Menurut penyedia data Opta, hanya ada tiga tembakan ke gawang selama 45 menit pertama pada Minggu di New York/New Jersey. Sejak pencatatan data dimulai pada Piala Dunia 1966, belum pernah ada jumlah tembakan ke gawang yang begitu sedikit pada babak pertama final Piala Dunia.
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Statistik yang mengejutkan! Final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol mencatatkan rekor negatif
Sementara Spanyol setidaknya sesekali mampu menciptakan ancaman gol, tim Argentina justru tampil sangat tidak berbahaya. Hingga babak pertama berakhir, tak satu pun dari total tiga tembakan ke gawang yang dicatat atas nama Lionel Messi dan rekan-rekannya—sejak 1966, Argentina belum pernah mencatatkan nol tembakan ke gawang pada babak pertama pertandingan Piala Dunia.
Tim Amerika Selatan ini lebih fokus pada pertahanan dalam pertandingan final yang sangat dinantikan tersebut dan sekali lagi menonjol karena gaya bermain mereka yang sangat keras. Sementara itu, tim Spanyol yang secara permainan jauh lebih aktif juga kesulitan menciptakan peluang gol karena kondisi lapangan di MetLife Stadium yang sulit untuk dimainkan.
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Final Piala Dunia: Gelar kedua bagi Spanyol atau gelar keempat bagi Argentina?
Bagi tim Spanyol, final Piala Dunia di Amerika Utara ini menjadi kesempatan untuk meraih gelar juara dunia kedua mereka. Pada tahun 2010, La Furia Roja berhasil merebut gelar juara dunia untuk satu-satunya kali hingga saat ini, ketika Andrés Iniesta dan rekan-rekannya berhasil mengalahkan Belanda dengan skor 1-0 setelah perpanjangan waktu di final yang digelar di Afrika Selatan.
Sementara itu, Argentina bermimpi meraih gelar keempat. Albiceleste pertama kali dinobatkan sebagai juara dunia pada tahun 1978, dan delapan tahun kemudian, di bawah kepemimpinan Diego Maradona, mereka meraih kemenangan kedua. Untuk gelar Piala Dunia ketiga, Lionel Messi berperan utama dalam membawa Argentina meraih kesuksesan besar di Qatar pada tahun 2022.
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