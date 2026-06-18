Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, di sela-sela acara yang diselenggarakan oleh Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Milan, berbicara mengenai stadion baru San Siro: "Untuk saat ini, semuanya berjalan sesuai rencana. Kami berencana mengadakan presentasi proyek stadion pada musim gugur, setelah musim panas berakhir, di mana kami akan memperkenalkan—bersama para arsitek—mulai dari fasadnya, karena hal ini pasti akan menarik perhatian seluruh warga Milan. Stadion ini akan menjadi satu-satunya dan merupakan fasilitas yang akan membanggakan Milan. Proyek ini telah dianalisis baik oleh klub maupun para pemegang saham. Terutama RedBird, yang telah membangun banyak stadion dan merupakan ahli di bidang olahraga, telah memberikan kontribusi yang sangat penting selama beberapa bulan terakhir.”
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Stadion baru Milan dan Inter, Scaroni: "Berbeda dari yang lain, akan diperkenalkan pada musim gugur"
STADION UNIK
"Stadionini tidak akan mirip dengan stadion mana pun; ini akan menjadi stadion yang akan dibanggakan oleh Milan, karena Milan berhak memiliki stadion terindah di dunia dan pasti akan memilikinya. La Maura? Kami sama sekali tidak berniat untuk mengakuisisi apa pun di La Maura. Tidak ada pembicaraan apa pun mengenai hal itu."
PROYEK BESAR
"Penyelidikan mengenai tata kota Milan? Saya melihat walikota menanggapinya dengan senang hati, padahal beliau sangat memahami masalah ini. Saya selalu berpendapat bahwa Milan membutuhkan proyek-proyek besar, dan proyek-proyek besar tersebut membutuhkan aturan yang jelas serta mudah dipahami, baik bagi pihak yang harus menerapkannya maupun bagi warga Milan. Salah satu contohnya adalah stadion kami, yang mungkin merupakan proyek terbesar yang akan dibangun di Milan dalam beberapa tahun ke depan dan yang telah saya ikuti perkembangannya selama bertahun-tahun."