Statistik yang mengejutkan! Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol mencatatkan rekor negatif

Sementara Spanyol setidaknya sesekali mampu menciptakan ancaman gol, tim Argentina justru tampil sangat tidak berbahaya. Hingga babak pertama berakhir, tak satu pun dari total tiga tembakan ke gawang yang dicatat atas nama Lionel Messi dan rekan-rekannya—sejak 1966, Argentina belum pernah mencatatkan nol tembakan ke gawang pada babak pertama pertandingan Piala Dunia.

Tim Amerika Selatan ini lebih fokus pada pertahanan dalam pertandingan final yang sangat dinantikan tersebut dan sekali lagi menonjol karena gaya bermain mereka yang sangat keras. Sementara itu, tim Spanyol yang secara permainan jauh lebih aktif juga kesulitan menciptakan peluang gol karena kondisi lapangan di MetLife Stadium yang sulit untuk dimainkan.