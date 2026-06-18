Stadion baru Milan dan Inter, Scaroni: "Berbeda dari yang lain, akan diperkenalkan pada musim gugur"

Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Milan, berbicara mengenai stadion baru San Siro: "Untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Kami berencana mengadakan presentasi proyek stadion pada musim gugur, setelah musim panas berakhir, di mana kami akan memperkenalkan—bersama para arsitek—mulai dari fasadnya, karena hal ini pasti akan menarik perhatian seluruh warga Milan. Stadion ini akan menjadi satu-satunya dan merupakan fasilitas yang akan membanggakan Milan. Proyek ini telah dianalisis baik oleh klub maupun para pemegang saham. Terutama RedBird, yang telah membangun banyak stadion dan merupakan ahli di bidang olahraga, telah memberikan kontribusi yang sangat penting selama beberapa bulan terakhir.”



