Gunners tetap dalam perburuan untuk meraih quadruple yang belum pernah terjadi sebelumnya musim ini, dengan upaya untuk mendominasi Premier League didukung oleh perjuangan untuk meraih gelar FA Cup, Carabao Cup, dan Liga Champions.
Arsenal kehilangan poin dari posisi unggul.
Arteta, bagaimanapun, perlu melihat tekad yang gigih dari timnya jika mereka ingin melewati garis-garis tersebut di posisi teratas. The Gunners mengalami sedikit penurunan performa dalam beberapa pekan terakhir, hanya meraih dua kemenangan dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka.
Rentetan hasil tersebut telah membuat keunggulan yang sempat dominan di puncak klasemen menyusut menjadi hanya lima poin - dengan Manchester City yang berada di posisi kedua memiliki satu pertandingan lebih banyak. Kelemahan serius terungkap dengan jelas saat melawan Wolves.
Setelah memimpin 2-0 pada menit ke-56 di Molineux, Arsenal disamakan dan kebobolan gol penyeimbang dramatis empat menit memasuki waktu tambahan, saat debutan remaja Tom Edozie melepaskan tembakan yang melewati dan melampaui Riccardo Calafiori di garis gawang.
Arsenal kini telah kehilangan tujuh poin dari posisi unggul di 2026, dengan hanya West Ham dan Crystal Palace (masing-masing delapan poin) yang mengalami nasib lebih buruk dalam hal tersebut.
Arteta ditanya tentang kelemahan mental tim Arsenal yang sedang mengejar gelar juara.
Arteta mengakui bahwa ada masalah yang perlu diatasi di London Utara. Ia mengatakan kepada wartawan saat menanggapi malam yang mengecewakan di West Midlands: “Sangat kecewa, tentu saja, dengan hasilnya, dengan cara pertandingan berakhir, tapi kita harus menyalahkan diri sendiri. Saya pikir penampilan di babak kedua tidak menunjukkan standar yang dibutuhkan di liga ini untuk menang, dengan margin yang menurut saya seharusnya ada hari ini, terutama cara kami bermain di babak pertama. Ini adalah momen kekecewaan.
“Kita semua ingin banyak bicara tentang bagaimana perasaan kita, tapi ini bukan saatnya untuk itu, karena apapun yang kita lakukan harus selalu dan hanya dengan niat untuk membantu tim. Saat ini, menurut saya kita harus menelan kekecewaan ini. Ketika Anda berada di level ini dan di puncak, Anda harus menerima pukulan, karena hari ini kita juga pantas mendapatkannya, dan segera bangkit, karena pada Minggu kita memiliki pertandingan besar yang akan datang.”
Ketika ditanya tentang kelemahan timnya saat berada di bawah tekanan, dengan keunggulan dalam perburuan gelar yang telah terbuang sia-sia dalam kampanye sebelumnya, Arteta menambahkan: “Saya pikir setiap pertanyaan, setiap kritik, setiap pendapat, harus diterima dengan lapang dada. Saya pikir itu saja. Setiap pukulan, setiap tembakan, terima saja, karena kita tidak tampil di level yang dibutuhkan.
“Apa pun yang dikatakan orang bisa benar karena kita tidak melakukan apa yang harus kita lakukan. Cara melakukannya adalah di lapangan pada Minggu, dalam kesempatan besar yang kita miliki. Kita selalu melakukannya, tapi kamu sekuat itu jika kamu menunjukkannya lagi saat melakukannya. Berbicara dan mengatakannya di sini, itu mudah, dan kita harus melakukannya di lapangan.”
Pertandingan derby London Utara melawan Spurs akan menjadi laga berikutnya bagi Arsenal.
Dia melanjutkan dengan mengatakan tentang menjaga para pendukung yang peduli tetap terlibat: “Semakin banyak mereka bisa bersama para pemain [semakin baik], dan saya akan menjadi orang pertama yang sangat dekat dengan mereka karena ini tidak ada hubungannya dengan sikap atau keinginan. Ini justru sebaliknya. Ini bagian dari sepak bola.
“Apa pun yang bisa salah, itu terjadi karena ketika kita melihat cara kita kebobolan dua gol, tanpa benar-benar kebobolan dalam situasi lain, itu sangat jarang. Tapi itu terjadi, dan itu terjadi karena suatu alasan, dan kita perlu meresponsnya.”
Arteta tidak perlu terlalu memaksakan kemampuan motivasinya menjelang pertandingan Arsenal berikutnya, dengan laga derby melawan tetangga London Utara Tottenham yang akan digelar pada Minggu.
