Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, menjalani hari-harinya di pinggiran laga-laga Real Madrid; selalu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil dan selalu tampil, namun hingga kini ia belum sekali pun memulai pertandingan sebagai starter.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam salah satu laporannya bahwa Diomande telah bermain dalam 5 pertandingan dengan total waktu hanya 94 menit, angka-angka yang menjadikan transfer termahal dalam sejarah Los Blancos ini sebagai pengecualian di antara 10 transfer terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Real Madrid membayar 125 juta euro kepada klub Leipzig, dengan kesepakatan tambahan sebesar 15 juta euro lagi sebagai bonus dan variabel.

Dengan nilai transfer tetapnya, Diomande menempati peringkat kedelapan dalam daftar transfer termahal sepanjang sejarah, sejajar dengan Bradley Barcola. Apabila seluruh target yang disepakati tercapai, nilai transfernya akan mencapai 140 juta euro, sebuah nilai yang jika dibandingkan dengan harga terjamin transfer-transfer lainnya akan menempatkannya di peringkat kelima, di belakang Alexander Isak.

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