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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Statistik kelam: Diomande mencatatkan angka terburuk di antara 10 transfer termahal

FEATURES
LaLiga
Real Madrid
Y. Diomande
K. Mbappe
Neymar
E. Fernandez
J. Felix
Spanyol

Diomande yang Paling Sering Duduk di Bangku Cadangan di Antara Para Pemain Termahal

Bintang asal Pantai Gading, Yan Diomande, menjalani hari-harinya di pinggiran laga-laga Real Madrid; selalu masuk dalam daftar pemain yang dipanggil dan selalu tampil, namun hingga kini ia belum sekali pun memulai pertandingan sebagai starter.

Surat kabar Sport menyebutkan dalam salah satu laporannya bahwa Diomande telah bermain dalam 5 pertandingan dengan total waktu hanya 94 menit, angka-angka yang menjadikan transfer termahal dalam sejarah Los Blancos ini sebagai pengecualian di antara 10 transfer terbesar dalam sejarah sepak bola dunia.

Real Madrid membayar 125 juta euro kepada klub Leipzig, dengan kesepakatan tambahan sebesar 15 juta euro lagi sebagai bonus dan variabel. 

Dengan nilai transfer tetapnya, Diomande menempati peringkat kedelapan dalam daftar transfer termahal sepanjang sejarah, sejajar dengan Bradley Barcola. Apabila seluruh target yang disepakati tercapai, nilai transfernya akan mencapai 140 juta euro, sebuah nilai yang jika dibandingkan dengan harga terjamin transfer-transfer lainnya akan menempatkannya di peringkat kelima, di belakang Alexander Isak.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 pertandingan dan 5 penampilan sebagai pemain pengganti

    Nilai transfernya menempatkan Diomande di antara para raksasa bursa transfer, tetapi menit bermainnya justru menempatkannya di sisi yang berlawanan sama sekali.

    Pemain asal Pantai Gading itu bermain selama 26 menit menghadapi Espanyol, 6 menit menghadapi Real Sociedad, 25 menit menghadapi Malaga, 26 menit menghadapi Real Betis di Stadion Benito Villamarin, dan 11 menit menghadapi Inter Milan, dengan total 5 penampilan dari bangku cadangan, tanpa satu pun laga sebagai pemain inti, serta tanpa mencetak gol atau memberikan satu assist pun.

    Neymar memuncaki daftar transfer termahal, setelah Paris Saint-Germain membayar 222 juta euro kepada Barcelona untuk mendatangkannya, disusul Kylian Mbappe di posisi kedua, setelah klub Prancis itu mengeluarkan 180 juta euro dari klub yang sama.

    Setelah itu ada transfer Enzo dari Chelsea ke Manchester City senilai 145,8 juta euro, lalu Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool senilai 144,5 juta euro, Morgan Rogers dari Aston Villa ke Chelsea senilai 137,3 juta euro, Elliot Anderson dari Nottingham ke Manchester City senilai 135,5 juta euro, dan Joao Felix dari Benfica ke Atletico Madrid senilai 126 juta euro.

    Diomande dan Barcola berbagi posisi kedelapan dengan nilai 125 juta euro, sementara Enzo Fernandez, dalam transfer sebelumnya dari Benfica ke Chelsea senilai 121 juta euro, menutup daftar 10 transfer termahal.

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    Diomande belum pernah tampil sebagai starter bersama Real Madrid hingga saat ini

    Dalam laporan yang disusun oleh kantor berita EFE, perlu dicatat bahwa perbandingan ini didasarkan pada 5 pertandingan pertama yang dimainkan setiap tim setelah transfer terkait rampung, bukan pada 5 penampilan pertama para pemain. Pada transfer-transfer lama, klub-klub dengan cepat membuka pintu skuad utama bagi para pemain baru.

    Neymar tidak dapat tampil karena alasan administratif pada pertandingan pertama Paris Saint-Germain, setelah pembayaran sebesar 222 juta euro, tetapi ia tampil sebagai starter dalam empat pertandingan berikutnya dan menyelesaikan semuanya, dengan total 360 menit. Adapun Mbappe, ia memulai kelima pertandingan sebagai starter dan bermain selama 433 menit.

    Joao Felix juga tampil sebagai starter dalam 5 pertandingan pertama Atletico Madrid dan bermain selama 387 menit, meskipun pelatih Diego Simeone menggantikannya dalam beberapa pertandingan.

    Enzo bermain selama 450 menit dalam 5 pertandingan pertama Chelsea setelah kedatangannya. Sementara itu, Isak ditangani Liverpool dengan lebih hati-hati karena datang tanpa menjalani masa persiapan, sehingga ia absen pada pertandingan pertama, tetapi tampil dalam empat pertandingan berikutnya, tiga di antaranya sebagai starter, dan bermain selama 218 menit.

    Adapun empat transfer lainnya begitu baru sehingga klub-klub mereka belum memainkan 5 pertandingan sejak kedatangan pemain masing-masing, tetapi semua pemain tersebut memulai setidaknya satu pertandingan sebagai starter.

    Enzo Fernandez memulai dua pertandingan pertama bersama Manchester City, sementara Rogers memulai dua dari tiga pertandingan yang dimainkan Chelsea sebagai starter, dan masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan lainnya. Anderson juga tampil sebagai starter bersama Manchester City, sementara Barcola memulai pertandingannya melawan Atletico Madrid sebagai starter, setelah sebelumnya tampil sebagai pemain pengganti dan bermain selama 31 menit melawan Ipswich.

    Dengan demikian, Diomande menjadi satu-satunya pemain di antara pelaku 10 transfer termahal dalam sejarah sepak bola yang tidak memulai satu pun dari 5 pertandingan pertama timnya sebagai starter, sekaligus pemain dengan jumlah penampilan sebagai pengganti terbanyak, yakni lima kali.

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